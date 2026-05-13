展示会・MICEの来場者対応を支援する「イベントコミュニケータ手配サービス」の提供を開始

株式会社Flyby

株式会社Flyby（東京都港区、代表取締役：中山 悠、以下「当社」）は、展示会・MICE・カンファレンス・商業施設イベントなどにおける来場者対応を支援する「イベントコミュニケータ手配サービス」の提供を開始いたしました。

本サービスは、受付・案内・接客・商品説明・MCなど、イベント会場で来場者と直接接する業務に特化したコミュニケータ手配サービスです。専任担当が主催者・出展者の要件を丁寧に把握し、各コミュニケータの得意領域、接客スタイル、現場との相性まで踏まえて、役割ごとに適した体制を構築します。

単に必要人数をそろえるのではなく、イベントの目的や来場者層、求められる対応トーン、当日の現場オペレーションまで見据えた手配により、主催者・出展者・来場者の円滑なコミュニケーションを支援してまいります。

■背景

展示会やカンファレンス、MICE、商業施設でのPRイベントなどでは、受付、案内、誘導、ブース接客、商品説明、MCなど、来場者と直接接するスタッフの対応品質がイベント体験を大きく左右します

一方で、イベント現場では、必要人数は確保できていても、現場の要望が十分に共有されていない、スタッフの得意領域や接客スタイルが把握されていない、役割と人材の相性が合っていないといった理由により、現場と人の間にミスマッチが生じることがあります。

当社はこれまで、展示会・イベントで活用いただけるARサービス「Luminary AR」を通じて、来場者の回遊促進やブース誘導、体験型コンテンツの提供など、展示会における来場者体験の向上に取り組んでまいりました。その中で、イベントの成果を高めるためには、デジタル施策だけでなく、会場で来場者と直接向き合うスタッフの対応品質や、現場オペレーションとの連携も重要であると考えています。

こうした展示会・イベント現場への理解を活かし、当社は来場者対応を担う人材を「コミュニケータ」と位置づけ、イベントごとの目的や運営体制に合わせて適切な人材を選定・配置するサービスを開始しました。Luminary ARで培った展示会運営や来場者導線に関する知見をもとに、デジタルとリアルの両面から現場を理解したコミュニケータ手配を行うことで、主催者・出展者・来場者にとって、より円滑で質の高いイベント体験の実現を支援してまいります。

■イベントコミュニケータ手配サービスについて

本サービスは、イベント会場で来場者と直接接し、受付・案内・接客・MCなどを担うコミュニケータを手配するサービスです。一般にコンパニオン手配と呼ばれる領域を含め、当社では来場者対応を担う人材を「コミュニケータ」として選定します。本サービスは、イベント全体の企画・制作ではなく、会場での来場者対応に特化しています。

サービス詳細はこちら：https://www.flyby.co.jp/casting

■Flyby 会社概要

社名 ：株式会社Flyby

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2-16-2太陽生命品川ビル 28F

代表 ：中山 悠

設立 ：2022年7月26日

URL ：https://www.flyby.co.jp/

■報道関係のお問合せ先

株式会社Flyby 広報

Mail ：info@flyby.co.jp