アイエスエフネットジョイ、佐賀県の特別支援学校向けに「就労選択支援サービス」に関する研修を開催

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネットジョイ（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉幸義、以下、アイエスエフネットジョイ）は、2026年4月27日、佐賀県内の特別支援学校で進路指導を担当する教員を対象に、「就労選択支援サービスと国の目指す障害者雇用の展望とは」をテーマとした研修会を開催しました。

本研修は、2025年10月に創設された新サービス「就労選択支援」の普及と、教育現場と福祉の円滑な連携を目的として実施されたもので、当日は35名の教員の皆さまにご参加いただきました。



◆開催の背景：教育と福祉の「垣根」を越える連携が急務に

2025年10月より、障がい者が自身の適性や希望に基づき、より良い就労先を選択できるようアセスメントを行う「就労選択支援」が開始されました。しかし、制度開始から日が浅く、全国的にも先行事例が少ないことから、教育現場と福祉現場の間での連携方法の模索が続いています。

特に2026年度からは、特別支援学校の生徒も本サービスの利用対象となるため、教育現場において「福祉サービスをどう活用すべきか」という課題が浮き彫りになっていました。これを受け、アイエスエフネットジョイ佐賀事業所が呼びかけ、今回の研修実施に至りました。





◆研修内容：先行実績に基づく「実践的ノウハウ」を共有

研修では、制度開始と同時に「就労選択支援サービス」の指定を受け、静岡県沼津事業所などでの受け入れ実績（半年間で7ケース）を持つアイエスエフネットジョイの知見を基に、以下の内容が解説されました。

- 就労選択支援サービスの基礎知識と制度の狙い- 教育と福祉の連携における具体的な課題と解決策- サービスを通じて見えてくる、障害福祉および雇用市場の最新動向

登壇した社会福祉士の桂木雄一（アイエスエフネットジョイ 教育課 課長）は、17年に及ぶ現場支援と教員としての経験から、生徒一人ひとりの将来に寄り添った多角的なアセスメントの重要性を強調しました。





◆今後の展望

アイエスエフネットジョイは、今後も「働きたい方が働ける場」を創出するため、就労移行支援や就労選択支援をはじめとする各サービスの拡充とともに、地域社会や教育機関との強固なネットワーク構築に尽力してまいります。





◆研修概要

- 日時： 2026年4月27日（月）- 対象： 佐賀県内 特別支援学校 進路指導担当教員- テーマ： 「就労選択支援サービスと国の目指す障害者雇用の展望とは」- 講師： 株式会社アイエスエフネットジョイ 社会福祉士 桂木 雄一

＜登壇者プロフィール＞

株式会社アイエスエフネットジョイ

コンサル事業本部 コンサルティング部 教育課 課長

社会福祉士 桂木 雄一

福祉系大学で地域福祉学を専攻。障害福祉分野で支援をしたいと考え、就労移行支援事業所の職業指導員として業界に入職。その後サービス管理責任者を経て計17年間勤務。現在は、社会福祉士・高等学校教諭一種免許状（福祉）の資格を活かし、現場職員の育成や社内外の各種研修を担当する傍ら、フリーランスとして高等学校の非常勤講師も勤める。







◆アイエスエフネットジョイの障がい者就労支援の取り組み

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

主な提供サービス

- 就労移行支援実践的な就職トレーニングや多様な業務訓練メニューを整備し、就職を目指す方をサポート。- 就労継続支援B型就労体験を通じて非雇用型で次のステップを目指す支援。- 定着支援就労後も安心して長く働き続けられるよう、企業と従業員の双方をサポート。- 法定雇用率達成サポート企業の障がい者雇用に関する課題解決（雇用・定着・業務支援）を支援。障がい者法定雇用率達成サポートについて詳しくはこちらから：https://www.isfnet-services.com/fdm- リワークプログラム休職された方々の円滑な職場復帰や再発防止を目指す支援。- 就労選択支援自身の適性や希望に合った働き方を選択できるよう支援するサービス（2025年10月開始）。- 労働者派遣事業障がい者の多様な働き方とキャリア形成を支援（2025年9月許可取得）。

◇株式会社アイエスエフネット(https://www.isfnet.co.jp/isfnet/) 採用関連（一般応募・採用詳細はこちら）

障がい者採用：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/fdm/

キャリア採用：https://www.career.isfnet.co.jp/

◆関連リンク

- アイエスエフネットジョイ、佐賀県の特別支援学校向けに 「就労選択支援サービス」に関する研修を開催 (https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260420-01.html)- アイエスエフネットジョイ、サン・プランナー、福祉業界の 課題解決に向けた「障害福祉総合支援コース」を共同開発 (https://www.isfnet.co.jp/news_release/newslist2026/20260324-01.html)

◆株式会社アイエスエフネットジョイについて

アイエスエフネットジョイは、障がい者の就労支援事業を行っています。利用者さまへは、就労するために必要な実践的な訓練やスキルアップサポートを提供しており、企業さまへは、法定雇用率の達成に向けたサービスを提供しています。働きたい方が働ける場をつくるために、環境整備とサービスの拡充に力を入れております。

アイエスエフネットジョイHP：https://www.isfnetjoy.com/





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