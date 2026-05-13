体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場は2035年までに626億米ドル到達予測、CAGR10.4％で進化するグローバル診断インフラとアウトソーシング拡大の新時代

体外診断用医薬品（IVD）受託製造市場は2035年までに626億米ドル到達予測、CAGR10.4％で進化するグローバル診断インフラとアウトソーシング拡大の新時代