愛知県弥富市で音楽×アート×食が一体化した大型フェス 「TOMIHAMAFES 2026」開催決定！

一般社団法人やとみ創生プロジェクト

愛知県弥富市の一般社団法人やとみ創生プロジェクト（所在地：愛知県弥富市、代表理事：宇佐美孝）は、2026年11月14日（土）・15日（日）の2日間、富浜緑地（愛知県弥富市）にて、延べ2万人規模の集客を見込む大型屋外フェスティバル「TOMIHAMA FES 2026」を開催いたします。

約13万5,000平方メートルの広大な敷地を舞台に、豪華アーティストによるライブステージ、多数のグラフィックアーティストが手掛ける巨大コンテナアート、そして地元食材を堪能できるフードマルシェや屋台横丁を展開し、多様な世代が楽しめる新たなエンターテインメント空間を創出します。

■ 「TOMIHAMA FES 2026」3つの注目コンテンツ

<イベントキービジュアル>- 世代を超えて熱狂する「音楽エリア」国内トップクラスの人気を誇る豪華アーティストから、地元・愛知県出身の実力派アーティストまで、総勢５０組以上の多彩なジャンルのラインナップが出演予定です。会場には、弥富市のシンボルである「金魚」を冠した4つのステージが登場し、熱狂のパフォーマンスを届けます。※注目の出演アーティスト第一弾の発表は、2026年7月頃を予定しております。- 100 匹の金魚で彩る「巨大アートエリア」世界で活躍する著名な芸術家から新進気鋭の芸術家など、多数のアーティスト作家がこの日のために作品を制作いたします。市政２０周年となる開催地の弥富市と、弥富市に隣接している飛島村を代表する地域資源をテーマにし、巨大なコンテナを活用したアート作品をはじめ、弥富市の名産品である「100匹の金魚」をモチーフに多彩なアートが集結。広大な会場を色鮮やかな非日常空間へと変貌させます。アートを通して弥富市や飛島村の魅力を国内外へ再認知させ、付加価値をより高めることで、新たな地域創生のビジョンを創出いたします。- 地元の魅力が詰まった「フードマルシェ」・あいちめし「屋台横丁」飲食エリアでは、愛知県産品をPRする「いいともあいち」と連携した地元食材のフードマルシェを展開します。あいちゆかりの絶品フェス飯などの多数のキッチンカーが集結する「屋台横丁」も登場。音楽とアートの余韻に浸りながら、心ゆくまで美味しい食体験をお楽しみいただけます。

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182386/table/3_1_1ddaa720d446a49762c6dad566dbc4cb.jpg?v=202605131051 ]

■開催の背景

会場の弥富市南部は、1959年の伊勢湾台風により甚大な被害を受けた苦難の歴史を持ちます。しかし、先人たちの不屈の精神により復興を遂げ、現在は中部圏を支える日本屈指の「物流拠点」へと発展しました。一方で、伝統ある金魚・文鳥文化の衰退や小学校の閉校など、地域コミュニティの変容という課題にも直面しています。 私たちは、この産業の土台を活かし、富浜緑地を人と人が触れ合う「交流の拠点」へとアップデートします。物流がモノを運ぶように、本フェスが「喜び」と「活気」を運び込み、地域の魅力を全国へ発信する。この広大な公園から、地域の誇りと新たな活気を創出すべく開催を決定いたしました。

■主催団体の想い

「富浜緑地という大きな公園を、人が集まり記憶に残る場所にしたい！」 そんな想いから、地元有志が立ち上がりました。かつては物流の拠点としてのみ認識されていたこの場所に、音楽やアートというエンターテインメントを融合させることで、これまでにない「新しい弥富の魅力」を創出します。 本フェスでは2万人規模の熱狂を、自分たちと地域の力を使って作り出すことで、「自分たちの街でも新しいことが始められる」「弥富はチャレンジできる面白い街だ」というポジティブなメッセージを次世代へ繋いでいきます 。本フェスは一過性のイベントに留まらず、この先も続く地域への愛着と誇りを育む「灯火」となることを目指し、地元パワーで活気ある景色を創り出します 。

＜プロジェクトリーダー：長谷川 司＞

【本イベントに関する問い合わせ】

一般社団法人やとみ創生プロジェクト

TOMIHAMA FES 分科会 事務局

〒498-0063 愛知県弥富市東末広1-83

TEL：080-7020-4413

Mail：fes-team@yatomi-pjt.jp

＜イベントロゴ＞