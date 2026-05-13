QQEnglish、セブ島留学が最大15％OFFとなる5月限定キャンペーンを開始“AI時代”に高まる「話す力」需要、英語初心者の短期留学ニーズにも対応

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年5月1日（金）～5月31日（日）の期間限定で、セブ島留学を対象とした「5月限定キャンペーン」を開始しました。期間中にお申し込みいただき、2026年6月30日（月）までに入校される方を対象に、留学費用を最大15％割引いたします。近年は、生成AIの普及を背景に、「翻訳できること」ではなく、“実際に英語で話す経験”への価値が改めて注目されています。QQEnglishでは、1日最大8コマのマンツーマンレッスンや海外生活を通じて、英語を“学ぶ”だけではなく、“使う体験”を提供します。

“英語初心者でも挑戦しやすい”QQEnglishのセブ島留学

キャンペーンの詳細はこちら :https://qqenglish.jp/may26_campaign

QQEnglishでは、「英語を勉強する」だけではなく、“実際に話す経験”を重視した留学環境を提供しています。

＜QQEnglish セブ島留学の特長＞■ 1日最大8コマのマンツーマンレッスン

グループレッスンが多い欧米留学では実現しづらい、圧倒的なアウトプット量が特長です。

英語を聞くだけではなく、“実際に話す時間”を増やすことで、英語を使う感覚を身につけやすい環境を整えています。

■ 教師は全員「正社員」採用

QQEnglishでは、3,000名以上の教師を全員正社員として採用。

国際資格TESOLの取得を義務付けており、トレーニングを修了した教師のみがレッスンを担当しているため、

安定したレッスン品質を担保しています。

■ 英語初心者でも安心のサポート体制

日本人スタッフが常駐しており、海外初心者や初めての留学でも安心して生活できる環境を整えています。生活面のサポートから学習相談まで対応しています。

■ 日本品質を意識した学習環境

ビュッフェ形式の食事や、安定したインターネット環境、清潔な校舎運営など、日本人が快適に学べる環境づくりを重視しています。

■ 学習スタイルで選べる2つの校舎

セブ中心部の経済特区にある「ITパーク校」と、海沿いのリゾート環境で学べる「ビーチフロント校」を展開。目的や過ごし方に合わせて選択できます。

最大15％OFF「5月限定キャンペーン」概要

【キャンペーン期間】

2026年5月1日（金）～5月31日（日）

【対象条件】

・期間中に留学をお申し込みいただいた方

・2026年6月30日（月）までに入校される方

【割引内容】

・2週間以上の留学：留学費用10％OFF

・5週間以上の留学：留学費用15％OFF

QQEnglishについて

キャンペーンの詳細はこちら :https://qqenglish.jp/may26_campaign

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。 同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/(https://www.qqeng.com/)

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos