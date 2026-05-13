韓国俳優チェ・ジニョクと船旅を楽しむ特別な3日間 「ファンミーティングクルーズ」開催決定

株式会社サンスターライン海の上で始まる、特別なファンミーティング

大阪・南港と韓国・釜山を定期運航するパンスタークルーズフェリー（日本総代理店：株式会社サンスターライン、代表取締役：舎野祝光）は、韓国俳優チェ・ジニョク氏と過ごす特別ツアー「ファンミーティングクルーズ」を開催いたします。

船内でのファンサイン会やフォトタイムに加え、釜山観光、船上での滞在体験を組み合わせ、“移動そのものもイベントになる”特別なクルーズツアーをご提供します。

パンスターミラクルクルーズの公式サイトよりお申込みいただけます。

船上で楽しむ、チェ・ジニョク特別ファンミーティング

「皇后の品格」「愛の迷宮―トンネル―」などで知られる韓国俳優チェ・ジニョク氏。

通常のイベント会場とは異なり、船旅という非日常空間の中で、ファンの皆様に「同じ時間を共有する」特別な体験をお楽しみいただけます。

また、本ツアーは、チェ・ジニョク氏との時間だけでなく、同じ想いを持つファンの皆様同士で旅を楽しめることも魅力の一つです。

ツアー後半、復路のパンスターミラクル号船内にて、チェ・ジニョク氏とのファンサイン会やフォトタイムを開催。海の上という非日常空間で、特別な時間をお楽しみいただけます。

船旅そのものが、特別な思い出に

本ツアーでは、単なる移動ではなく、“旅そのもの”を楽しめるのも大きな魅力です。

ご乗船いただく「パンスターミラクル号」は、大阪～釜山を結ぶクルーズフェリー。

船内には、レストラン、ラウンジ、ステージスペースなどを備え、海を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、船内ではクルーによるエンターテインメント公演も開催。

ファンミーティングだけではない、“クルーズ旅としての楽しさ”も体験していただけます。

さらに、本ツアーではバルコニースイート客室をご用意。

船内の食事ではビュッフェに加え、メインディッシュのサーブもございます。

また、専用ドリンクパッケージ付きで、船内ラウンジにて3杯のドリンクをご利用いただけます。

ワンランク上の船旅をお楽しみいただけます。

バルコニースイート客室ビュッフェVIPラウンジスイート客室専用レストランエリアクルーによるエンターテイメントステージ

※写真はイメージです。

釜山観光も楽しめる特別プラン

ツアー中には、釜山観光も実施。専用車で甘川文化村や国際市場など、釜山を代表する人気スポットを巡ります。ランチは韓定食をご用意しており、韓国旅行としてもお楽しみいただける内容となっています。

大きな荷物は船内に置いて、身軽に移動できるのも本ツアーのポイントです。

ツアー概要

カラフルな家々やユニークな壁画・オブジェが人気の甘川文化村

【ツアー名】 韓国俳優チェ・ジニョクと楽しむファンミーティングクルーズ

【出発日】2025年6月22日（日）大阪出発 2泊3日（船中2泊）

【利用船舶】 パンスターミラクル号

【主な内容】

・チェ・ジニョク氏 ファンサイン会

・フォトタイム

・大阪到着後 グループフォト撮影

・釜山観光

・パンスターミラクル号 バルコニースイート宿泊

【ツアー詳細・お申込み】 https://www.panstar.jp/tour/detail/id/258/dt/3

【パンスターミラクルクルーズとは】

・2025年4月就航の新造船

・航路：大阪・南港～韓国・釜山（瀬戸内海を通過）を定期運航

（大阪発：月水金、釜山発：火木日）

・総トン数2万2000トン、長さ171メートル、幅25.4メートル

・客室数は計102室。355人の乗客を収容

・定期運航のフェリーながら、バルコニー付き客室、バーのあるVIPラウンジ、キッズスペース、屋外プール（季節限定営業）、スパ、ソファー席のあるトップデッキなど多彩な施設を完備

・メニュー豊富な夕食・朝食ビュッフェは運賃に含まれます

・公式サイト https://www.panstarcruise.com/