いなげや　夏ギフトの販売を通じた北陸支援活動

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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社





2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。


　当社では被災地復興支援のため、夏ギフトにて被災地の名産品を販売するとともに、収益の一部を日本赤十字社を通じて「令和6年能登半島地震災害義援金(石川県、富山県、新潟県)」として寄付させていただきます。



対象商品はこちらのマークが目印です



詳細はカタログをご覧ください :
https://inageya-shop.com/

【おすすめ商品１.】モリナポ 厳選 2種の生地を味わう窯焼きピザ3枚セット

[内容]フレッシュバジルマルゲリータ、マスカルポーネとバジルのピザ、ローマの蓮根とスモークベーコン　各1枚


[本体価格]4,990円


[税込価格]5,389.20円


(カタログP16、カタログ番号93248)



職人が１枚ずつ、「手伸ばし手焼き」で仕上げています！


フレッシュバジルマルゲリータ

マスカルポーネとバジルのピザ

ローマの蓮根とスモークベーコン

【おすすめ商品２.】不室屋 花麩椀9ケ入

[内容]お味噌汁×３個、おすまし×３個、お味噌汁田舎みそ×３個


[本体価格]３,200円


[税込価格]3,456.00円


(カタログP４５、カタログ番号82686)　　



大好評！本格的なお吸い物最中です






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