Boomi、2026年度（FY26）APJパートナー・アワード受賞企業を発表

ブーミー株式会社

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 河野 英太郎）は、2026年度（FY26）アジア太平洋および日本（APJ）パートナー・アワードの受賞企業を発表しました。本プログラムは、APJ地域においてイノベーションを推進し、顧客に対して測定可能なビジネス成果を提供しているBoomiのパートナー企業を表彰するものです。

Boomi APJ Partner Awardsの受賞企業は、Boomi Enterprise Platformの機能を最大限に活用し、データの活用促進・システム連携・エージェント型AI活用への変革を支援するとともに、お客様が直面する複雑な課題の解決、イノベーションの加速、そしてビジネスおよび社会に対する有意義なインパクトの創出を支援した実績に基づき選定されました。

◾BoomiのAPJ担当チャネル＆パートナー部門バイス・プレジデント Jim Fisher のコメント

「APJ地域における変革のスピードはかつてないほど加速しており、当社の成功において、パートナー各社は極めて重要な役割を果たしています。本アワードは、単なる導入支援にとどまらず、顧客企業に何が可能かを再定義し、企業が競争と成長に必要なシステムやアプリが相互接続されたAI対応の基盤を構築できるよう支援するパートナーを評価するものです。

Boomi APJパートナー・アワードは、当社がパートナー企業とともに実現できることを示す証です。当社のパートナーエコシステムは、イノベーションとインパクトの基準を打ち立て続けており、今後も、その勢いをさらに加速させていけることを楽しみにしています。」

◾FY26 APJパートナー・アワード 各部門の受賞企業

● APJパートナー・オブ・ザ・イヤー：Atturra

● APJグロース・パートナー・オブ・ザ・イヤー：EasyStepIn

● ANZパートナー・オブ・ザ・イヤー：Atturra

● アジア・パートナー・オブ・ザ・イヤー：EasyStepIn

● グレーターチャイナ・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Atturra

● インド・パートナー・オブ・ザ・イヤー：EasyStepIn

● 日本パートナー・オブ・ザ・イヤー：株式会社野村総合研究所（NRI）

● 東南アジア・パートナー・オブ・ザ・イヤー：Lancia Consult

Boomiのパートナー・プログラムの詳細、またはBoomiのグローバルなエコシステムからパートナー企業をお探しの方は、boomi.com/partners（英語）をご覧ください。

また、2026年9月1日(火）～2日（水）にBoomi World Tour Sydneyを開催予定です。イベントの詳細・ご登録はhttps://boomi.com/boomiworld/boomi-world-tour-sydney/（英語）をご覧ください。

◼︎ Boomi関連情報

● AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform(https://boomi.com/ja/platform/)」について

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● 2026年ガートナーiPaaS部門のマジック・クアドラントで12回連続リーダーの1社と評価(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

● IDC MarketScapeレポート「Worldwide API Management 2026」においてリーダーに選出(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-mdm/)

● Boomi、Forrester調査で投資対効果347％を達成～３年間で約980万ドル（約14億円相当）の経済的効果を実現～(https://boomi.com/ja/content/ebook/global-forrester-tei-study/)

■Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。 30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。。詳細はboomi.com/ja/をご覧ください。

■Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。