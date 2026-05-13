2032年、積層型インダクタ市場は4076百万米ドル規模へ｜2026-2032年CAGR 7.3%予測
積層型インダクタとは
積層型インダクタとは、磁性材料層と導電層を多層積層構造として一体形成した小型電子部品であり、セラミック、フェライト、薄膜形成技術を活用して製造される。従来の巻線型インダクタと比較して、積層型インダクタは小型化・薄型化に優れ、高密度実装に適している点が最大の特徴である。
特にSMT（表面実装技術）との高い親和性により、スマートフォン、通信モジュール、ウェアラブル機器など超小型機器で広く採用されている。また、高周波特性や低損失性能の向上によって、GHz帯域を利用する5G通信機器でも重要性が高まっている。現在は低DCR化、高Q値化、ノイズ抑制性能向上が技術開発の中心テーマとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349156/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349156/images/bodyimage2】
図. 積層型インダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「積層型インダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、積層型インダクタの世界市場は、2025年に2489百万米ドルと推定され、2026年には2671百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には4076百万米ドルに拡大すると見込まれています。
積層型インダクタ市場の拡大背景と将来予測
積層型インダクタ市場は、5G通信、EV、IoT機器の急速な普及を背景として、中長期的な成長局面へ移行している。特に積層型インダクタ分野では、「小型電子部品」「高周波対応」「車載電子」「高密度実装」が市場競争力を左右する重要キーワードとなっている。
2025年における世界の積層型インダクタ生産量は約803億個に達し、平均販売価格は1,000個当たり約31米ドルとなっている。直近6か月では、AIスマートフォンや車載半導体需要拡大に伴い、高周波RFインダクタおよびパワーインダクタの受注が増加傾向にある。特に中国・韓国・台湾系メーカーでは生産能力増強投資が活発化しており、サプライチェーン再編も進行している。
5G・IoT時代における積層型インダクタ需要
5G通信インフラの本格展開は、積層型インダクタ市場拡大を支える最大要因の一つである。基地局やスマートフォンではRF回路数が増加しており、高周波対応可能なRFインダクタ需要が急拡大している。特にミリ波通信では、低損失かつ高安定性を持つ積層型インダクタの採用比率が高まっている。
IoT市場拡大も重要な追い風となっている。スマートホーム、産業機器、医療ウェアラブルなど接続デバイス数は世界的に増加しており、低消費電力かつ小型化に対応可能な電子部品需要が急増している。積層型インダクタは、限られた基板面積で安定したインダクタンス特性を提供できるため、IoT端末設計において不可欠な部品となっている。
EV・車載電子分野が牽引する積層型インダクタ市場
自動車の電動化は、積層型インダクタ市場における最重要成長領域となっている。EVおよびハイブリッド車では、DC-DCコンバータ、バッテリーマネジメントシステム、ADAS（先進運転支援システム）など多様な電子制御ユニットが搭載されており、高耐熱・高信頼性インダクタ需要が拡大している。
特に車載用途では、AEC-Q200準拠、高温耐性、長寿命特性が重要視される。近年は800V高電圧EVプラットフォームへの移行が進んでおり、高電流対応型パワーインダクタ開発競争も激化している。日本メーカーは品質・信頼性面で強みを持つ一方、中国メーカーは価格競争力を武器にシェア拡大を進めている。
積層型インダクタとは、磁性材料層と導電層を多層積層構造として一体形成した小型電子部品であり、セラミック、フェライト、薄膜形成技術を活用して製造される。従来の巻線型インダクタと比較して、積層型インダクタは小型化・薄型化に優れ、高密度実装に適している点が最大の特徴である。
特にSMT（表面実装技術）との高い親和性により、スマートフォン、通信モジュール、ウェアラブル機器など超小型機器で広く採用されている。また、高周波特性や低損失性能の向上によって、GHz帯域を利用する5G通信機器でも重要性が高まっている。現在は低DCR化、高Q値化、ノイズ抑制性能向上が技術開発の中心テーマとなっている。
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図. 積層型インダクタの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「積層型インダクタ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、積層型インダクタの世界市場は、2025年に2489百万米ドルと推定され、2026年には2671百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）7.3%で推移し、2032年には4076百万米ドルに拡大すると見込まれています。
積層型インダクタ市場の拡大背景と将来予測
積層型インダクタ市場は、5G通信、EV、IoT機器の急速な普及を背景として、中長期的な成長局面へ移行している。特に積層型インダクタ分野では、「小型電子部品」「高周波対応」「車載電子」「高密度実装」が市場競争力を左右する重要キーワードとなっている。
2025年における世界の積層型インダクタ生産量は約803億個に達し、平均販売価格は1,000個当たり約31米ドルとなっている。直近6か月では、AIスマートフォンや車載半導体需要拡大に伴い、高周波RFインダクタおよびパワーインダクタの受注が増加傾向にある。特に中国・韓国・台湾系メーカーでは生産能力増強投資が活発化しており、サプライチェーン再編も進行している。
5G・IoT時代における積層型インダクタ需要
5G通信インフラの本格展開は、積層型インダクタ市場拡大を支える最大要因の一つである。基地局やスマートフォンではRF回路数が増加しており、高周波対応可能なRFインダクタ需要が急拡大している。特にミリ波通信では、低損失かつ高安定性を持つ積層型インダクタの採用比率が高まっている。
IoT市場拡大も重要な追い風となっている。スマートホーム、産業機器、医療ウェアラブルなど接続デバイス数は世界的に増加しており、低消費電力かつ小型化に対応可能な電子部品需要が急増している。積層型インダクタは、限られた基板面積で安定したインダクタンス特性を提供できるため、IoT端末設計において不可欠な部品となっている。
EV・車載電子分野が牽引する積層型インダクタ市場
自動車の電動化は、積層型インダクタ市場における最重要成長領域となっている。EVおよびハイブリッド車では、DC-DCコンバータ、バッテリーマネジメントシステム、ADAS（先進運転支援システム）など多様な電子制御ユニットが搭載されており、高耐熱・高信頼性インダクタ需要が拡大している。
特に車載用途では、AEC-Q200準拠、高温耐性、長寿命特性が重要視される。近年は800V高電圧EVプラットフォームへの移行が進んでおり、高電流対応型パワーインダクタ開発競争も激化している。日本メーカーは品質・信頼性面で強みを持つ一方、中国メーカーは価格競争力を武器にシェア拡大を進めている。