いなげや 夏ギフトの販売を通じた北陸支援活動
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社
対象商品はこちらのマークが目印です
詳細はカタログをご覧ください :
https://inageya-shop.com/
職人が１枚ずつ、「手伸ばし手焼き」で仕上げています！
フレッシュバジルマルゲリータ
マスカルポーネとバジルのピザ
ローマの蓮根とスモークベーコン
大好評！本格的なお吸い物最中です
2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
当社では被災地復興支援のため、夏ギフトにて被災地の名産品を販売するとともに、収益の一部を日本赤十字社を通じて「令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県、新潟県)」として寄付させていただきます。
対象商品はこちらのマークが目印です
詳細はカタログをご覧ください :
https://inageya-shop.com/
【おすすめ商品１.】モリナポ 厳選 2種の生地を味わう窯焼きピザ3枚セット
[内容]フレッシュバジルマルゲリータ、マスカルポーネとバジルのピザ、ローマの蓮根とスモークベーコン 各1枚
[本体価格]4,990円
[税込価格]5,389.20円
(カタログP16、カタログ番号93248)
職人が１枚ずつ、「手伸ばし手焼き」で仕上げています！
フレッシュバジルマルゲリータ
マスカルポーネとバジルのピザ
ローマの蓮根とスモークベーコン
【おすすめ商品２.】不室屋 花麩椀9ケ入
[内容]お味噌汁×３個、おすまし×３個、お味噌汁田舎みそ×３個
[本体価格]３,200円
[税込価格]3,456.00円
(カタログP４５、カタログ番号82686)
大好評！本格的なお吸い物最中です
以上