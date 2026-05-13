「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」を丸ごと一冊大特集！ 25周年記念オリジナルトランプつき！

株式会社講談社

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『ディズニーファン』6月号増刊は、ついに幕を開けたアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー(R)25周年“スパークリング・ジュビリー”」のきらめきを余すところなくお届けする永久保存版です。

スペシャル企画として、25周年を記念した編集部オリジナルデザインのトランプ付き！

25周年の衣装に身を包んだミッキーマウスと仲間たちをはじめ、グリーティングやエンターテイメントに出演するキャラクターたち、美しいパークシーンで構成されています。自分で組み立てるタイプの収納ケース付きです。

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巻頭では、メディテレーニアンハーバーでみんなで25周年をお祝いする「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を大特集。さらに25周年の衣装に身を包んだミッキーマウスたちがフィナーレを彩るウォーターフロントパークでのステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を美しい撮りおろし写真でご紹介します。

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25周年をお祝いするスペシャルグッズも見逃せません。ジュビリーブルーに輝くグッズをはじめ、自分でカスタマイズできるグッズや東京ディズニーシーならではのグッズなど、思い出に残るグッズを一挙紹介！

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また、ジュビリーブルーに染まった豪華なセットや色鮮やかなスウィーツ、ドリンクなどのスペシャルメニューを実食レポート！ フードスーベニアも徹底紹介します。

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さらにスペシャル企画として、東京ディズニーリゾート(R)パークチケット＆25周年スペシャルグッズを抽選で大プレゼント！ 5月号、6月号、そしてこの6月号増刊の3号連続企画の最終号ですので、ふるってご応募ください！

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過去から現在へと続く歩みをたどるクロニクル企画も大充実。「もう一度見たいショークロニクル」では、25年間のイベントの魅力を凝縮した写真の数々を集めました。ページをめくるたびに、思い出と新たな発見が広がります。ポップコーンバケットやダッフィー＆フレンズのふり返り企画もお見逃しなく！

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その他にも、東京ディズニーシー25周年テーマソング「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」に込められた思いを音楽制作担当者に、また25周年の衣装へのこだわりを衣装デザイナーにうかがった、貴重なスペシャルインタビューを掲載。

カチューシャやTシャツなどを取り入れた「ジュビリーブルー」のバウンドコーデ4パターンや、ジュビリーブルーが映える写真の撮影テクニックなど、パークを満喫するためのアイデアも満載です。

2027年3月31日（水）まで開催中の東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”。その輝きを誌面で予習し、パークでは思いきり25周年の祝祭のひとときをお過ごしください。すでに訪れた方は、この増刊で楽しかったあの日の思い出をずっと大切にしてください。

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『ディズニーファン2026年6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド！』 全国書店・WEB書店にて5月15日（金）発売

定価：1980円（税込）／講談社

●株式会社講談社は東京ディズニーランド(R)／東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです

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