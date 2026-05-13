【JAF広島】JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦にJAFブースを出展

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）広島支部（支部長 古谷英明）は、5月17日（日）にスポーツランドTAMADA（広島市安佐北区）で開催される「2026年JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 MAZDA SPIRIT RACING IN TAMADA」にJAFブースを出展します。

今回は、2026年の日本一を競うJAF公認の「全日本ジムカーナ選手権競技会」の第4戦となります。

ジムカーナとは

舗装路面に設定されたコースを、競技車両が1台ずつ走行するタイムトライアルです。入門者からベテランまで、これまで多くのドライバーを魅了してきた、国内Bライセンスで出場できるモータースポーツの代表格です。

ジムカーナについて詳しくはこちら :https://jaf.link/4faI9neJAFモータースポーツホームページへ

JAFブースでは、モータースポーツに関するクイズに答えてもらえるライセンスそっくりのカード「JAFジュニアライセンス」の発行のモータースポーツに関わるパネル展示などを予定し、全日本ジムカーナ選手権競技会の認定とともにモータースポーツの振興に協力します。白熱した競技の観戦とあわせJAFブースへお越しください。

【2026年JAF全日本ジムカーナ選手権 第4戦 概要】

1 開催日：5月16日（土）～5月17日（日）※ブース出展は17日（日）のみ

2 場 所：スポーツランドTAMADA（広島市安佐北区大林町2137ー2）

3 主 催：SLT.C、TEAM INDY

※要入場料

全日本ジムカーナ選手権 第４戦については以下ボタンまたは二次元コードにて

全日本ジムカーナ選手権第4戦について :https://jaf.link/4d67YDIスポーツランドTAMADAホームページへ