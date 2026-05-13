【JAF広島】JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦にJAFブースを出展
一般社団法人 日本自動車連盟
ジムカーナについて詳しくはこちら :
https://jaf.link/4faI9ne
JAFモータースポーツホームページへ
全日本ジムカーナ選手権第4戦について :
https://jaf.link/4d67YDI
スポーツランドTAMADAホームページへ
JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、5月17日（日）にスポーツランドTAMADA（広島市安佐北区）で開催される「2026年JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 MAZDA SPIRIT RACING IN TAMADA」にJAFブースを出展します。
今回は、2026年の日本一を競うJAF公認の「全日本ジムカーナ選手権競技会」の第4戦となります。
ジムカーナとは
舗装路面に設定されたコースを、競技車両が1台ずつ走行するタイムトライアルです。入門者からベテランまで、これまで多くのドライバーを魅了してきた、国内Bライセンスで出場できるモータースポーツの代表格です。
ジムカーナについて詳しくはこちら :
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JAFモータースポーツホームページへ
JAFブースでは、モータースポーツに関するクイズに答えてもらえるライセンスそっくりのカード「JAFジュニアライセンス」の発行のモータースポーツに関わるパネル展示などを予定し、全日本ジムカーナ選手権競技会の認定とともにモータースポーツの振興に協力します。白熱した競技の観戦とあわせJAFブースへお越しください。
【2026年JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 概要】
1 開催日：5月16日（土）～5月17日（日）※ブース出展は17日（日）のみ
2 場 所：スポーツランドTAMADA（広島市安佐北区大林町2137ー2）
3 主 催：SLT.C、TEAM INDY
※要入場料
全日本ジムカーナ選手権 第４戦については以下ボタンまたは二次元コードにて
全日本ジムカーナ選手権第4戦について :
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