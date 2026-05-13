日本でも支持を拡大する韓国ブランド「ROLAROLA（ロラロラ）」、渋谷PARCOで限定POPUP開催

ブランド概要

nugu Japan株式会社

「Nouvelle vague de Rola」をスローガンに掲げ、

大胆さとロマンティックな感性をあわせ持つ“Nouvelle vague”ムードを、

現代的に再解釈したニューウェーブ・クラシック・ライフスタイルブランドです。

変化し続けるトレンドを感覚的に取り入れながらも、

ブランドならではのこだわりやムードを大切にし、洗練されたライフスタイルを提案します。

- Instagram：＠rolarola.official(https://www.instagram.com/rolarola.official/)

開催概要

期間：2026年5月15日(金)～2026年5月28日(木)

開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

POPUP STORE EVENT

詳細を見る :https://www.nugu.jp/product?displaygroup=124968

◆Special promotion

１. オープン3日間（5/15-5/17）限定 / 先着30名様 20% OFF

２. POP-UP期間中 / 26 SPRING COLLECTION 最大30% OFF

※１.・２.の割引は併用不可

◆Special gifts

ご購入いただいたお客様全員

- rolarola リユーザブルバッグ プレゼント + R(ハート)LA ロゼットチャーム サービス



◆購入金額別ノベルティプロモーション

- 3,000円以上ご購入 / R(ハート)LA アクリルキーリング プレゼント

-10,000円以上ご購入 / R(ハート)LA ティンケース カスタムセット プレゼント

次回POP-UPのお知らせ

ROLAROLAに続き、今後は以下ブランドの展開を予定しております。

5月29日（金）～6月10日（水）：FRECKLE SEOUL (@freckleseoul(https://www.instagram.com/freckleseoul/))

6月12日（金）～6月24日（水）：PARTIMENTO WOMEN(@partimentowomen(https://www.instagram.com/partimentowomen/))

6月26日（金）～7月8日（水）：Atelier Nain (@nain_official(https://www.instagram.com/nain_official/))

ブランドごとに異なるコンセプトやムードを通じて、韓国ファッションの“今”をお楽しみいただける内容となっております。

渋谷PARCO「THE HYUNDAI」の今後のラインアップにもぜひご期待ください。

※掲載内容は現時点での予定であり、開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。







メディア（取材）に関するお問い合わせ先:

担当：松本（pressroom@nugu.jp）