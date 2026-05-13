同じブランドでも、店舗ごとのクチコミに「差」が生まれるのはなぜ？ ～投稿の分岐点から考える、全店で成果を出すクチコミ獲得設計～｜セミナー開催

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2026年5月28日（木）・29日（金）・6月1日（月）の3日程で全業界向けセミナー「同じブランドでも、店舗ごとのクチコミに「差」が生まれるのはなぜ？ ～投稿の分岐点から考える、全店で成果を出すクチコミ獲得設計～」をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seU5pBMhKJk8?s=upficvm8fgs&utm_source=260528_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

同じブランド、同じ看板、同じマニュアル。

それなのに店舗ごとにクチコミの数や評価にバラつきが出るのはなぜでしょうか。

その答えは、消費者の「投稿の分岐点」を押さえられているかどうかにあります。

どのタイミングで書かれるのか、どの体験で投稿のスイッチが入るのか。

これらを意識できている店と、そうでない店で、積み上がるクチコミに差が生まれていきます。

全国1,000名超の消費者調査をもとに、クチコミが投稿されるまでのプロセスと、そこに潜む分岐点を読み解いていきます。

ブランド全体でクチコミの量と質を底上げしていくうえで、本部・エリア担当者に知っておいていただきたい視点と打ち手をお伝えします。

店舗任せにしない、全店で成果を出すためのクチコミ獲得設計のヒントをお持ち帰りください。

■こんな方におすすめ

- 複数店舗を展開する企業のマーケ担当者・経営者様- 店舗ごとのクチコミ差に課題を感じる本部担当者- エリアマネジメントを任されている方

■参加するメリット

- 同ブランド内でクチコミに差が生まれる理由がわかる- 投稿の「分岐点」を押さえる全店共通設計が学べる- 本部主導で成果を出すための打ち手が持ち帰れる

＜開催概要＞

日 時：LIVE配信：5月28日（木） 14時00分～14時45分

録画配信 ：5月29日（金） 14時00分～14時45分

録画配信 ：6月 1日（月） 14時00分～14時45分

開催場所：オンライン開催

参加費用：無料

講演内容：同じブランドでも、店舗ごとのクチコミに「差」が生まれるのはなぜ？

～投稿の分岐点から考える、全店で成果を出すクチコミ獲得設計～

LIVE配信を含め、3日間にわたり配信予定ですので、ぜひ、ご都合のよい日程でご参加ください。

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seU5pBMhKJk8?s=upficvm8fgs&utm_source=260528_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seU5pBMhKJk8?s=upficvm8fgs&utm_source=260528_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

株式会社カンリー

マーケティング部 高山 翔矢

千葉大学大学院卒。リサーチを基盤に、セミナーやホワイトペーパー等、マーケティングコンテンツの企画制作に従事。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com