Tani × アーティスト・若木くるみ：自分だけの物語を完成させる新商品「Wabi Sabi コレクション」Tシャツをリリース。トウモロコシ由来の素材をキャンバスに。

株式会社TANI JAPAN

究極の日常着を追求するプレミアムコンフォートウェアブランド「Tani（タニ）」は、現代アーティスト・若木くるみ氏との限定コラボレーション「Wabi Sabi コレクション」を発表いたします。自然のままの姿や、移ろいゆくものの中に美しさを見出す「わびさび」の感性にインスパイアされた、全く新しいコンセプトのウェアです。

物語を完成させるカスタマイズ体験

本コレクションの最大の特徴は、着る人が最後の仕上げを行う点にあります。付属する8つの「アクション・モチーフ」をお好きな場所にアイロンで配置することで、世界にひとつとして同じものはない、あなただけの旅の物語が完成します。ベースとなるデザインは、海の静寂と岩をイメージした「ホリゾンタル（水平）」と、山の峻厳さを表現した「バーティカル（垂直）」の2種類をご用意。お好みの舞台から、あなたの旅をスタートさせてください。

進化した「クールコットン」：環境に配慮した素材

今回のキャンバスとなるのは、綿とトウモロコシ由来の繊維（Sorona(R)）を組み合わせた革新的な素材です。軽いストレッチ性とQ Max ファクター 0.16の冷感効果を備えており、暑い季節でもサラッと爽やかな肌触りが持続します。日本のクリエイティブ・ネットワークを集結したこのコレクションは、国内屈指の拠点による連携から誕生しました。京都でのデザイン設計を起点に、東京の高度な印刷技術による高精細なプリント、そして三重の専門ラインでの精密な縫製。各都市のプロフェッショナリズムを掛け合わせることで、現代的な感性と確かな品質を両立させたリミテッドエディションです。

アーティスト・プロフィール：若木くるみ

1985年北海道生まれ、京都を拠点に活動。版画を軸に、身体表現やデジタル技術を組み合わせた独自の表現スタイルを確立。

主な受賞歴: 第12回岡本太郎現代芸術賞 岡本太郎賞（2009年）、六甲ミーツ・アート 芸術散歩 大賞（2013年）、京都市芸術新人賞（2021年）など。

近年の活動: 21世紀美術館（金沢）や東京都美術館での展示に加え、2025年からはスペイン（バルセロナ、タラゴナ）での個展・展覧会を多数開催。現在、京都精華大学講師も務める。

若木くるみ Instagram(https://www.instagram.com/kurumiwakaki/)

商品詳細

コレクション: Wabi Sabi コレクション by 若木くるみ

デザイン: ホリゾンタル（海）または バーティカル（山）

価格: 13,200円（税込）

サイズ: ユニセックス 2サイズ展開 (S/M, L/XL)

素材: Cool Cotton [ 綿68％、Sorona(R)︎ポリエステル 32% ]

特徴: 軽いストレッチ性、Q Max 0.16の冷感効果

付属品: Tシャツ、カスタマイズ用モチーフ8種

Website: www.tanicomfort.jp

POP-UP

ジェイアール京都伊勢丹 5月13日（水）～ 5月26日（火） [WebSite(https://www.mistore.jp/store/kyoto.html)]

以下、オンラインショップ等では5月18日の週より発売。

Tani オンラインショップ

https://tanicomfort.jp/

取扱店舗

阪急メンズ東京: 100-8488 東京都千代田有楽町2-5-1 B1階

03-6252-1381 / 阪急メンズ東京 (WebSite)

Tani 代官山ストア: 150-0033 東京都渋谷区猿楽町20-1（地図(https://maps.google.com/?cid=17744431430414117654&g_mp=CiVnb29nbGUubWFwcy5wbGFjZXMudjEuUGxhY2VzLkdldFBsYWNlEAIYASAA&hl=ja&gl=JP&source=embed)）

月～金: 予約制 / 土日: 12:00 - 17:00

03-6820-8240