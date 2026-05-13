ハンズ創業50周年記念アイテム続々登場

株式会社ハンズ

株式会社ハンズ(本社:東京都新宿区)は、創業50周年に向け、ハンズならではの限定・コラボなどの記念商品をたっぷりご用意しております。アイテムは年間を通して続々登場予定です。

特設サイト：https://hands.net/season/50th/index.html

■ ハンズ限定

【新商品】ルルルン ハンズ限定 スペシャルセット(https://hands.net/goods/4580794013159/) 2,530円

ルルルンで人気上位のハイドラシリーズから、ハイドラEX、PD、Vマスク（各7枚入）をセレクト。ハンズ創業50周年をお祝いするハートあふれる限定パッケージは、ギフトにもおすすめです。リニューアルしたプレシャスシリーズから、肌全体のコンディションを総合的に底上げするGREENの1枚入を限定特典としてセットしました。

【新商品】ときわ商会 ひんやりシャツシャワー レベルＭＡＸ超特大つめかえ限定セット 1000mL＋空ボトル(https://hands.net/goods/4944134034059/) 2,530円

サッとスプレーするだけでひんやり涼感。1リットル詰め替え大容量タイプに、ミニサイズの空ボトルがついた数量限定品です。衣類やシーツにスプレーするだけで、気化熱とメントールの作用でひんやり感が約30分～1時間程度続きます。一度乾いても、汗をかくたびにひんやりとした気持ちいい冷涼感が持続します。

【新商品】ハンズ限定 ピーコック魔法瓶 アイスパック 替えシリコーン付セット ブルー(https://hands.net/goods/4971860038860/) 3,278円

魔法瓶構造の氷のうに、交換用シリコーン氷のうが1つついたセットです。暑い中でも、長時間冷たさをキープします。シリコーンゴム製で肌あたりが良く、お手入れも簡単です。替えシリコーン氷のう付きのため冷凍しておけば交換してすぐに使えて便利です。

【新商品】古川紙工 カルビーポテトチップス 限定文房具セット(https://hands.net/search/?item_group_id=0126244&original_item_code=4952270328208&view=01) 各3,300円

ポテトチップスの柄の文具を集めたお得な詰め合わせセットです。

【新商品】ハンズ限定 エレコム しろちゃんCHERGER ハンズ50周年特別セット(https://hands.net/goods/4549550421072/) 5,000円

AC充電器、モバイルバッテリー、ケーブル、専用ポーチを全てしろちゃん柄でそろえた、ユニークでかわいい充電セット。しろちゃんで統一されたアイテムをひとつにまとめました。専用ボックスに入っているので、ギフトにもおすすめです。

【新商品】ハンズ限定 ライジングウェーブ ゼロエクスタシー オードパルファム(https://hands.net/special/list/0032416/) 8mL 1,320円/100mL 3,980円

魅惑的なムードを纏い、甘美な余韻で魅了するフレグランス。ワークタイムの昼間は手首や首元に軽く、夜のデートには腰や足首などの下半身につけて「動いたときにふんわり香る」色気を演出。ガラナの香りがアクセントに。

【新商品】hands＋ サマーシールド 晴雨兼用 大判ジャンプ式長傘 70cm(https://hands.net/special/list/0032417/) 各7,980円

東レ（株）の「サマーシールドII」を使用した晴雨兼用傘。遮熱区分S55+、紫外線遮蔽率100％以上、遮光率100％以上、耐水度25,000mm以上と、日差しにも雨にも強い頼れる一本です。ボタンひとつでかんたんに開けるワンタッチ開閉式を採用。親骨約70cmの大判サイズで、雨や強い日差しからしっかり全身をカバーします。

ハンズ限定 ドクターエア エクサガン ポケット チャームエディション(https://hands.net/goods/4580657306503/) 7,480円

ドクターエアの人気商品エクサガンポケットと、オリジナル3種アタッチメントが付いたハンズコラボレーション限定セット。ポイントアタッチメント、ダブルポイントアタッチメント、スカルプアタッチメントの3種のアタッチメントで部位別に効率的なケアが可能に。ハンズ限定カラー。

ミシャ Mパーフェクトカバー BBクリームEX

NO．21 ライトベージュ (https://hands.net/goods/8809747968893/)/ NO．23 ナチュラルベージュ(https://hands.net/goods/8809747968909/) 各1,320円

気になる肌の色ムラやくすみをカバー※し、均一感のある仕上がりを演出。1本でベースメイクが完成します。化粧下地・ファンデーション・UVケアなどの機能を兼ね備えた多機能タイプで忙しい朝の強い味方。なめらかに伸びるテクスチャーで軽やかで伸びがよく、肌にフィットしやすい使用感。

※メイクアップ効果による表現

ブイティー リードルS ハンズ50周年記念 VT特別企画セット(https://hands.net/goods/8803463018795/) 3,520円

「VT」のベストセラーを一緒に試せる特別なセット。キメ細かいなめらかな素肌へ導く「リードルS100 50mL」と、肌を健やかな状態へ整える「CICA デイリースージングマスク 5枚」と「プロCICA クリアスポットパッチ 1シート」の3品がセットになっています。

