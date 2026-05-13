世界のCFRPリサイクル市場：2032年に13.6%成長率、市場規模は395百万米ドルに達する見込み
CFRPリサイクルとは
CFRPリサイクルとは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）廃材から炭素繊維や樹脂成分を回収し、再利用可能な原材料へ転換する技術を指す。CFRPは鋼材比で約10倍の強度を持ちながら重量は4分の1程度とされ、航空宇宙、自動車、エネルギー産業で不可欠な先端材料となっている。
現在のCFRPリサイクル技術は、大きく「化学プロセス」と「物理プロセス」に分類される。熱分解法や溶剤分解法では高品質な再生炭素繊維を回収できる一方、設備投資負担やエネルギーコストが高い点が課題である。一方、機械粉砕方式はコスト優位性を持つが、繊維長維持や強度確保が難しい。特に航空機向け高性能複合材では、再生後の繊維品質安定化が重要テーマとなっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349154/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349154/images/bodyimage2】
図. CFRPリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「CFRPリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、CFRPリサイクルの世界市場は、2025年に162百万米ドルと推定され、2026年には184百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には395百万米ドルに拡大すると見込まれています。
CFRPリサイクル市場の成長背景と中長期予測
CFRPリサイクル市場は、航空宇宙・自動車・風力発電分野における軽量化需要と環境規制強化を背景に、急速な成長局面へ移行している。特にCFRPリサイクル分野では、サーキュラーエコノミー、炭素繊維再利用、複合材リサイクル、軽量素材循環といったキーワードが市場競争力を左右している。
近年はEUの循環型経済政策やESG投資拡大を受け、CFRPリサイクルへの設備投資が活発化している。過去6か月では、欧州を中心に風力ブレード廃材向けリサイクル設備増設計画が相次ぎ、航空機解体企業と炭素繊維回収事業者の提携も増加した。従来は廃棄コスト負担が課題だったCFRP廃材が、現在では二次原料として経済価値を持つ資源へ転換されつつある。
CFRPリサイクル需要を押し上げる主要産業
航空宇宙産業は、CFRPリサイクル市場拡大を支える最大分野の一つである。Boeing 787およびAirbus A350では機体重量の50％以上に複合材料が使用されており、2030年前後に向けて退役機増加が見込まれる中、大量のCFRP廃材発生が予測されている。航空機OEM各社はScope3排出削減への対応として、再生炭素繊維採用比率の引き上げを進めている。
自動車分野でもCFRPリサイクル需要は急拡大している。EV市場拡大に伴い、軽量化による航続距離向上ニーズが高まっているためである。BMW i3やMercedes-Benz高級車では既にCFRP利用が進んでおり、EU ELV指令による95％リサイクル義務化も市場成長を後押ししている。さらにスポーツ用品分野では、自転車・ゴルフクラブ・テニスラケットメーカーが環境配慮型素材採用を競争戦略に組み込み始めている。
地域別にみるCFRPリサイクル競争構造
地域別では欧州がCFRPリサイクル技術導入を先行している。EUでは埋立規制強化に加え、拡大生産者責任（EPR）制度が進展しており、メーカー側に回収・再資源化責任が求められている。特にドイツ、フランス、英国では航空宇宙・風力発電向け複合材リサイクル投資が活発である。
アジア太平洋市場では、中国と日本が主要拠点となっている。中国ではEVおよび風力発電設備拡大によりCFRP廃材発生量が増加しており、政府主導でリサイクル産業育成が進む。一方、日本企業は高品質再生炭素繊維技術に強みを持ち、航空宇宙や精密機器向け高付加価値用途で競争優位性を確立している。
CFRPリサイクルとは、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）廃材から炭素繊維や樹脂成分を回収し、再利用可能な原材料へ転換する技術を指す。CFRPは鋼材比で約10倍の強度を持ちながら重量は4分の1程度とされ、航空宇宙、自動車、エネルギー産業で不可欠な先端材料となっている。
現在のCFRPリサイクル技術は、大きく「化学プロセス」と「物理プロセス」に分類される。熱分解法や溶剤分解法では高品質な再生炭素繊維を回収できる一方、設備投資負担やエネルギーコストが高い点が課題である。一方、機械粉砕方式はコスト優位性を持つが、繊維長維持や強度確保が難しい。特に航空機向け高性能複合材では、再生後の繊維品質安定化が重要テーマとなっている。
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図. CFRPリサイクルの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「CFRPリサイクル―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、CFRPリサイクルの世界市場は、2025年に162百万米ドルと推定され、2026年には184百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）13.6%で推移し、2032年には395百万米ドルに拡大すると見込まれています。
CFRPリサイクル市場の成長背景と中長期予測
CFRPリサイクル市場は、航空宇宙・自動車・風力発電分野における軽量化需要と環境規制強化を背景に、急速な成長局面へ移行している。特にCFRPリサイクル分野では、サーキュラーエコノミー、炭素繊維再利用、複合材リサイクル、軽量素材循環といったキーワードが市場競争力を左右している。
近年はEUの循環型経済政策やESG投資拡大を受け、CFRPリサイクルへの設備投資が活発化している。過去6か月では、欧州を中心に風力ブレード廃材向けリサイクル設備増設計画が相次ぎ、航空機解体企業と炭素繊維回収事業者の提携も増加した。従来は廃棄コスト負担が課題だったCFRP廃材が、現在では二次原料として経済価値を持つ資源へ転換されつつある。
CFRPリサイクル需要を押し上げる主要産業
航空宇宙産業は、CFRPリサイクル市場拡大を支える最大分野の一つである。Boeing 787およびAirbus A350では機体重量の50％以上に複合材料が使用されており、2030年前後に向けて退役機増加が見込まれる中、大量のCFRP廃材発生が予測されている。航空機OEM各社はScope3排出削減への対応として、再生炭素繊維採用比率の引き上げを進めている。
自動車分野でもCFRPリサイクル需要は急拡大している。EV市場拡大に伴い、軽量化による航続距離向上ニーズが高まっているためである。BMW i3やMercedes-Benz高級車では既にCFRP利用が進んでおり、EU ELV指令による95％リサイクル義務化も市場成長を後押ししている。さらにスポーツ用品分野では、自転車・ゴルフクラブ・テニスラケットメーカーが環境配慮型素材採用を競争戦略に組み込み始めている。
地域別にみるCFRPリサイクル競争構造
地域別では欧州がCFRPリサイクル技術導入を先行している。EUでは埋立規制強化に加え、拡大生産者責任（EPR）制度が進展しており、メーカー側に回収・再資源化責任が求められている。特にドイツ、フランス、英国では航空宇宙・風力発電向け複合材リサイクル投資が活発である。
アジア太平洋市場では、中国と日本が主要拠点となっている。中国ではEVおよび風力発電設備拡大によりCFRP廃材発生量が増加しており、政府主導でリサイクル産業育成が進む。一方、日本企業は高品質再生炭素繊維技術に強みを持ち、航空宇宙や精密機器向け高付加価値用途で競争優位性を確立している。