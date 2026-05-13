株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）は、俳優・本木雅弘を写真家・中村一弘が撮影した『awai 刹那と永遠のまにまに』（写真 中村一弘、文 本木雅弘）を2026 年 6 月 12 日（金）に発売いたします。



ⒸKazuhiro Nakamura

撮影は東京と京都、ロンドンで行われ、プライベートな写真と断片的に内なる世界を語る本木氏本人の言葉が綴られています。また、20代のころ中村氏や仲間たちと旅をし、大きな影響を受けた地インドで当時撮影された写真も収録しております。

還暦という人生の節目を迎え、本木氏の人生という旅の現在地とは―

時を巡り、心を巡る― 変わらない姿と変わり続ける思索、見えるものと見えない心の往還、虚と実の 狭間に漂う魅力。

目に見えない

物事の気配や あわい に

光を見いだすことが

創造の 鍵 となる

また、撮影は 6 月 19 日（金）より全国公開される主演映画『黒牢城』制作の合間を縫って行われました。京都での映画撮影オフタイムの様子、還暦当日、東京の自宅で朝を迎えた姿、ロンドンでの独り時間など、長年の友人である写真家・中村一弘が再会を機に 30 年ぶりに撮り下ろすプライベートな写真の数々と、断片的に内なる世界を語る本木の言葉が重なり合う。静かなる心の旅のアートブックです。

本木雅弘氏コメント

「また撮らせてもらえないか」という友人の誘いに乗り、還暦前後を漂った時間が記念の形になりました。現代では還暦なんて、まだまだヒヨッコの部類です。この歳で写真集なんて気恥ずかしくもありますが、自己を顧みる良い機会にもなりました。SNSをやらない自分なりに皆さんとの交信と思い、これまでの様々な感謝を込めてお届けいたします。

中村一弘氏コメント

時折垣間見える「本木雅弘」と「内田雅弘」のあわい--そのわずかな揺らぎのような瞬間を、静かに写し留めた写真集です。時間の層が重なり合う中で立ち上がる表情や気配、見る者自身の記憶や時間感覚にも優しく触れていく構成となっています。これまでの歩みを振り返ると同時に、これからの人生へと思いを巡らせていただける一冊です。

収録内容紹介（撮影：中村一弘）

































書籍紹介

『awai 刹那と永遠のまにまに』





著：本木雅弘、中村一弘

写真：中村一弘（中村一弘写真事務所）

文：本木雅弘

定価：6,050円（本体5,500円＋税）

仕様：A4変／横版／コデックス・ドイツ装

ISNBN：978-4-86791-089-4

発売日：2026 年 6 月 12 日（金）順次発売

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

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著者紹介

本木 雅弘

役者 埼玉県生まれ 独自の存在感を放ち、映像、広告で活躍。自ら発案の映画「おくりびと」（08) は米アカデミー外国語映画賞を受賞。他に「シコふんじゃった」（92) 「双生児」(99) 「永い言い訳」(16) 「坂の上の雲」(NHK) などがある。「黒牢城」(26)はカンヌ映画祭プレミアに出品。

中村 一弘

Photographer。京都市生まれ。1993 年よりフリーランスとして独立。広告、カタログ、雑誌、ミュージックビデオなど幅広い分野で活動。ファッションおよびポートレートを中心に、近年は女性モデルや俳優の撮影を多く手がけている。これまでに「水」「小さな君」などの作品展を開催し、写真集も出版。日本広告主協会賞金賞をはじめとする受賞歴を持つ。

"awai" Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition

本写真集の発売を記念して、今年3月にオープンした本とアートを横断する新たな拠点「NONLECTURE books/arts」にて写真展を開催いたします。

写真展の前日 6 月 10 日（水）にはメディアご関係者様向けのプレスプレビューの他、本写真集を刊行を記念してスペシャルイベントを開催予定。また、同店で購入のお客様から抽選で、 6 月 17 日（水）に開催される本木氏によるブックサイニングイベントにご参加いただけます。各イベント詳細は後日リリース予定となります。

”awai " Masahiro Motoki × Kazuhiro Nakamura Photo Exhibition

Supported by Suntory Beverage & Food/ HAKUHODO Casting ＆ Entertainment/ FUJIFILM Imaging Systems Co., Ltd.

日 時：2026 年 6 月 11 日（木）～ 6 月 21 日（日）11:00～21:00 入場無料

会 場：NONLECTURE books/arts

住 所：東京都渋谷区宇田川町16-9 渋谷ゼロゲートビルB1F

公式サイト：https://nonlecture.jp/

協賛：サントリービバレッジ＆フード株式会社/ 株式会社博報堂キャスティング&エンタテインメント/ 富士フイルムイメージングシステムズ株式会社











会社紹介

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