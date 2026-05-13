『【再放送】広告費高騰時代のBtoB集客戦略とは？』というテーマのウェビナーを開催

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■検索変化で広告運用の前提が崩れる

生成AIの普及によって検索行動は大きく変化し、ユーザーは従来の検索結果を比較しながら検討するだけでなく、要点を先に把握したうえで情報収集を進めるようになっています。

こうした環境では、Google広告を中心に見込み顧客を獲得してきたBtoB企業ほど、これまで有効だった出稿設計やキーワード運用だけでは成果を維持しにくくなり、広告依存の集客構造そのものを見直す必要が高まっています。



■CPA上昇で有効リードを確保しにくい

実際には、広告費を投下してリード数を確保しても、競争激化やクリック単価の上昇によってCPAが合わず、最終的な商談数や受注見込みまでつながらないケースが増えています。

さらに、資料請求やホワイトペーパーダウンロードのような接点だけでは検討温度が見えにくく、営業部門に引き渡した後に失注することも多いため、マーケティング施策の評価指標そのものが揺らいでいます。

こうした状況のなかで、企業は単なるリード獲得数ではなく、関心度が高く、商談化しやすい見込み顧客をどう安定的に集めるかという課題に直面しています。



■広告依存を減らすウェビナー戦略

本セミナーでは、広告費高騰時代のBtoB集客において、ウェビナーを単なる認知施策ではなく、見込み顧客の理解促進から商談創出までを担う戦略的な接点としてどう活用すべきかを、マジセミのサービスの内容を交えて解説します。

企画テーマの設計、集客導線の考え方、参加者の質を高める訴求、開催後のフォローまでを一連の流れで整理し、広告依存を減らしながら成果につながるマーケティングの進め方を具体的に紹介します。

Google広告だけでは獲得効率が合わなくなってきた今だからこそ、ウェビナーを軸にした新しい集客モデルを再構築するヒントを持ち帰っていただける内容です。





■主催・共催

マジセミ株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

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