浜辺美波さんが「and ST」で新しい自分を探す冒険へ！楽曲にMrs. GREEN APPLE 「breakfast」を起用した新TVCMを5月13日（水）より放映開始

株式会社アンドエスティHD

アンドエスティHDグループでモール＆メディア事業やプロデュース事業を展開する株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也）が展開するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」は、俳優・浜辺美波さんを継続起用した新TVCM『アンドエスティ「自分を探す冒険へ」篇』を本日2026年5月13日（水）より全国24エリアで放映開始いたします。また、本日から5月21日（木）まで「夏の準備」をテーマに、おトクに楽しくお買い物ができる「and ST WEEK」を開催いたします。

今回のCMでは、従来の「便利に買い物ができるECサイト」という枠組みを超え、人との関わりから自分らしい「好き」を見つけ出す、プラットフォームの新たな価値を提示しました。楽曲には、Mrs. GREEN APPLEの「breakfast」を起用。浜辺さんがand STを通して魅力的な人々と出会い、自分自身をアップデートしていく「冒険の旅」をファンタジックに描いています。

「モノ」を買う場所だけでなく、スタッフや多様なスタイルを持つ「ヒト」との出会いを通じて、日常にワクワクを広げる「遊び場」のような場所へ。一人ひとりの内なる世界が外の世界と繋がり、自分探しの冒険が宝探しに変わるような、and STの新しい体験のあり方を本CMに込めています。

■and ST TVCM：『アンドエスティ「自分を探す冒険へ」篇』について

公開日：2026年5月13日（水）

TV放映期間：2026年5月13日（水）～5月31日（日）

放送地域：全国24エリア（秋田・山形・山口・徳島・高知・佐賀・大分・宮崎を除く）

特設サイト：https://www.dot-st.com/cp/andst2026ss

※5月13日（水）9:00公開

『アンドエスティ「自分を探す冒険へ」篇』(TV CM ver.)

Youtube URL: https://youtu.be/2ArcOlsIu-g

『アンドエスティ「自分を探す冒険へ」篇』(WEB/SNS ver. タテ)

Youtube URL: https://youtube.com/shorts/t2w0rP5M7Bg?feature=share

『アンドエスティ「自分を探す冒険へ」篇』(WEB/SNS ver. ヨコ)

Youtube URL: https://youtu.be/w6AxNs5v6lQ

■CMストーリー

物語は、浜辺美波さんが「and ST」アプリを開き、自分らしい「好き」を探し始める軽やかなシーンから始まります。

Mrs. GREEN APPLEによる「breakfast」の軽快なリズムが響くと、一歩踏み出した先には、自分らしくファッションを謳歌する人々が息づく幻想的な世界が広がります。

最初は一人で始まった「自分探しの冒険」ですが、そこで出会う魅力的な「ヒト」たちのポジティブなエネルギーに背中を押され、浜辺さんの表情は次第に、新しい自分に出会えたワクワクとした輝きに満たされていきます。

「and ST」が提供するのは、単に「モノ」を買う場所ではなく、「ヒト」と関わり、そこから受ける刺激が毎日のワクワクを広げる「遊び場」のような体験です。

ひとりの冒険が出会いによって豊かに広がっていく物語を、Mrs. GREEN APPLEの「breakfast」に乗せてファンタジックに伝えます。

■and ST WEEKについて

「夏の準備」をテーマに、おトクに楽しくお買い物ができるand ST WEEKを開催中です。

開催期間：2026年5月13日（水）～5月21日（木）11:59

（リアル店舗は5月20日（水）まで）

特設サイト：https://www.dot-st.com/cp/2605_andstweek

■プロフィール

浜辺美波

2000年8月29日生まれ。石川県出身。2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションにてニュージェネレーション賞を受賞。同年『浜辺美波~アリと恋文~』で女優デビュー。2017年に、映画『君の膵臓をたべたい』で第41回日本アカデミー賞新人俳優賞をはじめ数々の賞を受賞。

近年の主な出演作は、映画『シン・仮面ライダー』ヒロイン緑川ルリ子役、NHK 2023年度前期 連続テレビ小説『らんまん』ヒロイン槙野寿恵子役、映画『ゴジラ-1.0』ヒロイン大石典子役、フジテレビ系2025年10月期水10ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」江頭樹里役など。2023年大晦日には第74回NHK紅白歌合戦の司会を担当。2024年に映画『シン・仮面ライダー』で第47回日本アカデミー賞助演女優賞、映画『ゴジラ-1.0』で第47回日本アカデミー賞主演女優賞を受賞。

