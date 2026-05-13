京都市内でホテルおよび町家、計73棟412室（2026年5月時点／開業予定含む）の宿泊施設を運営する株式会社レアル（以下レアル/所在地：京都市中京区、代表取締役：反保 宏士郎）と、東京を拠点に世界的に活動するデザインスタジオCURIOSITY（以下キュリオシティ/本社：東京都渋谷区、代表：グエナエル・ニコラ）は、京都・円山公園内において、スモールラグジュアリーホテルプロジェクトを共同で始動いたしました。





REAL×CURIOSITY_ロゴ





本プロジェクトで生まれる施設の名称は「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」。

歴史ある「旅館 吉水」の名を継承しつつ、その建築を改装し、両者の知見と創造性を融合させることで、新たな宿泊価値の創出を目指します。





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■プロジェクトコンセプト

「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」のコンセプトは「Dream of Kyoto」。

京都に想いを馳せるときに浮かぶ、光、躍動、奥深く神秘に満ちた場所、自然が空間や光と溶け合う、そのような情景を着想として、キュリオシティがデザインしました。

吉水という歴史ある旅館建築に、常に時代を先取りしてきた京都の先見性、未来の姿、人々が思い描く理想の京都像を重ね、新たな京都観を空間に体現しています。

京都にこだわった建物やアート、食、そして心地よいおもてなしを通じて、ご滞在のお客様に特別な体験とくつろぎをご提供いたします。









■施設の特徴

京都・円山公園内に位置する歴史ある旅館を再生し、その趣を継承しながら新たな宿として誕生する「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、建築に刻まれた時の流れや趣を大切に残しつつ、未来を見据えて再解釈した京都の魅力をデザインに織り交ぜることで、過去と現在、そして未来が静かに調和する空間が非日常のひとときを演出します。





外観デザインには、円山公園とともに年月を重ねた、100年を超える歴史を持つ木造建築の意匠を活かしています。周囲の景観と調和する趣のある佇まいで訪れるお客様を迎えます。





サロンと庭は、外観の印象とは対照的に、未来の京都を予見させる幻想的なデザインが特徴です。庭園に向かって大きく開かれた窓からは、四季折々の風景をお楽しみいただけます。





サロンサービスでは、朝食から夜のバータイムまで時間帯に応じたドリンクや食事をオールデイでご利用いただけ、宿泊のお客様にはオールインクルーシブとしてご提供いたします。





季節ごとに表情を変える庭を眺めながら、やわらかな朝の光に包まれた一日の始まりをお過ごしいただけます。





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また、客室は既存建築の構造を活かしながらも、快適な広さと現代的な機能性を確保し、日本建築特有の包み込まれるような空間設計としました。

浴室を含む客室の空間には、旅館吉水のシンボルツリーであった桜の色を取り入れ、円山公園の景色との繋がりを感じさせるようデザインしています。





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■サービス

レアルのフラッグシップホテルとなる「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、1日4組限定のスモールラグジュアリーホテルとして、建物のデザインや仕様にとどまらず、サービス品質の向上にも注力し、新たなサービスチームを編成いたします。





大規模なラグジュアリーホテルとは一線を画し、スタッフとの距離が近いからこそ実現できる、きめ細やかで温度のあるおもてなしをご提供いたします。まるで私邸に帰ってきたかのような居心地の良さと、過不足のない自然なサービスにより、心から寛げる滞在をお楽しみいただけます。





また、コンシェルジュ対応が可能なスタッフ体制を構築し、京都での滞在はもちろん、その先の旅のご提案までを含めたトータルサポートを行います。

喧騒から離れ、自分の時間を大切にしたいお客様や、形式的ではない本質的なおもてなしを求めるお客様に向けて、新たな滞在価値をご提案いたします。





「Dream of Kyoto」というコンセプトのもと、思い出として心に残り、ふとまた帰りたくなるーーそんな京都での滞在をお届けいたします。





今後は、メディア向けの内覧会および試泊会の実施を予定しております。 また、一般のお客様向けのご予約開始は今夏頃を予定しております。 詳細は、レアルのホームページにてご案内いたします。









【施設概要】

施設名 ：KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-

開業日 ：2026年秋

所在地 ：京都市東山区八坂鳥居前東入円山町7番地3先

客室数 ：4室

運営会社 ：株式会社レアル









■株式会社レアルについて

京都市内でホテルタイプ21棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、計73棟412室(2026年5月時点・開業予定含む)を展開。

国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。

今後京都市内において2029年までに計700室の拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役： 反保 宏士郎

本社所在地： 〒604-0835 京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/









■株式会社キュリオシティについて





【会社概要】

社名 ： 株式会社キュリオシティ

設立 ： 1998年4月21日

資本金 ： 300万円

代表取締役 ： ニコラ グエナエル

本社所在地 ： 東京都渋谷区富ヶ谷2-13-16

事業内容 ： 商業デザイン、工業デザインの企画・制作

公式HP ： https://curiosity.jp/