ホワイト認定取得で求職者募集力をUP！今なら採用代行「ヒトトレ採用」利用で認定料の９万円分をINREVOが負担します！

株式会社INREVO

株式会社INREVO（本社：福岡県福岡市、代表取締役：南 晴仁）は、一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」と、当社の採用代行サービス『ヒトトレ採用』を組み合わせた共同メニューの提供を開始しました。

本メニューでは”求職者からの応募があつまらない企業さまの課題解決”を目的としております。

※本価格は、株式会社INREVOが独自の取り組みとして差額分を負担することで実現しております。ホワイト企業認定の正規価格は240,000円（税別）です。

【共同メニューのご活用メリット】

ホワイト認定を活用し、求職者集客に成功したことのある、INREVOが自社のノウハウでホワイト認定を最大限に活用し”求職者の集客課題”を解決します。

【共同メニューの概要】

本メニューはヒトトレサービスをお申し込みいただいた企業を対象に、ホワイト企業認定を特別価格でご利用いただける内容となります。

◇ホワイト企業認定 通常価格：240,000円（税別）

◆ヒトトレ契約特典: 上記費用のうち 90,000円分をINREVOが負担

◆本メニュー適用価格：150,000円（税別）

※ 本メニュー適用価格は、株式会社INREVOが独自の取り組みとして差額分を負担することで実現しております。ホワイト企業認定の正規価格は240,000円（税別）です。

【共催ウェビナーのご案内】

採用力強化にどう貢献するかをテーマに、ホワイト財団との共催ウェビナーを開催します。

求職者集客に課題のある、人事・採用担当者の方、経営者の方をターゲットに、ホワイト認定を活用し、採用充足に成功させた”INREVO”のノウハウをご紹介します。

■ 開催日時：2026年5月22日（金）13:00-14:00

■ 開催形式：オンライン（詳細はお申し込み後にご案内）

■ 参加費：無料

■ ウェビナー申込先：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260522seminar/(https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260522seminar/)

サービスの詳細、採用に関する無料相談はこちら(https://inrevo.co.jp/hitotore-recruit/contact)

※ヒトトレ採用は採用活動を前に進めるための実務支援をミッションに7チーム体制で様々な採用サービスの活用や当社の知見を活かしながら、採用戦略の立案から入社までコミットする採用代行 （ＲＰＯ）サービスです。

【ホワイト企業認定とは】

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が運営する、企業のホワイト性を可視化する日本唯一の総合的な認定制度です。単なる法令遵守にとどまらず、「家族や社会に応援される企業」を目指す指標として、ビジネスモデルやワーク・ライフバランスなど7つの項目で審査されます。

■ 認定取得のメリット

企業の信頼性向上：第三者機関による認定で、対外的な信頼度が飛躍的に向上

組織の現状把握：審査を通じて自社の強みと改善ポイントが明確になり、社内制度の整備が進む

他社との差別化：認定ロゴを名刺やホームページに掲載することで、同業他社との強力な差別化要因に

■ 人材採用におけるメリット

エントリー数の増加：認定取得企業の事例ではエントリー数が昨対比3倍

内定承諾率の向上：安心感を与えることで内定承諾率が7割を超えた事例あり

早期離職の防止：3年間早期離職ゼロを実現した事例あり

～WEB審査申し込みはこちら～

1時間のヒアリングを実施し、現段階でホワイト認定が取得可能かどうかを判断します。ヒアリングから認定可否の確認までは無料で行います。

申し込みURL：https://timerex.net/s/sovia2/325a8412

■株式会社INREVO

株式会社INREVO(https://inrevo.co.jp/)は、採用課題の解決を通じて企業の成長発展を支援する「ヒトトレ採用」を展開しています。また、「健康事業所宣言」認定の取得をはじめ、働きやすい職場づくりにも注力しており、2年連続「働きがいのある会社認定」を取得しています。さらに、「ベストベンチャー100※」にも選出されています。ベンチャー企業でありながら、誰もが安心して挑戦できる環境の実現を目指し、制度と文化の両面から継続的な改善を重ねています。



設立：2024年1月23日

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅前3‐4‐25 アクロスキューブ博多駅前

代表者名：代表取締役 南 晴仁

URL： https://inrevo.co.jp/

※ベストベンチャー100

「ベストベンチャー100」とは、これから成長が期待されるベンチャー企業100社限定のサイトで、ベンチャー通信を運営するイシン株式会社が提供する法人向け有料会員制サービスになります。イシン株式会社にエントリーした企業の中から、イシン株式会社が厳正な審査のもと選出したベンチャー企業100社が「ベストベンチャー100」として紹介されます。

サービス概要や審査内容については下記をご参照ください。

https://best100.v-tsushin.jp/