現在は、NHK2026年度大河ドラマ「豊臣兄弟！」寧々役、2026年2月6日公開予定映画『ほどなく、お別れです』清水美空役にて出演中。

今後は、映画「ゴジラ-0.0」が2026年11月3日に公開予定。

Mrs. GREEN APPLE

大森元貴 (Vo/Gt)、若井滉斗 (Gt)、藤澤涼架 (Key)による3人組バンド。

2013年結成、2015年にミニアルバム『Variety』でメジャーデビュー。

2020年にベストアルバム『５』をリリースするも突如活動休止、2022年3月に「フェーズ2開幕」として再始動した。

2023年に5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』をリリースし、アリーナツアー、初のドームライブを成功させ、「ケセラセラ」でレコード大賞を受賞。2024年には、5か月連続でシングルをリリース、そして7月に日本のバンド史上最年少でのスタジアムツアーを開催。9月に公開した映画『The White Lounge in CINEMA』は、興行収入18.9億円を突破、24年度公開の音楽ライブを題材とした映画No.1となる大ヒットを記録した。そして、バンドでは初となる2年連続のレコード大賞を「ライラック」で受賞。

デビュー10周年の2025年は、7月にベストアルバム『10』をリリースし、２日間で10万人規模の野外ライブを開催、「クスシキ」から「GOOD DAY」までシングルを6か月連続でリリース。さらに10月～12月にかけて自身最大規模・55万人動員の5大ドームツアーを開催。11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開した。さらに周年の締めくくりとして、展覧会「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」を12月から2026年3月にかけて東京・福岡・大阪で開催。「ダーリン」でレコード大賞3連覇を果たし、3年連続で出場したNHK 紅白歌合戦では大トリを務め、12月31日で「フェーズ２」を完結した。

ベストアルバム『10』は100万枚を突破、全楽曲での国内累計ストリーミング数が160億回を超える史上初のアーティストとなっている。2026年1月１日に「フェーズ３」を開幕し、最初のシングルとして「lulu.」をリリース、4月にはNHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」をリリースした。現在、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム(国立競技場)での4日間開催を含むスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を開催中。2026年秋頃に約3年振りのオリジナルフルアルバムをリリースすることを発表している。IFPI(国際レコード・ビデオ制作者連盟)の発表による2025年の世界最多売上アーティストでMrs. GREEN APPLEが13位に、アニバーサリーベストアルバム『10』は世界最多売上アルバムで10位にランクインし世界規模でのセールスを記録した。

■「Play fashion! プラットフォーム」 and STについて

当グループでは、「お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。」というコンセプトのもと、ファッションを通じた様々な繋がりを創出していくことを掲げています。

2170万人（2026年2月末時点）を超える会員基盤を持つ「and ST」を物販のWEBストアから「Play fashion! プラットフォーム」へと進化させるべく、取引先企業との連携をさらに深め、セールスサポートやプロデュース事業までビジネスを広げファッション業界全体に新たな価値を提供しています。

2022年からは、and STプラットフォームを外部企業さま向けにオープン化し、現在では100ショップ(2026年3月末時点)に参画していただいています。また、お客さまへより良いショッピング体験を提供するべく、便利なソリューションの開発や、利便性とおトク感のあるサービス提供を拡充しています。

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などをはじめとするグループブランドに加え、バラエティ豊かな外部ブランドが集結。多様なライフスタイルを提案するアンドエスティHDグループのWEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞ https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞ https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：櫻井 裕也)は、多様なブランド・カテゴリーが融合するファッションプラットフォーム「and ST（アンドエスティ）」を運営しています。 私たちは、ファッション・テクノロジー・コミュニティを掛け合わせ、「買い場」から「遊び場」への進化と、買い物そのものを熱狂的な体験へと変える「リテールテイメント」の実現を目指しています。 自社・他社の枠を超えたパートナーシップを軸に、ECのみならず様々なソリューションをオープンに提供することで、誰もがそれぞれのライフスタイルを楽しみ、繋がることができるエンタメ性の高い共創コミュニティを創出していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞ https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/