粒子サイズアナライザー業界の市場動向：2026年491百万米ドルから2032年681百万米ドルへ成長予測
粒子サイズアナライザーとは
粒子サイズアナライザーは、固体または液体中に存在する粒子の粒径分布を測定・解析する分析機器である。従来のふるい分け法からレーザー回折・動的光散乱（DLS）・画像解析法まで多様な測定原理が存在し、用途や粒径レンジに応じた最適技術の選択が求められる。
特に近年はナノ粒子領域での測定需要が急増しており、粒径制御が製品性能へ直結する医薬品、半導体材料、電池材料などで導入が進んでいる。粒子サイズアナライザーは、単なる分析装置ではなく、製品歩留まり向上と品質保証を支える基幹設備として位置付けられている。
本市場は粒子サイズアナライザー、粒度分析装置、ナノ粒子測定、品質管理分析、光散乱測定技術を中核技術として発展しており、医薬品、化学、食品、新エネルギー分野における高精度品質管理需要の拡大が成長を後押ししている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349150/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349150/images/bodyimage2】
図. 粒子サイズアナライザーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「粒子サイズアナライザー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、粒子サイズアナライザーの世界市場は、2025年に468百万米ドルと推定され、2026年には491百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には681百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場成長要因：品質規制強化とナノ材料需要の拡大
粒子サイズアナライザー市場拡大の背景には、産業全体で進む品質基準高度化がある。医薬品や食品分野では粒径分布が溶解性、安定性、吸収効率に直接影響するため、高精度測定ニーズが継続的に増加している。
直近6か月では、欧米製薬企業を中心にmRNA医薬やナノ粒子ドラッグデリバリー開発が加速し、ナノ粒子サイズアナライザーへの投資が活発化している。また、EV向け電池材料市場では、正極・負極材の粒径均一化需要が高まり、電池材料メーカーによる導入事例が増加している。
加えて、各国政府による環境規制強化に伴い、粉塵・排出粒子管理への対応需要も市場成長を支えている。
■技術革新：AI統合型粒子サイズアナライザーへの進化
近年の粒子サイズアナライザーは、AIアルゴリズムと自動化技術の統合によって大きく進化している。最新機種では測定データのリアルタイム解析、自動異常検知、測定条件最適化などが可能となり、測定精度と再現性が大幅に向上している。
特にレーザー回折法と画像解析法を組み合わせたハイブリッド型装置は、複雑粒子や凝集体サンプルに対して優れた解析能力を発揮している。一方で、ナノ粒子測定では粒子凝集やクロスセンシティビティの影響が依然として課題であり、高精度校正技術と測定標準化が今後の重要テーマとなっている。
■競争環境：高シェア企業による技術優位性競争
市場ではMalvern Panalytical、Sympatec、Shimadzu、HORIBA、Anton Paarなどが主要プレイヤーとして存在感を示している。2024年時点で上位5社の市場シェアは約64.41％に達しており、高度な技術集約型市場であることが特徴である。
日本企業は高精度光学技術と長期安定性で強みを持ち、欧州企業はアプリケーション対応力と統合分析ソフトウェア領域で競争優位を確立している。一方、中国メーカーはコスト競争力を背景にアジア市場でシェアを拡大している。
粒子サイズアナライザーは、固体または液体中に存在する粒子の粒径分布を測定・解析する分析機器である。従来のふるい分け法からレーザー回折・動的光散乱（DLS）・画像解析法まで多様な測定原理が存在し、用途や粒径レンジに応じた最適技術の選択が求められる。
特に近年はナノ粒子領域での測定需要が急増しており、粒径制御が製品性能へ直結する医薬品、半導体材料、電池材料などで導入が進んでいる。粒子サイズアナライザーは、単なる分析装置ではなく、製品歩留まり向上と品質保証を支える基幹設備として位置付けられている。
本市場は粒子サイズアナライザー、粒度分析装置、ナノ粒子測定、品質管理分析、光散乱測定技術を中核技術として発展しており、医薬品、化学、食品、新エネルギー分野における高精度品質管理需要の拡大が成長を後押ししている。
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図. 粒子サイズアナライザーの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「粒子サイズアナライザー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、粒子サイズアナライザーの世界市場は、2025年に468百万米ドルと推定され、2026年には491百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.6%で推移し、2032年には681百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■市場成長要因：品質規制強化とナノ材料需要の拡大
粒子サイズアナライザー市場拡大の背景には、産業全体で進む品質基準高度化がある。医薬品や食品分野では粒径分布が溶解性、安定性、吸収効率に直接影響するため、高精度測定ニーズが継続的に増加している。
直近6か月では、欧米製薬企業を中心にmRNA医薬やナノ粒子ドラッグデリバリー開発が加速し、ナノ粒子サイズアナライザーへの投資が活発化している。また、EV向け電池材料市場では、正極・負極材の粒径均一化需要が高まり、電池材料メーカーによる導入事例が増加している。
加えて、各国政府による環境規制強化に伴い、粉塵・排出粒子管理への対応需要も市場成長を支えている。
■技術革新：AI統合型粒子サイズアナライザーへの進化
近年の粒子サイズアナライザーは、AIアルゴリズムと自動化技術の統合によって大きく進化している。最新機種では測定データのリアルタイム解析、自動異常検知、測定条件最適化などが可能となり、測定精度と再現性が大幅に向上している。
特にレーザー回折法と画像解析法を組み合わせたハイブリッド型装置は、複雑粒子や凝集体サンプルに対して優れた解析能力を発揮している。一方で、ナノ粒子測定では粒子凝集やクロスセンシティビティの影響が依然として課題であり、高精度校正技術と測定標準化が今後の重要テーマとなっている。
■競争環境：高シェア企業による技術優位性競争
市場ではMalvern Panalytical、Sympatec、Shimadzu、HORIBA、Anton Paarなどが主要プレイヤーとして存在感を示している。2024年時点で上位5社の市場シェアは約64.41％に達しており、高度な技術集約型市場であることが特徴である。
日本企業は高精度光学技術と長期安定性で強みを持ち、欧州企業はアプリケーション対応力と統合分析ソフトウェア領域で競争優位を確立している。一方、中国メーカーはコスト競争力を背景にアジア市場でシェアを拡大している。