日本でも支持を拡大する韓国ブランド「ROLAROLA（ロラロラ）」、渋谷PARCOで限定POPUP開催

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nugu Japan株式会社


ブランド概要


「Nouvelle vague de Rola」をスローガンに掲げ、


大胆さとロマンティックな感性をあわせ持つ“Nouvelle vague”ムードを、


現代的に再解釈したニューウェーブ・クラシック・ライフスタイルブランドです。


変化し続けるトレンドを感覚的に取り入れながらも、


ブランドならではのこだわりやムードを大切にし、洗練されたライフスタイルを提案します。


- Instagram：＠rolarola.official(https://www.instagram.com/rolarola.official/)




開催概要



期間：2026年5月15日(金)～2026年5月28日(木)


開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」


詳細を見る :
https://www.nugu.jp/product?displaygroup=124968

POPUP STORE EVENT


◆Special promotion


１. オープン3日間（5/15-5/17）限定 / 先着30名様 20% OFF


２. POP-UP期間中 / 26 SPRING COLLECTION 最大30% OFF


※１.・２.の割引は併用不可



◆Special gifts


ご購入いただいたお客様全員


- rolarola リユーザブルバッグ プレゼント + R(ハート)LA ロゼットチャーム サービス



◆購入金額別ノベルティプロモーション


- 3,000円以上ご購入 / R(ハート)LA アクリルキーリング プレゼント


-10,000円以上ご購入 / R(ハート)LA ティンケース カスタムセット プレゼント




次回POP-UPのお知らせ


ROLAROLAに続き、今後は以下ブランドの展開を予定しております。



5月29日（金）～6月10日（水）：FRECKLE SEOUL (@freckleseoul(https://www.instagram.com/freckleseoul/))


6月12日（金）～6月24日（水）：PARTIMENTO WOMEN(@partimentowomen(https://www.instagram.com/partimentowomen/))


6月26日（金）～7月8日（水）：Atelier Nain (@nain_official(https://www.instagram.com/nain_official/))




ブランドごとに異なるコンセプトやムードを通じて、韓国ファッションの“今”をお楽しみいただける内容となっております。


渋谷PARCO「THE HYUNDAI」の今後のラインアップにもぜひご期待ください。


※掲載内容は現時点での予定であり、開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。





メディア（取材）に関するお問い合わせ先:


担当：松本（pressroom@nugu.jp）