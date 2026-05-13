池井戸潤、2年ぶりの新作！『ブティック』5月13日（水）発売

株式会社ダイヤモンド社

多くの読者が待ち望んだ、池井戸潤氏の最新作『ブティック』が5月13日にダイヤモンド社から発売されます。

池井戸潤：著 『ブティック』（ダイヤモンド社）

■“君、銀行辞めて、どうするの？”──池井戸潤、待望の最新作『ブティック』

本書は、『俺たちの箱根駅伝』（文藝春秋）以来、2年ぶりとなる池井戸潤氏の最新長編。2024年6月から26年1月まで『週刊ダイヤモンド』で連載した人気小説がついに単行本となりました。

ダイヤモンド社、集英社、文藝春秋、講談社が4社合同で実施し、四季に合わせて新刊4作を連続刊行する「池井戸潤プロジェクト2026」の第一弾となる書籍です。

（あらすじ）

入行3年目、エリート街道を歩んでいた雨宮秋都は、 ある案件をきっかけに、理不尽な戦力外通告を受けてしまう。 退職を決意した秋都が見つけた、新たな希望とは──？

■出版4社合同企画「池井戸潤プロジェクト2026」の公式Xアカウントが始動！

新作長編小説やエッセイ集の刊行、そして新たな映像化など、それぞれの企画を情報発信する公式Ｘアカウントをこのたび開設しました。最新の情報はもちろん、プレゼント企画やイベント情報などを随時発信していく予定です。ぜひご注目ください。

「池井戸潤プロジェクト2026」公式X

https://x.com/ikeidoP_042026

■目次

第一話 星を探して

第二話 トゥームストーン

第三話 夏空

第四話 最善のアドバイス

第五話 スイミー・キッチン

第六話 秋空

第七話 ブルータスの選択

最終話 ローズガーデン

■著者プロフィール：池井戸潤（いけいど・じゅん）

1963年、岐阜県生まれ。慶應義塾大学卒。

98年『果つる底なき』で江戸川乱歩賞を受賞し作家デビュー。2010年『鉄の骨』で吉川英治文学新人賞、11年『下町ロケット』で直木賞、23年『ハヤブサ消防団』で柴田錬三郎賞を受賞。

主な作品に、「半沢直樹」シリーズ（『オレたちバブル入行組』『オレたち花のバブル組』『ロスジェネの逆襲』『銀翼のイカロス』『アルルカンと道化師』）、「下町ロケット」シリーズ（『ガウディ計画』『ゴースト』『ヤタガラス』）、『シャイロックの子供たち』『空飛ぶタイヤ』『民王』『民王 シベリアの陰謀』『七つの会議』『陸王』『ルーズヴェルト・ゲーム』『ノーサイド・ゲーム』『花咲舞が黙ってない』『アキラとあきら』『ハヤブサ消防団』『俺たちの箱根駅伝』がある。

■『ブティック』

著者：池井戸潤

定価：2200円（税込）

発売日：2026年5月13日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・578ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478124698

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