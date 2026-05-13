刺繍によるジュエリーブランド「NANA WATANABE」が、世界的デザイン賞「A’ Design Award 」を2年連続受賞

NANA WATANABE

Flora Octopus Brooch

刺繍によるジュエリーブランド NANA WATANABE は、世界最大級の国際デザイン賞 A’ Design Award & Competition 2025-2026 の Jewelry Design Category において、作品 「Flora Octopus Brooch」で Bronze A’ Design Award を受賞しました。

昨年の 「Shrimps Earrings」 に続く2年連続の受賞となり、貴金属や宝石を中心としたジュエリーデザインの領域において、布と糸を用いた独自の表現が国際的に評価されました。

受賞作品について

受賞作品 「Flora Octopus Brooch」 は、タコのしなやかな動きや、海の中に咲く花のような生命感から着想を得たブローチです。

刺繍によって描かれた繊細な模様と、立体的に広がるフォルムが特徴で、ジュエリーでありながら小さな彫刻やオブジェのような存在感を持っています。

NANA WATANABEの作品は、金属や宝石の重厚さではなく、布と糸ならではの軽やかさ、色彩、自由な造形によって、身につける人の装いに遊び心とアート性をもたらします。

着用画像

デザイナーコメント

このたび、昨年に続きA’ Design Awardを受賞できたことを大変嬉しく思います。

ジュエリーというと、貴金属や宝石を用いた伝統的な表現が中心にありますが、私は刺繍という素材と技術を通して、より自由で、軽やかで、想像力のあるジュエリーの可能性を探っています。

「Flora Octopus Brooch」は、海の生き物が持つ不思議な生命感や、どこか空想的な美しさを表現した作品です。昨年の授賞式では、このブローチを実際に身につけて参加しました。その作品が今年あらためて評価されたことに、特別な喜びを感じています。

今後も、身につける人の感性を少し自由にするような、アートとファッションの間にあるジュエリーを発表していきたいと思います。

2025年には、前回の受賞作品「Shrimps Earrings」の受賞に伴い、イタリア・コモで開催されたA’ Design Awardのガラナイトに参加しました。

その際に身につけていたのが、今回受賞した 「Flora Octopus Brooch」 です。国際的な授賞式の場でも多くの反響を呼び、ブランドを象徴する作品のひとつとなりました。

2025年 A’ Design Award授賞式の様子2025年 A’ Design Award ガラナイトにて。着用しているブローチが今回受賞した Flora Octopus Brooch

ブランドについて

NANA WATANABEは、神奈川県・藤沢市を拠点に活動する自然や空想の生き物から着想を得た刺繍ジュエリーブランドです。

布と糸を用いながら、ジュエリー、オブジェ、ファッションの境界を行き来するような作品を制作しています。軽やかな着用感と、彫刻的なフォルム、鮮やかな色彩を特徴とし、国内外の展示やイベントを通して発表を続けています。

ブランドイメージ画像

<今後のイベント予定>

受賞作品を含むNANA WATANABEの作品は、今後以下のイベント・店舗にてご覧いただける予定です。

- 阪急うめだ本店「Wearable Art & Object LIMITED SHOP - Bold Jewelry Expressions」会期：2026年6月3日（水）～6月9日（火）会場：阪急うめだ本店 1F プロモーションスペース11※Osaka Art & Design 2026 関連イベント- BARNEYS NEW YORK YOKOHAMA会期：2026年6月5日（金）～6月28日（日）会場：バーニーズ ニューヨーク横浜店- POLA Museum of Art Museum Shopポーラ美術館ミュージアムショップにて一部作品を展開中





NANA WATANABE

刺繍によるコンテンポラリージュエリーブランド。自然や空想の生き物から着想を得て、布と糸による軽やかで彫刻的なジュエリーを制作。アートとファッションの間にある装身具として、国内外で発表を続けている。

Official Website：https://nanawatanabe.com

Instagram：https://www.instagram.com