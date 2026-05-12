北軽井沢・浅間山の麓で楽しむ初夏｜森に包まれる高原リゾートステイ

鹿島軽井沢リゾート株式会社

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢（所在地：群馬県吾妻郡、総支配人：上山 勝）は、新緑が美しい初夏の北軽井沢にて、浅間山麓の自然を存分に楽しめる「高原ステイ×自然体験×アクティビティ」を満喫する滞在型リゾート体験を、4月より初夏シーズンに向けた新たな滞在提案として開始いたしました。また、この季節のすべてを気軽に楽しめる、食事・ドリンク・アクティビティが含まれた「All-inclusive Resort Stay」宿泊プランを、7月31日までの期間限定で提供しています。

爽やかな風が吹き抜ける高原の初夏。雄大な浅間山を望むロケーションと澄んだ空気に包まれながら、

森の散策やバードウォッチング、ゴルフ、室内プールなど、世代や旅の目的を問わず楽しめる多彩なプログラムを揃え、心と体を整えるリゾートステイを提案します。

静かな森の探索

初夏の北軽井沢・浅間山麓で楽しむ自然体験

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢が位置する北軽井沢は、初夏になると木々が瑞々しい緑に包まれ、豊かな自然の息吹を感じられる高原エリアです。

気温も穏やかで過ごしやすい初夏は、屋外での散策やスポーツに最適なシーズン。雄大な浅間山を背景に、ゆったりとした時間が流れます。

初夏の高原で楽しむアクティブなひととき

新緑が美しいホテルエントランス浅間山と大自然を独り占め

森の散策・バードウォッチング

新緑が広がる森の中を歩く、初夏の北軽井沢。

木漏れ日と爽やかな高原の空気に包まれる散策の時間は、日常の喧騒を忘れ、心をやさしく解きほぐしてくれます。この季節は野鳥たちの活動が活発になり、なかでもホテルのマスコットである“幸せを呼ぶ鳥”オオルリ”に出会えるチャンスも。澄んだ瑠璃色の羽と、森に響く美しいさえずりは、旅の思い出に残るひとときとなるでしょう。

館内では双眼鏡の貸し出しも行っており、初心者の方でも気軽にバードウォッチングを楽しめます。

森を歩きながら、耳を澄まし、目を凝らす。初夏の自然と向き合う、静かな時間をお過ごしください。

オオルリホテルマスコット「るりちゃん」

パターゴルフ・テニス

初夏の心地よい高原気候の中で楽しむパターゴルフやテニスは、ファミリーやグループ旅行に人気のアクティビティです。緑に囲まれた開放的な環境で、年齢や経験を問わず気軽に体を動かすことができ、滞在中のリフレッシュにも最適。

自然を身近に感じながら、笑顔が広がるひとときをお楽しみいただけます。

詳細：各施設営業時間と料金(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/facilities/)

家族で楽しむパターゴルフ北軽井沢の大自然に包まれて

室内プール

水と光が奏でる癒しの空間。大きな窓から差し込むやわらかな光に包まれた室内プール。

自然と調和した開放的な空間で、天候を気にせず、ゆったりとしたひとときをお楽しみいただけます。併設されたインドアジャグジーでは、体をやさしく温めながら、高原ステイの疲れを心地よくほぐします。

ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ

4月11日にシーズンオープンを迎えた、雄大な浅間山を望む、全18ホールのゴルフコース。高原ならではの開放感あふれるロケーションの中で、初心者や女性の方にも安心して楽しんでいただける設計が魅力です。初夏の涼やかな高原気候のもと、リゾートステイの一部として心地よいラウンドをご体感いただけます。

詳細：公式ホームページ(https://nature-hills-karuizawa.com/)

