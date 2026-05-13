ユニバーサルロボットを活用した自動化システムが「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」の対象製品に登録

Universal Robots AS

ユニバーサルロボット（以下「UR」）は、URの認定システムインテグレータの「iCOM技研株式会社」(以下iCOM技研、本社:兵庫県小野市)とOEMパートナーの「株式会社ファブエース」(以下ファブエース、本社:神奈川県横浜市)の製品が、「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」の対象製品として登録されたことを発表します。

今回登録された製品は、iCOM技研の協働ロボットパレタイザー「i Palletizer R」と「i Palletizer S」、およびファブエースの精密板金加工向けTIG溶接支援ロボット「Co TIG Welders」です。本登録を受けて、両社では設備投資を検討している中小企業に対して、補助金申請から、交付決定後の実績報告に必要な手続きを含め、販売事業者として同製品の導入を支援していきます。

【中小企業省力化投資補助金について】

「中小企業省力化投資補助金」は、中小企業の現場で深刻化する人手不足や生産性向上の課題を解決するために、国（経済産業省・中小企業庁）の施策として創設され、独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営する、ICTやIoT、AI、ロボット、センサー等の設備・システムの導入を支援する補助金です。

「中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)」は、製品カタログに登録されている「汎用製品」の中から、中小企業各社の課題や業種、業務プロセスに合った製品を選び導入することで、補助を受けることができる仕組みになっています。省力化効果や要件を満たした製品が事前に登録されており、申請方法も簡便なため、中小事業者にとって利用しやすい補助金となっています。さらに、同補助金は、2026年3月の制度改定により小規模事業者向けの補助上限額が引き上げられました。

<参考 以下リンク参照>

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45878/table/92_1_0e18b0d3ea3960ea1b9c7d14543bb1aa.jpg?v=202605131151 ]

※1 （ ）内の値は 申請企業が賃上げ要件を達成した場合、補助上限額を引き上げる

※2 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)の詳細について

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/

※3 中小企業省力化投資補助金制度改定について

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/revision_260319/

【iCOM技研 協働ロボットパレタイザーシリーズについて】

iCOM技研の協働ロボットパレタイザーは、省人化と効率化を両立し、製造・物流現場にフィットする柔軟性を備えたソリューションです。

本補助金の対象製品として、可搬重量の異なる2機種が登録されており、扱うワークや設置条件に応じて最適な機種を選択することが可能です。

●特長

・協働ロボットを用いた省スペース設計により、既存ラインへの後付け導入がしやすい

・タッチパネル操作による簡易設定で、現場での運用変更に対応

●中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）掲載製品

・ i Palletizer R

省力化製品番号：PD-00001361

可搬重量：12.5kgクラス

最大積み付け高さ：2,000mm

掲載頁：https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail?num=PD-00001361

・ i Palletizer S

省力化製品番号：PD-00001409

可搬重量：25kgクラス

最大積み付け高さ：2,200mm

掲載頁：https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001409

●iCOM技研株式会社（iCOM Robotics Inc.）の概要

iCOM技研は、ユニバーサルロボットシステムの開発をメインとする協働ロボット専門システムインテグレーターで、ロボット導入を

検討している企業に対して導入支援を総合的に行っています。

代表: 代表取締役 山口知彦

本社: 兵庫県小野市敷地町811番地1

事業: 協働ロボットシステム開発・教育、制御盤設計・製作・施工

導入実績(業界): 食品、化粧品、医薬品、自動車、板金加工、造船

【ファブエース精密板金加工向けTIG溶接支援ロボット「Co TIG Welders」について】

ファブエースの「Co TIG Welders」は、精密板金加工におけるTIG溶接工程の省人化・効率化を目的とした溶接自動化システムです。

本補助金の対象製品として、URロボットを用いた複数モデルが登録されており、製品サイズや生産量、現場条件に応じた導入が可能となっています。

●特長

・ダイレクトティーチング機能により、ロボット未経験者でも短期間で操作習得が可能

・独自開発の専用アプリ搭載、各種溶接条件を容易に設定

・少量多品種の溶接工程にも対応し、段取り替え負荷の軽減に貢献

●中小企業省力化投資補助金（カタログ注文型）掲載製品

・CTW5、CTW7

掲載頁：https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001544

・CTW10、CTW12

掲載頁：https://portal.shoryokuka.smrj.go.jp/cs/product-catalog/product-detail/?num=PD-00001572

●株式会社ファブエース（FABACE Co.,Ltd.）の概要

ファブエースは、板金加工機械を取扱する専門商社として創業。現在は、商社機能に加えて、自社ロボットシステムの開発にも注力しており、溶接工程の自動化・省力化を必要とする全国の精密板金加工企業に対して販売サポートを展開しています。

本社: 神奈川県横浜市都筑区荏田南4丁目1番23号

代表: 代表取締役 浅野 慎一郎

事業: 自社製品の設計・製作・販売

板金・鍛圧・工作機械およびCAD/CAM・自動プログラミングソフトの販売

その他、金型・部品の販売、中古機械の販売等

【ユニバーサルロボットについて】

ユニバーサルロボット（UR）は、協働ロボットのパイオニアであり、リーディングカンパニーです。

2008年に世界初の商用協働ロボットを発表して以来、直感的な操作性を備えた独自ソフトウェアPolyScopeの進化や、製品ポートフォリオの拡充を通じて、協働ロボットの可能性を広げてきました。

また、周辺機器を取りそろえたUR+エコシステムをはじめ、販売代理店、認定システムインテグレータ、OEMパートナーなどとのグローバルネットワークを構築。これにより、ユーザーが自動化導入時に直面する複雑さやコストといった課題の解消を支援し、誰もが簡単に自動化を実現できる環境を提供しています。

ユニバーサルロボットは現在、米Teradyne Inc.傘下の企業として、デンマーク・オーデンセに本社を構え、日本を含む世界20カ国に拠点を展開。これまでに世界50カ国以上で累計10万台を超える協働ロボットを販売しています。

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