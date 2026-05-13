アーティスト・水咲智明葵氏の展覧会『樹脂画造形の世界―軽井沢2026―』を軽井沢書店 中軽井沢店で5月13日より開催！

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO：高橋 誉則）が運営する「軽井沢書店 中軽井沢店」（軽井沢コモングラウンズ）にて、アーティスト・水咲智明葵氏の展覧会『樹脂画造形の世界―軽井沢2026―』を5月13日（水）～７月２日（木）に開催いたします。

https://store.tsite.jp/karuizawa-cg/event/magazine/53780-1645540405.html

本展示会では、世界でも類を見ない独創的な技法で作品を創る水咲智明葵氏の「凹版レジンアート」作品を展示・販売いたします。

この技法によって、羽や鱗を一枚一枚リアルに再現し重ねた半立体作品や、立体彩色を駆使した螺鈿細工や蒔絵を思わせる平面作品など、 平面・立体の垣根を越えた作品を生み出しています。昨年この技法で「点描」はできるのか？という問いへ挑戦しており、軽井沢では今回が初披露となります。

展覧会「樹脂画造形の世界」について

版画の技法を用いて透明樹脂（レジン）に線画や彩色を施し、美しい生き物たちを平面・立体の垣根を越えて表現しています。版画作品が紙に転写されるのに対し、水咲氏の作品は液状の樹脂を硬化させて線を転写した「レジン」が作品となります。

細密な線描写や羽の一枚一枚に施された線は、すべて版板を削った線に色とレジンを詰めて生み出されたものです。この独創的な技法により、羽や鱗をリアルに再現した半立体作品や、螺鈿細工や蒔絵を思わせる平面作品が生まれました。作品の色使いは構造色を多重彩色で再現し、見る角度や光の当たり方で異なる色が見え隠れします。

同じ室内でも昼と夜で色の印象が変わるため、画像ではすべてを伝えきれません。

ぜひ一期一会の作品と対峙してください。会期中、何度でもお越しいただければ幸いです。

―原画展示／販売―

2026年制作の「飛天図―宝霞」をはじめ、最新の作品を20点以上展示・販売いたします。

飛天図―宝霞春陽の翼水花耀耀春風龍図-白煌花降る時に想ふ夕凪Monochrome-龍魚

【水咲智明葵のメッセージ】

今年で作家活動8年を迎えますが、作品を作るたびに小さくても新しい挑戦をすることを続けて、ここまでたどり着きました。昨年春に続き、今年も樹脂画造形の世界を軽井沢でお楽しみいただけることを大変嬉しく思います。画像ではすべてを伝えることができません。

会期中何度でも足を運んで、その時々で変化し魅了する作品たちと対峙していただけましたら嬉しく思います。

【プロフィール】

◆水咲智明葵／Chiaki Mizusaki

版画の技法で透明樹脂（レジン）に線画・彩色を施すオリジナル技法【凹版レジンアート】を考案。他に類を見ない技法により、2018年より羽や鱗を一枚一枚再現し幾重にも重ねた半立体絵画

作品や、螺鈿細工や蒔絵のように彩られた平面作品等、独自の樹脂画造形作品を制作。モチーフとするのはリアルなようでここではない、あるがままで調和し争いのない美しい華胥（理想郷）

に棲まう生き物たち。圧倒的な静けさと脈々と息づく躍動感が混在し不思議と融和している世界観を樹脂画造形によって表現している。

■『樹脂画造形の世界ー軽井沢2026ー』概要

期間：2026年5月13日（水）～7月3日（木）＊火曜定休

時間：9:00～1８:00

場所：軽井沢書店 中軽井沢店 展開中央（軽井沢コモングラウンズ内）

主催：軽井沢書店

■販売方法

5月13日（水）9時より店頭にて先行販売を開始いたします。

オンライン販売は5月18日（月）13時より販売いたします。

https://store.shopping.yahoo.co.jp/karuizawashoten

■店舗情報

軽井沢コモングラウンズ 軽井沢書店 中軽井沢店

住所：〒389-0111 長野県北佐久郡軽井沢町長倉鳥井原1690-1

TEL：0267-46-8590