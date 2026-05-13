人の心とかないんか？TVアニメ『呪術廻戦』より、「禪院 直哉」のTシャツや「虎杖 悠仁」のセリフアクリルスタンドなどが登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社

TVアニメ『呪術廻戦』より、

「禪院 直哉」のTシャツや「虎杖 悠仁」のセリフアクリルスタンドなどがCOSPA（コスパ）から登場！

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年7月下旬＞予定です。

【COSPA（コスパ）】／TVアニメ『呪術廻戦』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series?utm_id=6toxad15&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260507jujutsu)

商品情報

■禪院 直哉「人の心とかないんか？」Tシャツ

「人の心とかないんか？」

■ジャッジマン Tシャツ

「有罪（ギルティ）」

■リカ Tシャツ

「なにしてるのォ」

■Tシャツ 全3種

発売日：2026年7月下旬

サイズ：S/M/L/XL

価格：各3,300円（税込）

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。 襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

■虎杖 悠仁「悪いけど まだ死ぬわけにはいかねぇんだわ」セリフアクリルスタンド

何があろうと倒されるわけにはいかない時に

■禪院 直哉「人の心とかないんか？」セリフアクリルスタンド

人の心が無さそうな相手と対峙した際におすすめ！

■セリフアクリルスタンド 全2種

発売日：2026年7月下旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：各1,650円（税込）

・お部屋に飾って虎杖のセリフが楽しめる。

・最適なシチュエーションや、外出先の風景などを一緒に撮影してSNSなどで投稿する時にもおすすめです。

【基本予約受付期間】～2026年6月7日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

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(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

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■関連リンク

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発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

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