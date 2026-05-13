北海道の”旨い”を食べつくそう！ベイシア「北海道フェア」開催

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、5月13日(水)から5月19日(火)の期間で、「北海道フェア」を開催いたします。北海道ならではのデザートやご当地グルメを、期間限定で豊富に取り揃えました。ご自宅にいながら北海道の味覚で旅気分をお楽しみいただけます。この機会にぜひ、ベイシアで北海道の魅力をご堪能ください。

◆「北海道フェア」 概要

■対象期間 ： 2026年5月13日(水) ～ 2026年5月19日(火)

■対象店舗 ： ベイシア全店舗

※一部対象外の店舗がございます。

【対象外店舗】ふかや花園店、東村山店、越生店、ドラッグ坂城店、ベイシアマート、オトナリマート

※新座店・津田沼ビート店・青梅インター店・新狭山店は鮮魚商品の取り扱いがございません。

※品揃えは店舗により異なる場合がございます。

■商品の一例（価格はすべて税込・写真はイメージです）

ソラチ 十勝豚丼のたれ

322円

十勝の名物料理「豚丼」を味わうソラチ一番人気商品。

お魚屋さんの海鮮バラちらし丼

754円

北海道産ほたて使用。ベイシア人気の「お魚屋さんシリーズ」。

北海道名物 豚丼

637円

厚切り肉と本場帯広丼の味を再現したしょうゆベースのたれが食欲をそそります。

国産どりのザンギ

100gあたり 258円

甘辛醤油にじっくり漬け込んだ郷土料理の唐揚げです。

マルちゃん やきそば弁当

182円

北海道地区のカップ焼きそばNo.1ブランドです。

AG カレー屋さんの味 スープカレーの素

322円

本場札幌のカレー専門店「カレーワールド」のスープカレーをご家庭で楽しめます。

関東清水物産 カステラロールケーキ

301円

北海道の原料を使用し、ふんわり柔らかく、しっとりとしたきめ細やかな口当たりです。

関東清水物産 ミルクレープ ブルーベリーソース

301円

何層にも重ねたクレープ生地とクリームに、フルーティーなブルーベリーソースを合わせた華やかなミルクレープです。

その他、豊富に商品をご用意しております。詳細はベイシアアプリ・折込チラシよりご確認いただけます。

ベイシアは、生活に「価値」を提供できる商品やサービスの提案を通して、今後もお客様の日常に寄り添いながら多くの方に喜んでいただけるよう進化を続けてまいります。