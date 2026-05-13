【千葉県習志野市】「家で働く」を自立の第一歩に。就労継続支援B型「ドリームクエスト津田沼」が、ITスキル習得による完全在宅ワーク支援を本格始動

合同会社ＷＣＴウィズ

合同会社WCTウィズ（本社：千葉県習志野市、代表：河津公彦）が運営する就労継続支援B型事業所「ドリームクエスト津田沼」は、2026年5月より、身体・精神・発達障がい等により通所が困難な方を対象とした「完全在宅ワーク支援プログラム」を大幅に拡充いたします。

当事業所は、独自のITスキル習得カリキュラムと手厚いリモートサポート体制を整え、ご自宅にいながらプロ仕様のWeb制作や動画編集、データ入力等の業務に従事できる環境を提供し、利用者の経済的自立と社会参加を促進します。

URL: https://wctwith.com/dreamtsudanuma/

■ 背景：「外に出られない」が「働けない」理由にならない社会へ

「働きたい意欲はあるが、体調の波や対人不安で毎日通所するのが難しい」「移動そのものが大きな負担になっている」。 こうした背景を持つ方々にとって、従来の通所型福祉サービスだけでは十分な支援が届かない現状がありました。 ドリームクエスト津田沼では、デジタル時代の強みを活かし、「場所に縛られない働き方」を支援の核としています。ITスキルを武器にすることで、自宅を最高の仕事場に変え、自信を持って社会と繋がれる仕組みを構築しました。

■ ドリームクエスト津田沼「在宅ワーク支援」3つの特徴

1. 初心者でも安心の「PC貸与＆リモートサポート」 ご自宅に作業環境がない方へのPC貸与相談（※要条件確認）や、設定サポートを行っています。作業中はチャットやオンライン通話でスタッフが常時接続しており、操作で困った時もすぐに画面共有でレクチャーを受けることが可能です。「一人で抱え込まない在宅ワーク」を実現しています。

2. 実践的なWebスキルで高工賃（最大500円/時）を実現 データ入力などの基本業務から、現在受託が好調な「LP（ランディングページ）制作」「動画編集（Adobe Premiere Pro）」などの高度なWeb制作まで、段階的にスキルアップできるプログラムを用意。習得レベルに応じて、一般的なB型事業所の水準を大きく上回る最大500円/時間の工賃を目指せます。

3. 自分のペースで、着実なキャリア形成を 週1回・短時間の作業からスタートし、体調に合わせて徐々に時間を増やすことが可能です。在宅での実績を自信に繋げ、将来的な在宅就職やフリーランスとしての自立を視野に入れた個別支援計画を策定します。

■ 相談支援専門員・ご家族様へ

「パソコンが好きで、家でなら集中して取り組める」「まずは自宅で少しずつ社会との接点を作りたい」。 そのような利用者様のニーズに対し、当事業所は「プロのITスキル訓練」という具体的な解決策を提示します。在宅利用の要件確認や手続きについても、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。

■ 【随時受付】オンライン個別相談・見学会

外出に不安がある方向けに、Googleミートを利用した「オンライン相談会」を実施しております。事業所の雰囲気や作業内容を、ご自宅からリラックスした状態でご確認いただけます。

開催日時: 平日 10:00～16:00（要予約）

内容: 在宅ワークの仕組み説明、ITスキル習得プログラムの紹介、個別相談

ご予約方法: お電話、または公式ホームページのお問い合わせフォームより承ります。

■ 事業所概要

事業所名: 就労継続支援B型事業所 ドリームクエスト津田沼

運営会社: 合同会社WCTウィズ

所在地: 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-4-8京成谷津駅前ビル3階

代表者: 河津 公彦

URL: https://wctwith.com/dreamtsudanuma/

■ 本件に関するお問い合わせ先（在宅利用・オンライン相談窓口）

担当：厚地、河津

TEL：047-411-6414 もしくは 080-9003-3386

Mail： info@wctwith.com

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