【再発掘・松竹蒲田撮影所の魅力】 「キネマの天地」で輝いた女性たち　～カツベンで楽しもう無声映画～

一般社団法人大田観光協会イベント告知チラシ100年前の蒲田に思いを馳せながら

大正から昭和初期、蒲田は映画と文化が花開く「キネマの天地」でした。

本イベントでは、松竹蒲田撮影所で活躍した女性脚本家の先駆け・水島あやめと女優たちに焦点を当て、対談と、カツベンによる無声映画上映を通して、その魅力を現代に伝えます。

100年前の蒲田に思いを馳せながら、今につながる映画文化を体感する試みです。

第一部 対談 蒲田撮影所で輝いた水島あやめと女優たち

本対談では、かつて「キネマの天地」と呼ばれた蒲田撮影所を舞台に輝いた女性たちについてひもときます。

登壇するのは、蒲田映画や無声映画に造詣の深い岡茂光氏と、水島あやめ研究の第一人者である因幡純雄氏。女性脚本家の先駆けである水島あやめの功績とともに、田中絹代や川田芳子、栗島すみ子ら、蒲田で活躍した女優たちにも焦点を当てます。

さらに、映画とともに発展した蒲田のまちの姿や、文化・流行の発信地としての役割にも触れながら、当時の熱気と魅力を臨場感たっぷりにお伝えします。

第二部 カツベン教室／活弁付き無声映画上映

カツベン教室

実際の映像とともにカツベンの魅力を体感していただきます。

１. 無声映画の鑑賞

小津安二郎監督作品『大学は出たけれど』の一部を上映し、日本の無声映画の魅力に触れていただきます。

２. カツベンの解説と実演

活動弁士の佐々木亜希子さんを講師に迎え、カツベンの歴史や役割についてわかりやすくご紹介します。実演も交えながら、その奥深い表現の世界について理解を深めることができます。

活弁付き無声映画上映

上映作品

『明け行く空』（1929年／約60分）

水島あやめ脚色、斎藤寅次郎監督による1929年公開の無声映画。夫を亡くし、生まれたばかりの娘と引き離された母親が、時を経て再会した娘に母であることを名乗れず葛藤する姿が描かれます。

母子の情愛と運命の切なさの表現もさることながら、多岐にわたる登場人物を演じ分ける弁士と息の合った楽士のコラボレーションも是非お楽しみください。

弁士：佐々木亜希子

楽士：永田雅代

開催日時

2026年６月５日（金） 開場：17時30分

第一部 開演：18時

第二部 開演：18時50分（終演：20時30分）（予定）

会場

大田区民ホールアプリコ・小ホール

（東京都大田区蒲田５丁目３７－３）

定員

120名（先着）

入場料

一般1,000円／学生500円

申込方法

５月15日（金）9：00～（定員になり次第終了）

１.インターネットからお申込み

大田観光協会ネットショップ「はねぴょんストア」（https://otakanko-hanepyon.stores.jp/）よりお申込み

２.電話受付 03-3734-0202（月～金 9：00～17：00）

受付後、１週間以内に大田観光協会窓口で申込書のご記入・参加費をお支払いいただき、申込み完了となります。期限までのお支払いが難しい場合はご相談ください。

主催：一般社団法人大田観光協会／共催：大田区／後援：大田区文化振興協会／協力：マツダ映画社

まちあるき告知チラシ関連イベントとして梅屋敷から蒲田を歩くまちあるきも！

６月８日（月）には「キネマの天地」で輝いた女性たちを感じながら梅屋敷から蒲田を歩くまちあるきを実施します。

申込み方法は上記イベントと同じく５月15日(金)より。先着20名受付。

詳細は

https://www.o-2.jp/event/kamatacinemawomen2026machiaruki/

【お問合せ】

一般社団法人 大田観光協会

〒144-0035

東京都大田区南蒲田1-20-20 大田区産業プラザ２階

TEL:03-3734-0202

FAX:03-3734-0203

E-mail:info@o-2.jp

https://www.o-2.jp/