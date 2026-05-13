オンライン診療の「損益分岐点」と「活用事例」を徹底解説するオンラインセミナーを5月14日に開催

中央ビジコム株式会社

医療機関の経営支援を行う「目利き医ノ助（運営：中央ビジコム株式会社）」は、2026年5月14日（木）、株式会社Wrustyの吉田氏をゲストに迎え、オンライン診療の戦略的活用をテーマにしたウェビナーを開催いたします。

詳細を見る :https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=link_260514_medical-fee-revision

■セミナー開催の背景

昨今の診療報酬改定により、オンライン診療をめぐる環境は大きな転換点を迎えています。特に、看護師等が介在することで質の高い診療を可能にする「DtoPwithN（Doctor to Patient with Nurse）」の評価拡充など、活用の幅は大きく広がりました。

しかし、現場からは「具体的にどのようなフローで運用すべきか」「採算が取れるのか」という懸念の声も多く聞かれます。本セミナーでは、クリニックの現場運用を知り尽くしている「目利き医ノ助」ならではの視点で、オンライン診療の具体的な導入・運用の最適解を提示します。

■本セミナーのポイント

●診療報酬改定の「その先」を解説

拡充されたDtoPwithN、自由診療での活用などいかにクリニックの増収・効率化につなげるかを具体的に解説します。

●「損益分岐点（BEP）」のリアルな数字

保険診療と自費診療、それぞれのケースにおけるROI（投資対効果）をシミュレーションし、失敗しない導入基準を明示します。

●現場視点での運用ノウハウ

単なるシステムの紹介ではなく、受付・看護師・医師の連携フローなど、現場が混乱しない「生きた運用」を深掘りします。

■開催概要

●テーマ：保険収入の頭打ち？オンライン診療の「損益分岐点」と「活用事例」

●日時：2026年5月14日（木）19：00～20：00

●開催方法：Zoomウェビナー

●対象者

- オンライン診療・自費診療の導入や運用の見直しを検討中の医師・経営者- 診療報酬改定に伴う減収対策を模索している医療機関- 医療機関に関わる企業担当者

●参加特典：投影資料をプレゼント

●詳細URL：https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=link_260514_medical-fee-revision(https://go.mekiki-inosuke.com/seminar/article/20260514?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=link_260514_medical-fee-revision)

■アジェンダ

01：セミナーの目的

┗ 本セミナーの開催趣旨をお知らせ

02：オンライン診療導入の虎の巻

┗ オンライン診療の現状と今後の展望(Wrusty吉田氏より)

03：トークセッション

┣ 保険診療と自由診療で異なる？！必要な機能の違い

┣ 保険と自費のROI、BEP（実例を通して）

┗ 動線設計ノウハウ、いかに保険診療と組み合わせるか

04：Q&A

┗ 気になることをその場で解決！

05： エンディング

┗ 本日のまとめ＆次回セミナーのご案内

■登壇者プロフィール

ゲスト：吉田 賢人氏（株式会社Wrusty）

マーケットが拡大するオンライン診療市場において医療機関に寄り添った経営サポートを行いながら、セールスチームを牽引している。

ファシリテーター：松岡（目利き医ノ助）

数多くのクリニックのDX化を手掛け、現場のオペレーションに精通した視点からディスカッションをリードします。

目利き医ノ助について

▼サービス概要

【サービス名】目利き医ノ助

【サービス内容】クリニック・診療所向けの医療DX相談窓口サービス

【サービスサイトURL】https://www.mekiki-inosuke.com/

▼会社概要

【会社名】中央ビジコム株式会社

【所在地】東京都台東区上野5-3-1中央ビル

【代表者】代表取締役 岩田 徹也

【事業内容】病院・診療所・薬局向けシステムの販売・サポート

【コーポレートサイト】https://bijicom.co.jp/