報道関係者各位

2026年5月13日

片山チエン株式会社

～11年ぶりのリニューアル、選定・利便性を強化～

kana.jp｜ONLINE SHOP ５/１８オープン

「ＫＡＮＡ」ブランドの伝動部品で国内トップクラスのラインナップを誇る片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市 代表取締役：松井保彦）は、２０２６年５月１８日、公式オンラインショップ（https://www.kana.jp/）を１１年ぶりにリニューアルオープンいたします。今回のリニューアルでは、画面設計の刷新にとどまらず、商品検索や注文導線を抜本的に見直し、操作性を強化しました。お客様の「選定・見積・発注」にかかる手間を削減し、最新情報をいち早く提供する業務を支えるツールへと進化しました。

■ １１年ぶりのリニューアルがもたらす「３つの革新」

１. 直感的に探せる操作性と高度な検索機能

・カタログ一覧表示

カタログをめくる感覚で商品コードを確認可能。

ラインナップ一覧から最適な商品をスピーディーに選定できます。

・カテゴリ検索機能

７,０００種を超えるスプロケットなどを、仕様やスペックで絞り込み可能。

「型式がわからない」を解消する検索機能。

２. 新商品のタイムリーな掲載と供給

最新ラインナップをいち早くショップへ反映。３万種類・３００万点の豊富な在庫と、

午後５時までの注文で当日出荷するスピード体制により、現場の「今すぐ欲しい」に応えます。

３. 「お客様の都合」に寄り添う新機能

・キャンセル

「出荷準備前の注文」に限り、従来は対応していなかった即時キャンセルに対応しました。

・領収書発行

領収書の発行機能も新たに追加し、事務作業の工数削減に貢献します。

■ 今後の展望

FAX・メールをゼロにする「完全デジタル化」へ

現時点でのアップデートは序章に過ぎません。今後は、メールやFAXで行っている「数量不足時の在庫確認」のお問合せをはじめとする各種問い合わせについても、すべてオンラインショップ上で完結できる機能の設計開発を進めております。

私たちは、お客様の声に耳を傾け、エネルギー伝達商品の安定供給を通じて、製造業の皆様が本来のものづくりに集中できる環境へ貢献してまいります。

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造販売。３万種類、３００万点以上の商品を常に在庫し、午後５時までのご注文は当日に出荷いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに”新たな価値”を創造し続けます。

以上