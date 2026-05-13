窓辺の総合インテリアメーカー、トーソー株式会社(本社：東京都中央区、社長：八重島 真人)は、調光ロールスクリーン「ラクーシュ」「ビジック」をリニューアルするとともに、デュアルツイン専用レース「リレ」に新色を追加し、2026年6月1日(月)より全国で発売いたします。





調光ロールスクリーン「ラクーシュ」「ビジック」は、1台で昼夜の光を自在にコントロールし、窓辺を美しく整えます。今回のリニューアルでは、夏の暑さを和らげる「遮熱機能」付きシリーズや、部屋の奥まで明るさを届ける「採光機能」付きシリーズの発売により、時間やシーンに合わせたより快適なライフスタイルを提案します。

バーチカルブラインド「デュアルツイン」は、厚地とレースを組み合わせた製品です。ラインナップに濃色のレース生地が追加になることで、厚地との色のトーンを統一することが可能となります。窓辺にさらなる一体感と上質な意匠性をもたらします。









【新製品概要】





(1)調光ロールスクリーン 「ラクーシュ」「ビジック」 Renewal

1台で昼夜の光を整え、窓辺をすっきりと見せてくれる調光ロールスクリーン「ラクーシュ」「ビジック」が、リニューアルしました。

・調光ロールスクリーン：TR-7732(フェード)

部品カラー ：ホワイト

【参考価格(税込)】 ：79,970円

(W1,800mm×H1,800mm、ビジックノア チェーンタイプの場合)





・調光ロールスクリーン：TR-7703(ミストグレージュ)

部品カラー ：グレージュ

【参考価格(税込)】 ：121,990円

(W1,800mm×H1,800mm、ラクーシュライト チェーンタイプの場合)





・ラクーシュ

(1)遮熱スクリーンが拡充

やさしい光はそのままに、窓からの熱をやわらげ、空間を快適に保つ遮熱スクリーン。





ノエラ遮熱 全4色 NEW

上品な光沢が洗練された空間をつくり、遮熱機能と透け感を抑えたシアーが快適さを与えるシリーズ。





ティアリス遮熱 全2色 NEW

きらめく糸が優しく入る光にニュアンスを与える遮熱スクリーン。





アーベン遮光 全4色 NEW

ほのかな光沢を持ち、光と熱の侵入を抑え、快適空間を演出してくれるシリーズ。





















■ビジック





(1)豊富な機能やデザインをもつスクリーンが新発売

心地よさと遊び心ある空間づくりができる新しい製品をラインナップしました。





・トキイロ：全4色 NEW

時間の移ろいとともに変化する自然の情景をグラデーションで表現。ときめきの空間を演出するシリーズ。





リオラ遮熱 全2色 NEW

空間になじむ白いスクリーンに、透け感が選べるシアー生地。





リオラ採光 全2色 NEW

採光しながら光をやわらかく拡散し、空間を明るく心地よく演出するスクリーン。





プラーナ 全3色 NEW

天然素材を思わせるナチュラルな素材感で心地よい空間を演出。





ノクス遮光 全4色 NEW

ミックス感のある糸が奥行きを感じさせる洗練された遮光スクリーン。





コルトライン 全12色 NEWCOLOR





ゼブラシークル 全4色 NEWCOLOR





(2)シアーの透け感が選べるスクリーンが新発売





プライバシー保護のニーズに対応し、シアーの透け感が選べるシリーズをラインナップしています。

【対応スクリーン】

・リオラ遮熱

・リオラ採光





(3)プライバシー性を高めた新しい機種「ビジックノア」が新発売

前後のスクリーンのすきまが小さくなり光漏れを抑制し、プライバシー性の高い空間を実現します。









■「ラクーシュ」「ビジック」共通リニューアルポイント





(1)部品カラーの新色追加

ホワイトの他に、壁紙や建材と合わせやすい「グレージュ」と「ブラック」をラインナップ。





(2)製品サイズの拡大で、大型窓にも対応可能に

従来品よりも製作可能寸法が広がり、大開口にも対応できるようになりました。

【ラクーシュ】

・従来

製品幅 ：300～2,400mm

製品高さ：300～2,800mm

▼

・拡大後

製品幅 ：300～2,400mm

製品高さ：300～3,300mm





【ビジック】

・従来

製品幅 ：300～2,000mm

製品高さ：300～2,800mm

▼

・拡大後

製品幅 ：300～2,400mm

製品高さ：300～3,000mm





2)レース付きバーチカルブラインド「デュアルツイン」 NEWCOLOR

デュアルツイン コード＆バトンタイプ クラリッサ TF-8113(チャコールグレー) / ツインレース TF-8305(チャコール)





専用レース生地「リレ」に濃色2色を追加しました。

オプションでお選びいただくことで、ドレープ生地のカラーと調和した空間コーディネートが可能です。





■カラーラインナップ





合わせやすいベーシックカラー3色に加え、ブラウンとチャコールの濃色カラーが増えて計5色のラインナップ。









■会社概要

会社名 ：トーソー株式会社

所在地 ：〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4番9号

代表 ：代表取締役社長 八重島 真人

設立 ：1949年9月

資本金 ：11億7,000万円

事業内容：インテリア製品の企画、製造、販売





画像はこちらよりダウンロード可能です。

https://www.toso.co.jp/koho/2026/nr_2026_05_03.zip