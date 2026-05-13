レイコップ株式会社(本社：東京都千代田区、CEO：マイケル・リー)が展開する、大人世代のためのウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」にて、内側(サプリメント)と外側(スキンケア)から夏の紫外線対策を提案する【大人のためのUVケアキャンペーン】として、2026年5月12日(火)より、対象製品を特別価格にて公式オンラインストア等で販売を開始いたします。また、2026年5月13日(水)より、SNSキャンペーンを実施いたします。





【大人のためのUVケアキャンペーン】

https://www.drmichael.jp/blogs/news/uvcp2026





キャンペーン





■光を味方に変える、新発想のUVプロテクター『デューイUVプロテクター』

紫外線はエイジングの最大の敵。

医師監修のウェルネスブランド「Dr.MiCHAEL(ドクターマイケル)」の『デューイUVプロテクター』は、光と乾燥による肌ダメージに着目した保湿ケア設計。

サイエンスに基づいたこだわりの配合成分セラミドコンプレックス・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレンの美容保湿成分を贅沢に配合。さらに、紫外線を受けることでうるおいを守る「保湿型成分(オキソチアゾリジン)」を配合し、紫外線等による刺激から肌を守ります。





デューイUVプロテクター





■「大人のためのUVケアキャンペーン」対象製品

肌の老化の原因の約80％を占める紫外線は、5月から8月にかけて紫外線量はピークを迎えます。また同時に、これからの季節は紫外線による肌ダメージと合わせて汗をかくことで、肌内部の水分まで蒸発してしまい、バリア機能が低下してしまいます。

Dr.MiCHAELでは、紫外線による刺激や汗による肌内部の乾燥をスキンケア(外側)とインナーケア(内側)からアプローチに着目。スキンケア対策として、SPF50・PA++++・耐水性★★の『デューイUVプロテクター』(日焼け止めクリーム)と、セラミド・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレン等の美容保湿成分を贅沢に配合した『ハイドレートリファイニングローション」(化粧水)で、肌の土台を整えます。そして、インナーケア対策として、日々の健やかさを支える

『5種の植物性ヴィーガンプロテイン』・低分子化でスムーズな栄養補給を考えた『グラスフェッドコラーゲンペプチド』、乾燥や酸化ストレスに多角的にアプローチする『オプティマムビタミン』のサプリメントで、内側からの美しさをサポートします。





＜公式サイト限定特別セット＞

●ベースケアset

・デューイUVプロテクター

・ハイドレートリファイニングローション

・5種の植物性ヴィーガンプロテイン

17,500円 → 10,500円





●クリアコンディションset

・デューイUVプロテクター

・ハイドレートリファイニングローション

・オプティマムビタミン

18,000円 → 10,800円





●ハリ・うるおい補給set

・デューイUVプロテクター

・ハイドレートリファイニングローション

・グラスフェッドコラーゲンペプチド

16,500円 → 9,900円





UVケアセット





＜「大人のためのUVケア」｜スキンケア＞

●デューイUVプロテクター

30g 4,400円 → 3,520円

《酸化亜鉛・セラミド・ナイアシンアミド・モイスチャーフ ラーレンオキソチアゾリジン》を贅沢配合。光を味方にして肌を整える美容液発想のUVクリーム。

SPF50+／PA++++／耐水性★★





cp_デューイUVプロテクター





●ハイドレートリファイニングローション

150ml 6,600円 → 5,280円

《セラミド・ナイアシンアミド・モイスチャーフラーレン・ヤマザクラ胎座培養エキス・アルペンローゼ幹細胞培養エキス》を贅沢配合。濃密ローションが角質層*まで浸透。

*角質層まで





cp_ローション





＜「大人のためのUVケア」｜インナーケア＞

●5種の植物性ヴィーガンプロテイン

600g 6,500円 → 5,200円

大豆・ヘンプ・ピー・玄米・ソラマメの5つの植物性プロテインを独自配合。

毎日の健康維持をサポート。





cp_プロテイン





●オプティマムビタミン

120粒 7,000円 → 5,600円

必須ビタミンやミネラル含む19種類や、NMN・ヒアルロン酸をまとめて補充。

酸化ストレスや乾燥にアプローチ。





cp_ビタミン





●グラスフェッドコラーゲンペプチド

300g 5,500円 → 4,400円

吸収されやすい低分子化されたコラーゲンがスムーズな補給をサポートし、内側からのハリにアプローチ。





cp_コラーゲン





■SNSキャンペーン概要

【大人のUVケアキャンペーン】

募集期間 ： 2026年5月13日(水)～2026年5月20日(水)

応募方法 ： (1)Dr.MiCHAEL X公式アカウント(@DrMiCHAEL_slow)をフォロー

(2)対象投稿をリポスト

★あなたの日焼け止めを選ぶポイント」をリプライすると当選率UP！

賞品 ： デューイUVプロテクター

当選者数 ： 10名

詳細ページ： https://www.drmichael.jp/blogs/news/uvcp2026





SNS-cp





＊応募条件を満たした方の中から抽選で該当の製品をプレゼント。

＊当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

＊キャンペーン詳細については詳細ページをご確認ください。









■Beauty & Wellness ―時を慈しみ、美しさを育む―

https://www.drmichael.jp/

Dr.MiCHAELが提唱する「スローエイジング」。年齢を重ねることを否定するのではなく、慈しみ、豊かな時間として受け入れながら、未来の健康をデザインするという新しい時代の美学。

年齢を隠すのではなく、育てる。

専門的な視点で選び抜いた確かな成分を確かな量で届けること。

Dr.MiCHAELは、日々の生活を豊かにそして健康に、自分らしく、自立した人生の実現を支える存在に。





Dr.MiCHAEL公式サイト・オンラインストア： https://www.drmichael.jp/





Dr.MiCHAELシリーズ





■Home Care ―医師の願いを、あなたの暮らしへ―

https://www.raycop.co.jp

レイコップ_logo





病気を未然に防ぎ、健やかな毎日を送ってほしいという、ひとりの医師の切なる願いで生まれた「レイコップ」。

私たちの製品は単なる家電ではありません。

それは、住環境からアプローチする「予防医療」の具現化であり、家族みんなの健康を守るための新しい選択肢です。

清潔で安心できる住まいは、心と体の健康の基盤。専門家である医師の深い知恵と最新の技術力によって生まれる製品が、あなたとあなたの大切な家族が、毎日を笑顔で過ごせるよう健康的な環境づくりを サポートします。

レイコップは、これからも医療の専門家が考える「理想の暮らし」を、あなたの家へ届ける健康環境家電を生み続けていきます。





レイコップシリーズ