体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場は2035年までに626億米ドル到達予測、CAGR10.4％で進化するグローバル診断インフラとアウトソーシング拡大の新時代
体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場は、2025年の232億米ドルから2035年には626億米ドルに達すると予測され、2026年から2035年にかけて年平均成長率10.4％で成長すると見込まれます。診断薬メーカーは、自社製造だけでは対応しにくい品質管理、規制対応、量産体制を補完するため、CMO/CDMOとの協業を強化しています。特に試薬、消耗品、免疫測定法、分子診断関連製品の需要拡大が、市場成長の中核となっています。
診断需要の急増がアウトソーシング戦略を加速
慢性疾患、がん、感染症の増加により、迅速かつ高精度な診断検査への需要が世界的に高まっています。OEM企業にとって、製造設備・人材・品質保証体制をすべて内製化する負担は大きく、受託製造の活用はコスト削減と供給安定化の両面で重要です。特に需要変動に応じて生産量を柔軟に調整できるスケーラビリティは、IVD市場でCMOが選ばれる大きな理由となっています。
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試薬・消耗品が市場収益をけん引
製品別では、試薬および消耗品セグメントが最大シェアを占めています。これらは臨床検査、研究用途、感染症検査、がん診断、糖尿病管理など幅広い領域で継続的に使用されるため、安定した反復需要を生み出します。検査件数の増加に加え、品質基準の高度化により、高純度・高再現性の試薬製造能力を持つ受託製造企業への依存度はさらに高まると考えられます。
免疫測定法とPOC検査が技術成長の中心に
技術別では、免疫測定法が2025年に最大の収益シェアを確保しました。ポイント・オブ・ケア検査の普及により、病院外や地域医療現場でも迅速な診断が求められています。免疫測定法は感染症、腫瘍マーカー、ホルモン検査、自己免疫疾患など多領域で活用されており、感度・特異性の向上が進むことで、受託製造に求められる技術水準も高まっています。
主要企業のリスト：
● Jabil Inc.
● Sanmina Corporation
● TE Connectivity
● Celestica Inc.
● Savyon Diagnostics
● West Pharmaceutical Services, Inc.
● Thermo Fisher Scientific
● KMC Systems
● Cenogenics Corporation
● Novo Biomedical
● Cone Bioproducts
● Invetech
● AVIOQ Inc.
● Meridian Bioscience Inc.
● Nemera
日本市場でIVD受託製造キーワードに注目すべき理由
日本では高齢化と慢性疾患管理の高度化が、体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場の重要な成長背景となっています。内閣府の高齢社会白書によると、日本の65歳以上人口は2024年10月時点で3,624万人、総人口の29.3％に達しています。 高齢化に伴い、がん、糖尿病、心血管疾患、感染症モニタリングの検査需要は継続的に拡大します。日本企業にとって、IVD受託製造は開発期間短縮、規制対応強化、品質安定化、国内外市場への供給拡大を実現する有望な事業機会です。
規制対応力が競争優位を左右
体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場では、規制対応が成長機会である一方、参入障壁にもなっています。品質管理システム、技術文書、トレーサビリティ、バリデーション体制の整備には高度な専門性と投資が必要です。欧米や日本を含む主要市場では、診断製品の安全性と有効性に対する要求が強まっており、単なる量産能力ではなく、規制文書作成、監査対応、設計移管、リスク管理まで対応できるCMOが評価されやすくなっています。
診断需要の急増がアウトソーシング戦略を加速
慢性疾患、がん、感染症の増加により、迅速かつ高精度な診断検査への需要が世界的に高まっています。OEM企業にとって、製造設備・人材・品質保証体制をすべて内製化する負担は大きく、受託製造の活用はコスト削減と供給安定化の両面で重要です。特に需要変動に応じて生産量を柔軟に調整できるスケーラビリティは、IVD市場でCMOが選ばれる大きな理由となっています。
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試薬・消耗品が市場収益をけん引
製品別では、試薬および消耗品セグメントが最大シェアを占めています。これらは臨床検査、研究用途、感染症検査、がん診断、糖尿病管理など幅広い領域で継続的に使用されるため、安定した反復需要を生み出します。検査件数の増加に加え、品質基準の高度化により、高純度・高再現性の試薬製造能力を持つ受託製造企業への依存度はさらに高まると考えられます。
免疫測定法とPOC検査が技術成長の中心に
技術別では、免疫測定法が2025年に最大の収益シェアを確保しました。ポイント・オブ・ケア検査の普及により、病院外や地域医療現場でも迅速な診断が求められています。免疫測定法は感染症、腫瘍マーカー、ホルモン検査、自己免疫疾患など多領域で活用されており、感度・特異性の向上が進むことで、受託製造に求められる技術水準も高まっています。
主要企業のリスト：
● Jabil Inc.
● Sanmina Corporation
● TE Connectivity
● Celestica Inc.
● Savyon Diagnostics
● West Pharmaceutical Services, Inc.
● Thermo Fisher Scientific
● KMC Systems
● Cenogenics Corporation
● Novo Biomedical
● Cone Bioproducts
● Invetech
● AVIOQ Inc.
● Meridian Bioscience Inc.
● Nemera
日本市場でIVD受託製造キーワードに注目すべき理由
日本では高齢化と慢性疾患管理の高度化が、体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場の重要な成長背景となっています。内閣府の高齢社会白書によると、日本の65歳以上人口は2024年10月時点で3,624万人、総人口の29.3％に達しています。 高齢化に伴い、がん、糖尿病、心血管疾患、感染症モニタリングの検査需要は継続的に拡大します。日本企業にとって、IVD受託製造は開発期間短縮、規制対応強化、品質安定化、国内外市場への供給拡大を実現する有望な事業機会です。
規制対応力が競争優位を左右
体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場では、規制対応が成長機会である一方、参入障壁にもなっています。品質管理システム、技術文書、トレーサビリティ、バリデーション体制の整備には高度な専門性と投資が必要です。欧米や日本を含む主要市場では、診断製品の安全性と有効性に対する要求が強まっており、単なる量産能力ではなく、規制文書作成、監査対応、設計移管、リスク管理まで対応できるCMOが評価されやすくなっています。