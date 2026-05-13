【bb.q オリーブチキン】人気のチキンフィンガーが今だけ1本増量！お値段そのまま4本380円（税込）の期間限定キャンペーン

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、2026年5月14日（木）から5月27日（水）までの期間限定で、「チキンフィンガー増量キャンペーン」を開催いたします。

国産ササミを使用した人気の「チキンフィンガー」を、期間中は価格そのままで1本増量し、通常3本380円（税込）のところ4本380円（税込）でご提供します。10本セットも価格そのままで2本増量し、12本1,140円（税込）でお楽しみいただけます。

外はサクサク、中はしっとりやわらかな食感が特長のチキンフィンガーを、お得に楽しめるこの機会にぜひご賞味ください。

【軽やかなサクサク衣が楽しめる人気の「チキンフィンガー」】

人気のチキンフィンガーが今だけ1本増量！お値段そのまま4本380円（税込）

「チキンフィンガー」は、国産ササミを使用した、スティックタイプで食べやすいフライドチキンです。ササミならではのしっとりやわらかな食感に加え、「オリーブチキンカフェ」オリジナルブレンドのフライオイルでじっくりと低温で揚げることで、サクサクと軽やかな衣の食感を実現しています。

骨がなく片手で食べやすいため、小さなお子さまから大人まで幅広い世代に人気のメニューです。軽食やおやつとしてはもちろん、食卓にもう一品加えたいときや、ご家族・ご友人とのシェアにもぴったりです。

お好みのディップソースで味わいの変化を楽しめるのも、「チキンフィンガー」の魅力のひとつ。ハニーマスタードやヤンニョムソースなど、その日の気分に合わせてお楽しみいただけます。

そのままでもおいしく、ディップソースを合わせればまた違った味わいが広がる「チキンフィンガー」が今だけ期間限定で増量中。「オリーブチキンカフェ」の人気メニューを、今回のキャンペーンでぜひお得にご賞味ください。

【チキンフィンガー増量キャンペーン概要】

■内容

期間中、「チキンフィンガー」を価格そのままで増量してご提供します。

チキンフィンガー4本…380円（税込）

※通常3本のところ、1本増量

チキンフィンガー12本…1,140円（税込）

※通常10本のところ、2本増量

キャンペーン期間：

2026年5月14日（木）～5月27日（水）

実施店舗：

全国のbb.qオリーブチキンカフェ店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp