【阪神梅田本店】記憶や思いに結びついたものをモチーフに描く画家・沼野伸子。“心地よい瞬間”をテーマに制作する彫刻家・野原邦彦の2人による、展覧会を開催いたします。

株式会社阪急阪神百貨店左) 沼野伸子「花のかんむり」油絵具・アクリル絵具・胡粉・パネル 約縦56×横67×奥行4cm 187,000円(税込) 右) 野原邦彦「Star (ブラック)」特殊シルクスクリーン 約縦70×横59.6cm ※シートサイズ 220,000円(税込)

「沼野伸子／野原邦彦 二人展」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月13日(水)～5月19日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)

身近に楽しめる絵画やオブジェ、アート雑貨などをイベンティブに発信する阪神梅田本店のアートギャラリー。

今回は「沼野伸子／野原邦彦 二人展」をご紹介いたします。

対象を必要以上に描かないことで、“それら”の存在を露わにする沼野伸子。個人的な体験や感覚を元に、「不要なものを削ぎ落とすことで見えてくるものがあり、それが見る人にとっても、自身の記憶や感情にふと触れるきっかけになってほしい」と語ります。近年はポートレートというテーマのもと、自身の記憶や思いに深く結びついたものをモチーフとして選び、作品にしています。

一貫して“心地よい瞬間”をテーマに、制作をする野原邦彦。作品に共通して登場する水中メガネは、匿名性を象徴し、観る者に自身の経験や感情を重ね合わせる機会を与えます。「自分が感じとった様々なシーンを作品として形に残す。記憶からは排除されそうな自由や時間、欲望を表現する。それは自分が自分であるため、その人がその人であるために重要なことだと感じている」と語ります。

それぞれの個性あふれる作品をぜひご覧ください。

◇作品紹介

沼野伸子「Trees」アクリル絵具・胡粉(パネル) 約縦27.8×横40.5×奥行3.5cm 66,000円(税込)沼野伸子「そよそよ」アクリル絵具・透明水彩絵具・ 顔料 (パネル) 約縦59×横54×奥行3.5cm 165,000円(税込)野原邦彦「Star (ピンク)」特殊シルクスクリーン 約縦70×横59.6cm(シートサイズ) 220,000円(税込)野原邦彦「いちごずきん」(各種3色）FRP 約縦13.5×横14.5×奥行14.8cm 各330,000円(税込)

◇作家紹介

左）沼野 伸子（ぬまの のぶこ）

1984年 埼玉県出身

2009年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

2022年「パークホテル東京」にて、草花をテーマに制作したアーティストルームが公開

2019年から2023年にかけて、「gallery UG」にて個展を開催。『ONE ART TAIPEI』など、アジア圏のアートフェアを中心に活動している。

＜主な受賞歴＞

2009年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科 平成20年度通信教育課程卒業制作優秀賞

2015年 『SAxsynapse 大賞』artsynapse賞 など

作家Instagram：https://www.Instagram.com/numano_nobuko(https://www.Instagram.com/numano_nobuko)

右）野原 邦彦（のはら くにひこ）

1982年 北海道出身

2007年 広島市立大学大学院芸術学研究科彫刻専攻修了

広島市立大学芸術資料館や、台湾のコウノトリ生殖医療センターなどで作品収蔵。

＜主な受賞歴・個展＞

2005年『第90回二科展』入選・特選受賞

2007年『広島市立大学芸術学部修了作品展』にて、修了制作がプリラジュネス賞を受賞

2017年 上野の森美術館にて個展を開催

ザ・リッツ・カールトン東京や元離宮二条城（二の丸御殿台所・御清所）など、全国各地でも個展を開催。その他、国内外のアートフェアに多数出展している。

作家Instagram：https://www.Instagram.com/nohara_kunihiko(https://www.Instagram.com/nohara_kunihiko)

■下記アートギャラリーブログでもご覧いただけます。

https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694061_3429.html(https://www.hanshin-dept.jp/hshonten/shopnews/detail/12694061_3429.html)

「沼野伸子／野原邦彦 二人展」

■阪神梅田本店 8階 ART GALLERY

■2026年5月13日(水)～5月19日(火) ※最終日は午後5時まで

■「美術散歩」公式URL：https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477(https://website.hanshin-dept.jp/hshonten/bizyutsusanpo/?_bdld=2yga-O.pib-h1c.1739517477)