『ドット！ガールズバトル』配信地域を拡大北米をはじめとした英語圏エリアでの配信を開始

ポッピンゲームズジャパン株式会社

ポッピンゲームズジャパン株式会社と株式会社Ｒｏｂｉｎｓｏｎは、スマートフォン向けゲームアプリ『ドット！ガールズバトル』の配信地域を拡大し、北米をはじめとした英語圏エリアでの配信を開始したことをお知らせいたします。

『ドット！ガールズバトル』は、

懐かしくも新しいドット絵で描かれた個性豊かな少女たちが活躍する、爽快バトルRPGです。

かわいらしいピクセルアートキャラクターたちが、テンポの良いバトルを繰り広げ、

誰でも手軽に楽しめる作品となっています。

ゲーム内には、多彩な能力や個性を持つバトルガールたちが多数登場。

育成・編成・収集といったやり込み要素も充実しており、

短時間でもしっかり遊べる設計で、幅広いユーザーの皆さまにお楽しみいただけます。

〈App Store〉

https://apps.apple.com/jp/app/id6756912413

〈Google Play〉

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.robinson.dtgc

現在、日本国内ではApp StoreおよびGoogle Playにて配信中となっております。

さらに今回、新たに北米などの英語圏地域へ配信エリアを拡大し、より多くのユーザーの皆さまに『ドット！ガールズバトル』をお楽しみいただけるようになりました。

今後も対応言語や配信地域の拡大を順次予定しており、世界中のユーザーの皆さまへ向けてサービス展開を進めてまいります。

当社は今後も『ドット！ガールズバトル』を通じて、

多くのお客様に長く愛されるエンターテインメント体験を提供してまいります。



■製品概要

タイトル名 ：ドット！ガールズバトル

ジャンル ：放置系RPG

プラットフォーム：Apple Store、Google Play

本体価格 ：無料(アイテム課金)

■会社概要

会社名 ：ポッピンゲームズジャパン株式会社

所在地 ：〒105-0004 東京都港区新橋3-11-8 オーイズミ新橋第2ビル 802

代表者 ：代表取締役 谷口 祐一郎

会社ＨＰ ：https://poppin-games.com/(https://poppin-games.com/)

会社名 ：株式会社Ｒｏｂｉｎｓｏｎ

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座一丁目１２番４号Ｎ＆ＥＢＬＤ．６Ｆ

代表者 ：代表取締役 渡部英司

会社ＨＰ ：https://robin-son.net/

※「Google Play」「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

※「iOS」は、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※iPhone、iPad、iPad mini、iPod touchおよびApp Storeは米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。



