株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、電話番号だけで、テキストメッセージに加え写真や動画などのコンテンツを送受信できる新たなメッセージサービス「RCS」※1を、2026年夏から提供開始します。

また、企業と個人が相互にメッセージなどのやり取りができる「RCS公式アカウント」についても、2026年冬の提供開始を予定しています。

「RCS」は、SMSでご利用いただけるテキストメッセージに加えて、写真や動画、スタンプといったコンテンツの送受信が可能になるほか、グループチャット機能などもご利用になれます。「RCS」をご利用いただくことで、お客さまのさまざまな利用シーンにあわせた柔軟なコミュニケーションが可能になります。

「RCS」は、対応するメッセージアプリ※2にて無料※3でご利用になれます。「RCS」の提供開始日や対象機種、 アプリダウンロードなど詳細については、今後サービスサイトにてご案内します。

＜サービスサイト＞

https://www.docomo.ne.jp/service/rcs/

ドコモは今後も、お客さまへの一層のサービス向上に取り組んでまいります。

※1 電話番号を使ってテキストメッセージの送受信ができるショートメッセージサービス（SMS）の後継サービスです。

「RCS」は、携帯電話事業者の 業界団体「GSM Association」（GSMA）で標準化された規格を採用しています。

※2 一部機種には標準メッセージアプリとして搭載されています。

※3 別途データ通信料が発生します。また送信先がRCSに対応していない場合は、SMSで送信され、送信文字数に応じて料金

が発生します。