高原ゴルフラウンド浅間山を望む

天然温泉「相生の湯」

心と体を癒す天然温泉と美しい景色。

浅間山を望む木漏れ日がきらめく天然温泉で、陽光のぬくもりに包まれながら過ごす、贅沢な癒しの時間。

四季折々の自然美と調和した洗練の空間で、心と体をゆるやかに満たす、極上のひとときをご満喫ください。

詳細：温泉大浴場(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/facilities/onsen/)

サウナで整う

木の温もりに包まれたサウナ空間で、日常の疲れをやさしくリセット。高原ステイの合間に楽しむサウナは、心身の緊張を穏やかにほどき、深いリラックスへと導きます。

やわらかな蒸気に包まれるミストサウナも併設。

熱さが苦手な方にも、しっとりとした潤いとともに心地よく“整う”時間をお過ごしいただけます。

Foggi Forest Dining (フォッジ・フォレスト・ダイニング)

整いの癒し時間

一日を思いっきり遊んだ後は、リゾートレストランで味わう、静寂と美味のひととき。

“ナチュラルキュイジーヌ”をコンセプトに、北軽井沢の大自然からインスピレーションを得た、地産地消の魅力あふれるお料理の数々をご提供しています。

地元野菜を中心とした彩り豊かな前菜をはじめ、自然の恵みを生かした和洋彩りビュッフェをご用意。朝は、季節の食材を取り入れた朝食ビュッフェで爽やかな一日の始まりを、夜は、上州牛のローストビーフなど、素材の旨みを引き出した贅沢な一皿をお楽しみいただけます。

自然の恵みとシェフの感性が織りなす一品一品が、五感をやさしく満たす至福の時間へと誘います。

ここでしか味わえない、静寂と美味のマリアージュを、北軽井沢の美しい自然に包まれながらご堪能ください。

All-inclusive Resort Stay 宿泊プラン

開放的な店内彩りディナーブュッフェ１日の始まりは朝食から大自然を望むくつろぎの空間

お食事とドリンクのフリーフロー、充実したアクティビティを心ゆくまで楽しめる、リゾートならではのオールインクルーシブプラン。ご夕食では、旬の食材を活かした料理とともに、ビールやワインなどのドリンクをお好きなだけご堪能いただけます。 パターゴルフやテニス、室内プール（※営業日規定あり）など、多彩なアクティビティもご用意。14:00までのレイトチェックアウトで、ゆとりある滞在をお楽しみいただけます。

期間 : 2026年5月5日～2026年7月31日

詳細：All-inclusive Resort Stay(https://karuizawa.holidayinnresorts.com/offers/all-inclusive-resort-stay/)

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

広々としたロビーラウンジ

春は瑞々しい新緑、夏は高原を渡る爽やかな涼風、秋は森を彩る鮮やかな紅葉、冬は白銀の世界。

四季折々に表情を変える自然に包まれながら、散策や多彩なアクティビティ、そしてゆったりとしたリゾート時間をお楽しみいただけます。

客室からは雄大な浅間山の景色が広がり、季節ごとに異なる自然の美しさを身近に感じられるのも、この地ならではの魅力。温泉で心と体を癒やし、地元食材を生かした料理で五感を満たし、その季節ならではの体験が、滞在をより豊かなものにします。

館内にはキッズフレンドリーな設備やサービスを備え、小さなお子様連れのご家族にも安心してお過ごしいただける環境を整えています。

自然に癒やされ、遊び、そして何もしない贅沢。

一年を通してカラフルな魅力が広がる北軽井沢で、訪れるみな様が心からくつろげる、特別なひとときをお過ごしください。

宿泊プラン :https://karuizawa.holidayinnresorts.com/offers/旅の目的やお好みに合わせて、お部屋のタイプやお食事つき各種プランをお選びいただけます。

【ご予約・お問い合わせ】

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

〒377-1412 群馬県長野原町北軽井沢2032-16

TEL: 0279-84-1441（代表）EMAIL: info.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://karuizawa.holidayinnresorts.com

【報道関係者からのお問い合わせ】

マーケティング: pr.anahirkaruizawa@ihg.com

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

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