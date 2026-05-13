LIFEEAR、「初音ミク×シナモロール」着せ替え有線イヤホン「Nova」を本日より予約販売開始

株式会社lifeear

日本発オーディオブランド「LIFEEAR（ライフイヤー）」は、着せ替え有線イヤホン「Nova」から「初音ミク×シナモロール」の世界観を落とし込んだ特別デザインモデルの予約販売を開始いたしました。

本モデルは、ファッション雑貨ブランド「GAACAL（ガーカル）」がデザインした限定仕様で、LIFEEAR公式サイトにて取り扱います。

高音質の高透明度レジン製有線イヤホンとしての機能を備えつつ、毎日のコーデや気分に合わせて楽しめる“着せ替え可能”のデザインプレートが付属するのが大きな特徴です。

【取扱店舗】LIFEEAR公式サイト

https://life-ear.jp/collections/hatsunemiku-cinnamoroll

【販売価格】16,800円（税込）

【発送予定】2026年7月下旬以降～

異なる3つの世界観を、それぞれの個性に合わせた本体カラーと共にデザイン



■ 「coffee」モデル（本体カラー：アクアブルー）

ピンクのマグカップに腰掛けた、愛らしいミクとシナモロール。鮮やかなイラストと、クリアな高透明レジンの組み合わせが、ポップでありながら、大人の遊び心をくすぐるデザインに仕上げました。

■ 「クラシック・ガーリー」モデル（本体カラー：ブルー）

水色と白を基調とした、エレガントなドレス姿のミク。可憐さと清潔感のあるデザインは、どんなスタイルにも馴染み、日常のガジェットとして長く愛用できる仕上がりです。

■ 「ONSTAGE」モデル（本体カラー：クリア）

マイクスタンドを手に、シナモロールと共にポーズを決めるミク。アーティストとしての側面を強調した「ONSTAGE」モデルは、機能性とデザイン性を高次元で両立させた、まさに「スマート」なガジェットです。

コレクター心を捉える、専用収納ケースとアクリルブロックの豪華セット

専用イヤホン収納ケース：専用ケースが付属。大切なデバイスを守る実用性はもちろん、鞄から取り出すたびに所有欲を満たす仕上がりです。

限定アクリルブロック： 奥行きのある三層構造で描き下ろしイラストを立体的に再現。デスクや棚に飾ることで、コレクションとしての「飾る楽しみ」を同時に叶えます。

細部にまでこだわり抜かれたセット内容は、まさにファンのコレクター魂を揺さぶる、プレミアムなパッケージとなっています。

製品ポイント

■ 着せ替えを楽しめる、高透明度レジン製有線イヤホン「Nova」

イヤホン本体のフェイスプレートは着せ替え可能。

その日の気分やコーディネートに合わせてデザインを楽しめるほか、

有線接続ならではの安定した音質と、音楽への没入感を提供します。

筐体には高透明度レジンを採用し、世界観を表現しました。

■ Nova：音にこだわる有線イヤホン

高音から低音までしっかり届くハイブリッド構成。クリアで迫力ある音質を実現。通勤・作業・映画鑑賞など幅広く対応。音質とデザイン性を両立したモデルです。

■ 大人かわいいカラーリング

キャラクターの魅力をさりげなく取り入れつつ、日常に自然に溶け込む上品なデザイン。

■ 軽量＆フィット感重視

長時間装着でも耳に負担がかかりにくく、移動や作業中も快適です。

*イヤホン1個につき、デザインプレート2種類が付属されます。

【セット内容】

・イヤホン本体（L/R）× 1セット

・着せ替え用フェイスプレート（L/R）× 2セット

※うち1セットはイヤホン本体に装着済み

・イヤーチップ（S/M/L）× 各1ペア

・リケーブル(フラット2pin-3.5mm) × 1

・専用収納ケース × 1

・アクリルブロック× 1

・取扱説明書

・保証書（保証期間：1年）

*イヤホン1個につき、デザインプレート2種類が付属されます。

■購入特典

税込3,000円以上ご購入の方に、オリジナルシールを1枚プレゼント（数量限定・なくなり次第終了）

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670720

【LIFEEARについて】

ミュージシャン考案！音楽を愛する人のためのイヤホン

「こんなイヤホン、欲しかった。」

LIFEEARは、プロのミュージシャンがつくった音楽を愛するすべての人へ贈る“本気のイヤホン。

音質、装着感、デザインすべてに妥協しないこだわりを込めています。

一台一台に音楽への愛をぎゅっと詰め込み、丁寧に届けます。

「カスタムIEMという選択肢を、もっと日常に」

LIFEEARは、音楽のプロたちが使う“カスタムIEM”の良さを、もっと多くの人に知ってほしいという想いから生まれました。 一人ひとりの耳型に合わせたイヤホンは、音の伝わり方も、装着感もまったく別物。 本来プロだけの特権だったその体験を、日常に届けることで、音楽の聴き方に新しい選択肢を提供します。

【お問い合わせ先】

株式会社lifeear 広報・商品取扱に関する窓口

Eメール：info@life-ear.jp

＜会社概要＞

東京に本社を置き、「いい音をもっと身近に、もっと永く」という信念のもと、最先端の3Dプリント技術を活用して音響機器の新しい可能性を追求する会社です。3Dプリント技術を用いることで、従来では実現が難しかった精密かつ複雑な構造を可能にし、高性能・高音質・優れたフィット感を兼ね備えた製品を提供しています。私たちは最先端の技術を融合させ、これまでにない音楽体験をお届けします。

「聴く」を人生のパートナーに。

人生100年時代、株式会社lifeearは3Dプリンタ技術で"聴く喜び"を守り、豊かにします。

会社名：株式会社lifeear

所在地：東京都新宿区西新宿６丁目２５番８-１００１号

代表取締役：朱 静儀

事業内容：カスタムIEM（カスタム・イン・イヤー・モニター）をはじめとするオーディオ機器ブランド「LIFEEAR」の企画・製造・運営

設立：2024年8月8日

オンラインショップ ： https://www.life-ear.jp/

X ：https://x.com/LIFEEAR_info

Instagram ：https://www.instagram.com/lifeear_official

LINE ：https://lin.ee/F9LG6AXI