夏を心地よく過ごすロングハンカチーフが登場　― 日差しに寄り添う、シックで上質な一枚 ―

ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)創業のブルーミング中西株式会社(本社 東京都中央区 取締役社長 中西一)は、夏の贈り物にも最適な「ロングハンカチーフ」を発売いたします。UVカット加工を施し、夏の日よけや冷房対策としても活躍します。夏の装いに自然に溶け込む、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260513-agnes-b

■企画背景

夏場の強い日差しや室内外の温度差への対応ニーズを背景に、実用性を重視した商品として企画しました。

綿100％素材を使用し、肌触りの良さと吸水性を確保。洗濯可能で日常的に清潔に使用できます。UVカット加工により、外出時の紫外線対策としても活用可能です。

■商品一覧

・商品名：ロングハンカチーフ \2,750（税込） 2柄2配色（全4SKU） 約150×35cm

【水玉】

定番の水玉柄にb.ロゴが印象的なロングハンカチーフです。

【サマーレオパード】

b.ロゴがアクセントになったサマーレオパード柄は、シックな大人の女性にもぴったりなデザインです。

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260513-agnes-b

■販売店舗

・オンラインショップ【ハンカチーフギャラリー】

URL：https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct251(https://www.handkerchief-gallery.com/view/category/ct251)

・全国一部百貨店

■agnes b. ブランドコンセプト

フレンチカジュアルを代表するパリのブランド。流行に捉われることなく、着心地の良さやカッティ

ングにこだわったエスプリ溢れる洋服は、世界中の人に長く愛されています。

アニエスベーはアートや映画、音楽との関わりも深く、ファッションを通じた社会活動、海洋探査船

タラ号のサポートを初めとした環境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年) 東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/