Baillie Gifford & Co. × Chronicle、新Podcast番組「Actual Investors ～100年変わらない投資の話～」を配信開始

合同会社野村事務所

Podcast制作レーベル「Podcast Studio Chronicle」（代表：野村高文、以下当社）は、Baillie Gifford & Co.による新番組『Actual Investors ～100年変わらない投資の話～』を、2026年5月13日（水）より各音声プラットフォームにて配信開始いたします。

投資を始めると、日々のマーケットの動向に一喜一憂してしまうことも少なくありません。しかし、本来の投資とは未来を信じ、長期的な視点を持って臨むものです。本番組では、投資の真の面白さを発信するとともに、これからの時代を生き抜くために不可欠な「真の投資家の思考プロセス」を紐解いていきます。

本番組は、Baillie Gifford & Co. （以下、Baillie Gifford（ベイリー・ギフォード）社）のブランドポッドキャストです。MCには同社クライアント部門ディレクターの岩澤一史氏と、フリーアナウンサーの加納有沙氏を迎え、毎週水曜日に配信をお届けします。

なお、本番組は、一般的な投資環境に関する理解を深めることおよびBaillie Gifford社のブランドに関する情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘または推奨を目的とするものではありません。

■ これからの時代を生き抜く「本物の投資志向」とは？

投資が生活に身近なものとなる一方で、日々の株価や市場ニュースに過度に反応し、本来の目的を見失ってしまうケースは少なくありません。しかし、1908年の創業以来、一貫して長期的な視点での運用を続けるBaillie Gifford社が提唱するのは、そうした短期的なノイズに左右されない「100年変わらない投資の原理原則」です。本番組では、時代が変化しても色褪せない投資の本質と、不確実な未来をポジティブに捉えるための思考法を、時には投資分野に精通したゲストを交えながら、実践的な対話を通じて明らかにしていきます。

■初回配信の聴きどころ：ノイズに惑わされない。100年変わらない投資哲学番組

初回配信では、MCを務めるBaillie Gifford社・岩澤一史氏とフリーアナウンサーの加納有沙氏が、番組スタートに際しての意気込みを語ります。

投資に対して「手元からお金が離れる不安」を抱く加納氏の素朴な疑問や、自身のライフステージの変化を機に投資を学び直したいという等身大の視点に対し、岩澤氏が投資のプロフェッショナルとしての「ベイリー・ギフォード流」の投資志向を明らかにしていきます。

■番組概要

番組名：Actual Investors ～100年変わらない投資の話～

出演：岩澤 一史 / 加納 有沙

配信開始日：2026年5月13日（水）

配信頻度：毎週水曜日

配信プラットフォーム：Spotify、Apple Podcast、Amazon Music 等

■各配信プラットフォームURL

Spotify：https://open.spotify.com/show/6n3HrjNFWkuGqUY3OFQwob

Apple Podcast：https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1895908460

Amazon Music：https://music.amazon.co.jp/podcasts/261cee46-351e-4fd4-8da2-1a40cf989e31

■出演者プロフィール岩澤 一史（いわざわ かずふみ）

Baillie Gifford & Co.クライアント部門ディレクター

日本国内の年金基金や金融機関等の顧客を担当し、営業およびマーケティング業務に従事。あわせて、三菱 UFJ 信託銀行との合弁会社の取締役を務める。ベイリー・ギフォード入社以前は、ゴールドマン・サックスにおいて、国内外の機関投資家向けに株式戦略のプロダクト開発および提案業務に携わる。ケンブリッジ大学ファイナンス修士号取得、創価大学経済学部卒。

加納 有沙（かのう ありさ）

フリーアナウンサー

愛知県豊田市出身。元 文化放送、九州朝日放送アナウンサー。情報番組MCやナレーター、リポーター、イベント司会など幅広く活動。

■Baillie Gifford & Co.について

1908年に英国スコットランドの首都エディンバラに設立された、独立した資産運用会社です。設立以降、「長期投資」という投資哲学を貫いた運用が評価され、預かり資産は41兆円を超えています。また、長期的な目線で運用が行われる世界各国の年金基金の運用も任されており、預かり資産の約40%超が年金資産となっています（2025年6月末時点）。日本国内においては、三菱UFJ信託銀行と提携。三菱UFJアセットマネジメントがBaillie Gifford社の運用戦略と活用する投資信託を、日本の投資家へ提供しています。

https://www.am.mufg.jp/lp/bg/?aic

（※三菱UFJアセットマネジメント社HPに遷移します）

■当社について | リスナーの知的好奇心に応える番組を多数創出

Podcast Studio Chronicle（ポッドキャストスタジオ クロニクル）は、2022年1月に始動した音声コンテンツ制作レーベルです。「聴いたあと、世界がちょっと変わって見える」をコンセプトに、ビジネス・経済・教養領域を中心に、リスナーの知的好奇心を満たすストック性の高い番組を制作。年間約1000本のPodcastを制作し、週間アクティブリスナー数は10万人を超えるなど、音声メディアの可能性を追求し続けています。

当社は企画・編集・流通のいずれの段階においても、一気通貫でプロクオリティの番組を制作することに価値を発揮いたします。特に、豊富な番組制作経験とともに、テキスト編集の知見を活かした「ストック性の高い企画づくり」に強みを持ち、コンテンツを長期的な価値を生み出す資産にしていきます。これまでの制作番組は、公式サイトからご確認いただけます。

【Podcast Studio Chronicle 制作番組一覧】

https://chronicle-inc.net/works

最近ではトークの様子を動画としても配信する「ビデオPodcast」にも注力。看板番組である「News Connect あなたと経済をつなぐ5分間」の土曜日枠にて、ビジネス／文化／アカデミアの分野で活躍されている方々のロングインタビューを、動画としてSpotifyとYouTubeで配信しています。

Podcastならではの「じっくりと深く内容を届ける特性」を大切にしながら、動画ならではの拡散力を活かした新しいコンテンツづくりに取り組んでいます。

【Podcast Studio Chronicle 公式YouTube】

https://www.youtube.com/@PodcastStudioChronicle

【News Connect あなたと経済をつなぐ5分間 #ニュースコネクト】

https://open.spotify.com/show/1EiRggj17tBgkoZHpv34Cn

■ ブランドPodcastについて｜ビジネスにおける音声メディアの価値

Podcast Studio Chronicleは企業様や団体様のブランド価値を高める「ブランドPodcast」の制作を、 企画立案から収録・編集・配信まで、ワンストップでご支援しております。

プランドPodcastとは、企業・教育機関・自治体などがスポンサードし、ブランド価値向上などを目的として配信する音声コンテンツのことで、「オウンドメディアの音声版」とも位置づけられます。

SNSを中心に情報が氾濫する現代において、Podcastはリスナーと深く、信頼感のある関係を築けるメディアとして注目されています。特にビジネス領域では、単なる情報伝達を超え、発信者の「思考の原液」を届ける場としての価値が高まっています。

当社は、この「音声」というメディアを通じて、企業様や団体様の深いビジョンや思想を社会にお届けしています。

Chronicle清澄白河スタジオ

＜本件に関する問い合わせ先＞

Podcast Studio Chronicle 担当：永田

代表：野村高文

連絡先：info@chronicle-inc.net

公式サイト：https://chronicle-inc.net/