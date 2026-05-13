【不動産取引の常識を覆す】不動産営業比較情報サイト「Agent Connect」登録エージェント数が500名を突破！

Agent Connect株式会社

不動産業界の未来を切り開くAgent Connect株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：冨谷 皐介）が運営する、不動産エージェントとユーザーを繋ぐプラットフォーム「Agent Connect」は、エージェント登録数※が500名を突破したことをお知らせいたします。

※ユーザーからの紹介を含む

2024年2月14日にリリースした本サービスは、物件情報ではなく「信頼できる人（エージェント）」を軸に最適なマッチングを提供しており、エージェント自身の登録はもちろん、既存ユーザーからの紹介を通じた「信頼の連鎖」も原動力に、全国で専門性と質の高いネットワークを拡大しています。

サービスサイト：https://agent-connect.online/

■ Agent Connect 誕生の背景：代表・冨谷の想い

「二度と同じ悲劇を繰り返させない」― 2億円の被害から始まった挑戦

代表の冨谷が本サービスを立ち上げた背景には、自身が直面した「スルガ銀行かぼちゃの馬車事件」という壮絶な原体験があります。 当時、大手電機メーカーの会社員であった冨谷は、老後への不安から不動産投資を始めましたが、組織的な不正融資に巻き込まれ、約2億円という巨額の負債を抱えることになりました。

絶望の淵で被害者同盟を立ち上げ、異例の「代物弁済」による解決を勝ち取った後、冨谷が辿り着いた結論は「物件ではなく、人（エージェント）を見極める仕組み」の必要性でした。

「不動産業界に蔓延する情報の非対称性を解消し、誠実なプロフェッショナルが正当に評価される場所を作りたい」 そんな社会正義の想いが、Agent Connectの原点です。

■ Agent Connect サービス概要

「Agent Connect」は、物件情報や査定価格に依存する従来の取引ではなく、「どんな人がサポートしてくれるのか」という“人”に焦点を当てた不動産特化型プラットフォームです。

厳選されたエージェント： 実績や保有資格、ユーザーによる評価が可視化されたプロフェッショナルが加入。

透明性の担保： エージェントの専門性や口コミを確認した上で、チャットを通じて気軽に直接相談が可能。

第三者の視点： 利益相反のない中立な専門家による「不動産2ndOpinion（セカンドオピニオン）」サービスも提供。

■ 「物件」ではなく「人」で選ぶ。 500名のプロが紡ぐ、新しい不動産取引の形。

今回のエージェント数500名突破は、単なる規模の拡大ではありません。その多くが既存ユーザー様やエージェント同士の「紹介」を通じて集まったプロフェッショナルであるという点に、大きな意義を感じています。これは、私たちの掲げる「誠実な個人が正当に評価されるべき」という理念が、現場のプロや消費者の皆様に深く共感いただけている証左です。

Agent Connectは、情報の非対称性が生む「負のスパイラル」を断ち切り、ユーザーが自分に最適なパートナーを“逆指名”できる文化の定着を目指しています 。500名という強固なネットワークが構築されたことで、全国の多種多様なニーズに対し、最適な専門家を繋ぐインフラとしての基盤が整いました。

■エージェント登録500名を受け代表取締役 冨谷皐介からのメッセージ

不動産投資で約2億円の負債を抱え、人生が崩れかけた経験を持つ私がAgent Connectを立ち上げたのは、「二度と同じ悲劇を繰り返させたくない」という強い決意からでした。被害者支援や救済活動を通じて痛感したのは、不動産取引の成否は、物件の数字以上に「誰と出会うか」に左右されるという現実です。

この度、登録エージェント数が500名を突破しましたが、特に大きな意味を持つのは、その多くが既存ユーザー様やエージェント同士の“紹介”によって広がっていることです。

これは単なる登録数ではなく、「誠実な人が正当に評価されるべき」という理念に、多くのプロフェッショナルが共感してくださっている証だと受け止めています。私たちは、広告や情報量だけで選ばれる時代ではなく、「信頼できる人」が選ばれる市場を実現したいと考えています。Agent Connectは、情報の非対称性が生む不安や不信を解消し、ユーザーが自分に合った専門家を“逆指名”できる世界を目指しています。

今後もテクノロジーを活用しながら、誠実なエージェントが正当に評価される仕組みを広げ、不動産取引を「不安な決断」から「信頼できる伴走者と進める安心の体験」へ変えてまいります。

Agent Connect株式会社代表取締役 冨谷皐介