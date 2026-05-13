【導入2,500社・発注延べ135万社超】BtoB EC『Bカート』がデジタルインフラへ急拡大

株式会社Dai

株式会社Dai（京都市中京区）が提供する受発注・請求・営業をDX推進するBtoB ECプラットフォーム『Bカート』の導入実績が、2026年5月時点で2,500社を突破したこと、および『Bカート』で構築されたECサイトを通じて発注する企業（買い手企業）が延べ135万社を超えたことをお知らせいたします。

導入実績2,500社、発注企業延べ135万社が参加する受発注のインフラへ

2026年5月現在、『Bカート』は導入実績2,500社を突破し、延べ135万社超の法人および事業者の取引にご利用いただいております。かつて窓口での銀行振込がネットバンキングへと移行したように、現在の企業間取引においても、電話やFAXからデジタルへの不可逆なシフトが起きており、『Bカート』はその受け皿として拡大を続けています。

日本の企業の“3社に1社”に迫るスケール

『Bカート』で構築されたECサイトを通じて発注を行う買い手企業が、延べ135万社を超えたという事実は、国内の企業間取引における『Bカート』の普及を象徴するものです。最新のデータによれば、日本の中小企業数は約336万社とされており（※1）、単純計算で国内企業の3社に1社以上が、『Bカート』を基盤としたECサイトを通じて発注業務を行っていることになります。

また、国内BtoB EC市場規模は約514.4兆円、EC化率も43.1%まで上昇しています（※2）。こうした市場成長のなかで、『Bカート』は単なるシステム提供にとどまらず、日本経済の取引基盤を支えるデジタルインフラとしての役割を担いつつあります。

※1 中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果」(https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html)

※2 経済産業省「令和6年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」(https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005-a.pdf)

受発注DXで人手不足の解消と売上拡大に貢献し成長

深刻化する人手不足とコスト高を乗り越える、受発注業務の効率化

続く深刻な人手不足や物価高・賃金上昇といった経営環境の変化を背景に、限られた人的リソースでいかに生産性を高めるかが企業の喫緊の課題です。『Bカート』は、FAXや電話などのアナログな受注業務をデジタル化し、月間数百時間におよぶ作業時間を大幅に短縮する受注DXの手段として選ばれています。

同時に、24時間場所を選ばず発注できる利便性は、買い手企業（延べ135万社）の満足度を高め、注文頻度や単価の向上に直結します。ECの特性上、Webで全国から新規顧客を獲得することもでき、導入企業の売上拡大を後押しします。

さらに、アナログ業務から解放された現場にやりがいが生まれることで、既存人材の定着や新規採用の加速にもつながり、企業の持続的な成長を牽引していきます。

導入事例：株式会社月架世交易 様（化粧品卸）(https://bcart.jp/uservoice/gekkasei/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)

手作業のミスから脱却し、受発注業務を自動化。限られたスタッフ数でも対応できる余裕を生み出しました。

導入事例：株式会社丸冨士 様（製菓製パン材料卸）(https://bcart.jp/uservoice/marufuji/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)

EC事業だけで年間3億円超の売上を達成。労働生産性が向上し、年間休日120日の確保や業種平均を上回る賃上げを実現しました。

導入事例：株式会社坂ノ途中 様（コーヒー生豆卸）(https://bcart.jp/uservoice/sakanotochu/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)

受注数15倍になっても作業時間が短縮。捻出した時間で、CRM（顧客関係管理）やMA（マーケティング自動化）といった施策が可能になりました。

あらゆるBtoB取引の課題を解決するプラットフォームとしての進化

『Bカート』は受発注だけでなく、在庫管理、物流、会計など、商流全体の課題を解決するプラットフォームへと進化を続けています。

『Bカート AI-OCR』2026年3月リリース

『Bカート』を導入しても、FAXを手放せない取引先からの注文も自動でデータ化。アナログな工程を排除し、受発注業務の完全なデジタル化を実現します。

サービス詳細はこちら(https://bcart.jp/lp/aiocr/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)（ https://bcart.jp/lp/aiocr/(https://bcart.jp/lp/aiocr/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513) ）

『Bカート掛け払い powered by Money Forward Kessai』2023年8月リリース / 導入実績200社突破

公式BtoB決済サービス。ECサイト上で発生する請求業務や掛け売り決済の効率化を実現します。

サービス詳細はこちら(https://bcart.jp/lp/bcart-kakebarai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)（ https://bcart.jp/lp/bcart-kakebarai/(https://bcart.jp/lp/bcart-kakebarai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513) ）

『Bカートクレカ決済』2024年4月リリース / 導入実績300社突破

公式カード決済サービス。システムの追加開発を行うことなく、セキュアなクレジットカード決済を簡単に導入できます。

サービス詳細はこちら(https://bcart.jp/lp/bcart-creditcard-kessai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)（ https://bcart.jp/lp/bcart-creditcard-kessai/(https://bcart.jp/lp/bcart-creditcard-kessai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513) ）

『Bカートアプリストア』2022年6月リリース

物流、決済、メール管理など、『Bカート』と連携できる様々なアプリケーションを掲載。各企業に合わせた最適な商流の構築を可能にします。

サービス詳細はこちら(https://app.bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513)（ https://app.bcart.jp/(https://app.bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513) ）

今後の展望

我々は、はたらくを変えるというミッションのもと、ユーザーの皆様からのフィードバックを通じ、さらなる機能アップデートやアプリのリリースを進め、BtoB業界の発展に貢献してまいります。

銀行の窓口振込がネットバンキングに変わったように、日本のBtoB取引が「誰もが当たり前にECで受発注する世界」へと完全に移行するその日まで、導入企業2,500社・発注企業延べ135万社の基盤を活かし、日本全国の企業のDXを力強く推進していきます。

BtoB ECプラットフォーム『Bカート』について

『Bカート』（ https://bcart.jp/(https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513) ）は、運営実績No.1(※日本ネット経済新聞社調べ)のBtoB ECプラットフォームです。BtoB専用だからこそ、複雑な取引条件や要件にも標準対応しており、月額9,800円～、即日でスモールスタートできるサービスです。

Bカートを詳しく知る :https://bcart.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260513