クーリスト アセダレーヌ ネロリ＆ピオニーの香り(https://hands.net/goods/4533213686878/) 880円

首すじおでこに爽快感を与える、メントール配合の冷感※1ローション。さらさらパウダー※2配合で、汗によるベタつきを抑え、さらさらお肌を保ちます。12種の植物エキス※3配合で、お肌にうるおいを与えます。やわらかな印象の「ネロリ＆ピオニー」の香り。

※1 メントールによる清涼感 ※2 酸化亜鉛、マイカ（感触改良剤） ※3 アロエベラ葉エキス、ユーカリ葉エキス、チャ葉エキス、ショウガ根エキス、ブクリョウタケエキス、オタネニンジン根エキス、オオバナオケラ根エキス、カンゾウ根エキス、カミツレ花エキス、アカツメクサ花エキス、セイヨウタンポポ根茎／根エキス、リンゴ果実エキス（保湿成分）

■ 限定コラボ

【先行販売】日本盛 日本酒の超しっとり濃密マスク7枚(https://hands.net/goods/4904070078210/) 770円

日本酒※1と乳酸菌※2配合に加え、ナイアシンアミド※3とレチノール※4を配合したシート状マスク。カプセル化した日本酒※1、セラミド※5、植物幹細胞エキス※6が角質層の隅々まで浸透します。保湿液が濃厚密着シートに含侵され、朝のお急ぎ化粧水としても夜の集中保湿ケアとしても使えます

※1 コメ発酵液（保湿成分） ※2 エンテロコッカスフェカリス（保湿成分） ※3 保湿成分

※4 リノール酸レチノール（保湿成分） ※5 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP（保湿成分）

※6 リンゴ果実培養細胞エキス、ブドウ果実細胞エキス、サポナリアプミラカルス培養エキス（保湿成分）

【先行販売】ヘチマコロン スキンケアマスク 5枚入(https://hands.net/goods/4976532000282/) 770円

古くから化粧水として愛用されてきた、自然から生まれたヘチマ水をたっぷり含んだスキンケアマスク。ヘチマ水は肌なじみが良く、角質層のすみずみに浸透。季節の変わり目や加齢により、乾燥しがちな方におすすめ。新配合の「浸透型ヒアルロン酸」と「肌活性型ヒアルロン酸」を含む3種類のヒアルロン酸が肌にしっかり浸透し※、内側からふっくらとうるおった肌に導きます。グリチルリチン酸ジカリウム（保湿成分）がお肌を整え、しっとりときめの整った健やかな肌へと導きます。※角質層まで

レミー レミパンプラス 24cm RHF-335 グリーン(https://hands.net/goods/4903779139109/) 14,850円

これ一台で「煮る」「炒める」「炊く」「蒸す」「焼く」「揚げる」をこなすオールインワン機能の深型フライパン。アルミ素地の表面にアルマイト加工を施すことで、アルミの腐食を防ぎ万が一ふっ素に傷がついても、剥がれを抑止し長く使えます。マグネット内蔵ハンドルに、専用ツールがぴたり。調理中もツールの置き場所に困らず、キッチンに汚れを落としません。

グローバル GLOBAL-PRO ペティーナイフ GPR-4(https://hands.net/goods/4943691380388/) 18,700円

長年多くのプロに支持されてきたGLOBAL-PROシリーズ。その中でも高い人気を誇ったペティーナイフが、ハンズ50周年記念企画として復刻しました。刃付けには、直線的なエクストラエッジを採用し、GLOBAL-IST専用シャープナーに対応。ご家庭でも手軽に切れ味を回復できる仕様へと進化しました。一人暮らしの新生活におけるメインの一本として、またファミリー世帯の便利なセカンドナイフとしても最適です。

イノベーター×ラディクール 折りたたみ傘 60cm(https://hands.net/search/?item_group_id=0125678&original_item_code=4547128187795&view=01) 各7,920円

軽量カーボンと60cmのワイドサイズで人気のイノベーター晴雨兼用傘に、遮熱性に優れた話題の最新素材「Radi-Cool」が装備されました。より軽量に、より涼しく、よりスタイリッシュに全てにおいて一歩進んだ新時代の晴雨兼用日傘です。

ハンズ限定 サンスター文具 ウカンムリクリップ 赤・白(https://hands.net/special/list/0032333/) 各660円

「ウカンムリ」の形が特長で、見たいページをしっかりキープできるブックストッパー。限定カラーの鮮やかな赤のスケルトンカラーとやわらかい白のスケルトンカラーです。2か所で真ん中を隠さず留めるので、書籍の内容が見やすくなっています。

【7月12日（日）までの期間限定】お文具さんキャラクター名入れ 第2弾(https://info.hands.net/campaign/obungu2.html?_gl=1*l3br8y*_gcl_au*MTIzNDc4MTg4NC4xNzczMTM2NDg4)

対象の筆記具をご購入いただくと、期間限定でお文具さんのキャラクターをお名前の横に入れることができます。

・対象筆記具

PILOT 4＋1 Wood アースカラー（全4色） 各 税込2,200円

フリクションボール3 ウッド（ソフトグリーン・ピンク・ブラウン） 各 税込2,200円

・名入れ代 税込330円（商品代金別途）

※ライセンスの都合上、キャラクター名は名入れできません。

※詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

※価格はすべて税込、商品内容・価格等の情報は掲載時点のものです 。

※店舗により取扱商品は異なります 。