【吉積情報株式会社】オールグロース税理士法人における「Cmosy Pocket」導入事例を掲載いたしました

吉積情報株式会社（左から）吉積情報株式会社 ビジネスソリューション部 サブリーダー 田嶋洋平、オールグロース税理士法人 代表社員 安田宗一郎 様

Google Workspace のプレミア パートナー（Co-sell＆Services）である吉積情報株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋田 晴通、以下「吉積情報」）は、オールグロース税理士法人（所在地：東京都中野区、代表社員：安田 宗一郎、以下「オールグロース」）における、Google ドライブを活用したセキュアなファイル共有ソリューション「Cmosy Pocket」の導入事例を公開したことをお知らせします。

オールグロースでは、組織拡大に伴い、顧客とのファイル共有におけるセキュリティ強化が急務となっていました 。本プロジェクトを通じて、Google アカウントを持たない顧客とも安全かつスムーズなファイルの授受を実現しました。さらに、ダウンロードログの管理を徹底することで、組織全体のセキュリティ意識の向上と業務の透明性を確保しています。

■導入の背景と課題

従来は、お客様の IT 環境に合わせて Google ドライブのリンク共有やパスワード付き ZIP 送付を使い分けていましたが、手法が属人化しており、組織としての統制に限界を感じておられたのだそう。重要書類を扱う士業として、一歩進んだセキュリティ体制の構築は避けて通れない課題でした。

また、Google アカウントをお持ちでないお客様に対しても、アカウント作成の手間を強いることなく、いかに安全かつスムーズに資料を届けるか。この「利便性と安全性の両立」が、新たな仕組みづくりの焦点です。

■Cmosy Pocket をお選びいただいた理由

選定にあたっては、複数ドメインの運用や少人数組織という特性に合致する「コストの合理性」と「導入の容易さ」が大きな決め手となりました。

複数ドメインによる費用の高騰や最低利用人数の制約というハードルがありましたが、「Cmosy Pocket」はそれらの課題をクリアしており、高いコストパフォーマンスを評価いただきました。また、膨大なマニュアルを読み込む必要がなく、トライアル時から迷わず設定できる「手軽さ」も、導入を後押しする重要な要素となりました。

■ オールグロース税理士法人 代表社員 安田様のコメント

士業の場合、お客様によって連絡手段が異なるケースが多いですが、「Cmosy Pocket」ならどのようなツールを使っていても一貫して安全なファイル送受信が可能です。専門知識がなくてもトライアルで簡単に設定・導入できるので、手軽にセキュリティを強化したい方には、非常に心強いツールだと思います。今後は「ファイル受信」機能も活用し、顧客からの資料回収の自動化など、さらなる業務効率化を目指します。





■導入事例の詳細について

https://www.yoshidumi.co.jp/work/allgrowth(https://www.yoshidumi.co.jp/work/allgrowth)





■オールグロース税理士法人について

本社：東京都中野区中野４丁目10番2号 中野セントラルパークサウス2階

代表社員：安田 宗一郎

ウェブサイト：https://allgrowth.co.jp/

事業内容：2022年設立。「中小企業の 創業・成長・承継を支援し、未来の日本と地域を豊かにする」というミッションを掲げ、公認会計士や税理士といった税務の専門家だけでなく、マーケターやクリエイターも在籍する「専門家集団」として、従来の枠にとらわれない多角的な支援を展開しています。







■吉積情報株式会社について

本社：東京都千代田区大手町 1 丁目 7 番 2 号 東京サンケイビル 26 階

代表取締役：秋田 晴通

ウェブサイト：https://www.yoshidumi.co.jp/

事業内容：吉積情報は 2005 年に創業した、先端技術を活用して次世代の働き方を実現する DX 支援のスペシャリストです。Google Workspace のプレミアパートナー（Co-sell＆Services）であり、ワークスタイルの変革を得意とするエキスパート集団として、Google Workspace 導入支援、Google ドライブ を活用した脱PPAPソリューション「Cmosy Pocket」や、Google Workspace with Gemini の導入から定着、活用促進までをトータルでサポートする「AI Driven」、Google Workspace ユーザー向けトレーニング「Y's UP Skill（ワイズアップスキル）」、IT エンゲージメント最適化診断サービス「ENGAGE UP」など幅広いサービスを提供しており、お客様の業務改革によるビジネス成長に貢献します。





■本件に関するお問い合わせ先

担当：マーケティング部

お問い合わせフォーム ： https://www.yoshidumi.co.jp/contact





- Google Workspace、Gemini および Google ドライブは、Google LLC の商標です。- Cmosy は吉積情報株式会社の商標です。