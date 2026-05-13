【DEAN & DELUCA 岡山】野菜と果実を重ねた2色のベジスムージー

両備ホールディングス株式会社

岡山市街地の中心に位置する杜の街グレース（岡山県岡山市北区下石井｜https://www.morinomachi-grace.jp/、運営管理：両備ホールディングス株式会社）内の「DEAN & DELUCA 岡山」では、2026年5月14日（木）より、野菜と果実を組み合わせたベジスムージー「ベジスムージー ケール×バナナ×ココナッツ」「ベジスムージー イエロービーツ×マンゴー×ココナッツ」の２種類を発売します。

特集ページ：https://x.gd/dxy4L

5月のシーズナルドリンク「ベジスムージー」は、素材そのものの味わいを引き出すことに着目し、野菜とフルーツを重ねることで生まれる自然な甘みと奥行きのある風味を追求しました。食材にフェアトレードのモリンガ・白ごまを使用し、大地の恵みを感じられるやさしい味わいに仕立てています。

素材が織りなす、野菜と果実のスムージー

野菜と果実を掛け合わせた2色のスムージーは、大地の恵みをそのまま味わうような一杯へ。

グリーンはケールにバナナとモリンガを合わせ、白ごまのコクを重ねた奥行きのある味わいに。イエローはイエロービーツにマンゴーとココナッツを合わせ、ターメリックのニュアンスがやわらかく広がります。いずれも砂糖に頼らず、素材の甘みだけで仕立てました。

それぞれフェアトレードの食材を取り入れることで、おいしさの背景にあるストーリーにも目を向けた一杯です。

ベジスムージー ケール × バナナ × モリンガ

\778（税込）

フェアトレード食材：モリンガ、白ごま

バナナ、ケール、ミント、ココナッツウォーター、デーツシロップ、白ごまをミキサーにかけ、ギリシャヨーグルトとモリンガパウダーを添えたカップに注ぎました。野菜と果物のフレッシュな味わいに、白ごまがコクと厚みをもたらします。クリーミーなヨーグルトと青々としたモリンガをお好みで混ぜながらお召し上がりください。

ベジスムージー イエロービーツ × マンゴー × ココナッツ

\778（税込）

フェアトレード食材：ターメリック

奇跡の野菜と称されるほど栄養価の高いイエロービーツに、グァバ、マンゴー、バナナ、ココナッツウォーター、ココナッツミルクと、南国のおいしい食材をふんだんに混ぜ合わせた黄色いスムージー。ひと口ごとに広がるトロピカルなフレーバーの奥に、大地のようなターメリックがかすかに香る、フルーティーな味わいです。

産地からフレッシュなまま届く素材にこだわり、フェアトレードの食材を取り入れながら、レシピをシンプルに磨き上げたスムージー。清々しい飲み心地と身体へのやさしさに満ちた、お食事としてもたのしめる一杯に仕立てています。

ボディを支えるココナッツウォーターは、カリウムをはじめとするミネラルが豊富で、体の巡りを整え、初夏の水分補給には理想的。風味を邪魔しないほんのりした甘味とわずかな塩味があり、野菜、フルーツ、ハーブの味わいを引き立てます。

旬のキウイを丸ごと味わう

完熟した果実を注文ごとにミキサーにかけ、できたてを提供するフレッシュジュース。初夏に向けて登場するのは、みずみずしいキウイです。

果実そのものの甘酸っぱさをストレートにたのしめる「キウイ」と、生姜を加えた「キウイ＆ジンジャー」の2種をラインアップ。とろりとした濃厚な口あたりと、後味に抜ける爽やかさが特徴です。シンプルな仕立てだからこそ際立つ、果実の力強い味わいをおたのしみいただけます。

フレッシュキウイジュース

\745（税込）

甘みと酸味のバランスに優れたグリーンキウイを贅沢に使用。酸味のカドをほんの少しのシロップで抑え、キウイのおいしさをギュッと凝縮しました。まろやかな果実感とすっきりした甘みをおたのしみください。

フレッシュキウイ＆ジンジャージュース

\745（税込）

グリーンキウイのフレッシュな味わいの奥に、しょうがのピリッとした辛さと爽やかな酸味が駆け抜ける、絶妙な配合でそれぞれのおいしさを活かした一杯。キリッとした飲み口と爽快な余韻が、薫風の季節に寄り添います。

体を中から温めるしょうがは、薬膳食材の代表格。胃腸の調子を整えることから、食欲増進や新陳代謝促進の効果も期待でき、夏にも積極的にとりたい食材のひとつです。

「キウイ＆ジンジャー」には、国産の生のしょうがを皮付きのまま使用。しょうがのフレッシュな酸、さわやかでキリッとした辛み、そして土の中で育った滋味のある風味がわずかに加わり、キウイの輪郭をキュッと引き締めます。

シーズナルドリンク 「ベジスムージー」 / フレッシュジュース「キウイ」販売概要

□販売期間

ベジスムージー：2026年5月14日（木）～6月3日（水）

フレッシュジュース：2026年5月14日（木）～7月1日（水）

＊表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）

「DEAN & DELUCA 岡山」店舗情報

店舗名：DEAN & DELUCA 岡山（ディーン ＆ デルーカ 岡山）

URL：https://www.deandeluca.co.jp/

住所：〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井2丁目10-12 杜の街グレース オフィススクエア1階

エリアパートナー：サルボ両備株式会社 URL：https://salvo-ryobi.co.jp/

営業時間：

マーケット（物販）8:00～20:00

マーケット（惣菜）10:00～20:00

エスプレッソバー（イートイン）8:00～20:00（L.O. 19:30）

定休日：施設に準ずる

＊営業時間・定休日は施設に準じて変更する場合がございます。

店舗面積：215.35平米（65.3坪）

座席：カウンター12席 テーブル席40席 合計52席

取扱商品カテゴリー：パッケージフード、スイーツ、プリペアードフード、ベーカリー、フレッシュフード、ビバレッジ、ワイン、エスプレッソバー 店内にキッチン、ベーカリーキッチン併設

サービス：モーニング、ランチ、ケーキセットなど。イートイン有

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと深化します。