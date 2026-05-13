iPhone修理後の電波特性「個体ごとに変動」──大阪・心斎橋のスマートドクタープロが電波測定器CMW500による品質検証プロセスを公開

株式会社クレア

スマートフォン修理事業を展開するスマートドクタープロ大阪心斎橋本店（運営：株式会社クレア／本社：大阪市中央区西心斎橋／代表取締役：古賀 潤一郎）は、2026年5月13日、修理品質管理に活用している広帯域無線通信テスタ「Rohde & Schwarz CMW500」による検証プロセスの内容を公開しました。年間約6万件の修理実績の中で蓄積した測定データから、当社は「当社は、同一機種でもソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することを確認しています。」ことを継続的に確認しており、設計ベースの認証だけでは現実の端末における電波法適合性を担保することが難しい場面があるとの見解を示します。あわせて、ISO9001:2015認証下で運用している「診断料制度」の意義についても、独立系修理事業者の立場から公表します。

■ 背景：修理業界における電波法とコンプライアンスの現状

電波測定器 Rohde & Schwarz CMW500 を用いた修理後端末の通信品質検証作業

スマートフォン市場の拡大に伴い、修理サービスを提供する事業者数も急速に増加しています。一方で、修理後端末の通信品質や電波特性を客観的な測定機器で検証する取り組みは、業界全体としては必ずしも一般化していないのが現状です。

スマートドクタープロは、2009年に日本で初めて電気用品安全法（PSE）に準拠したスマートフォン修理業務を開始した独立系修理ブランドです。現在の運営会社である株式会社クレアは、2011年9月に設立され、総務省登録修理業者およびISO9001:2015認証取得事業者として、品質マネジメントシステムを継続的に運用しております。

■ 公開する検証プロセスの概要

スマートドクタープロ大阪心斎橋本店 外観（大阪市中央区西心斎橋・2009年創業）

当社が修理品質管理に活用しているRohde & Schwarz社製「CMW500」は、世界の通信機器メーカーや認証機関で標準的に使用されている広帯域無線通信テスタです。

当社では本機器を、修理1件ごとの個別検査ではなく、修理プロセス全体の品質を定期的に検証する「プロセス品質管理」の一環として運用しています。具体的には、部品ロットの切り替え、修理手法の見直し、組立工程の変更などのタイミングにおいて代表サンプルを測定し、修理プロセスが端末の電波特性に与える影響を統計的に把握する目的で実施しています。

これにより、修理後端末がメーカー出荷時と同等の通信品質を維持しているかを、設計仕様の確認にとどまらず、実機の挙動として確認することを可能にしています。

■ 当社公式見解

ISO9001:2015認証下で運用される修理作業ブース内観「制度の成立過程に関わらず、現実の端末はソフトウェア更新や個体差により電波特性が変動することが確認されています。当社の測定環境においても、同一機種であっても条件により差異が確認されています。そのため設計ベースの適合だけでは、状態としての適合は担保されているとは言えません。」── スマートドクタープロ 品質管理部門

この見解は、年間約6万件の修理実績と、CMW500による継続的な測定データに基づくものであり、修理業界における通信品質管理の在り方について一石を投じるものです。

■ ISO9001:2015認証下での「診断料制度」

修理業界の一部では、修理が成功した場合のみ料金を請求する形態のサービス提供が見られます。一方で当社は、ISO9001:2015認証の品質マネジメントシステムに基づき、修理に着手する前段階で正確な診断を実施し、その診断結果に基づいて適切な見積もりをご提示する「診断料制度」を採用しています。

これは、現代のスマートフォン（特にNANDメモリとCPUのペアリング、ロジックボードの一体化、防水構造の高度化など）における技術的な複雑性を踏まえ、お客様に対して端末の状態と修理見通しを正確にお伝えすることを最優先とした制度設計です診断結果に基づき、お客様には『修理を行わない』という選択肢もご提示し、透明性の高い運用を実現しております。

■ お客様評価とインバウンド対応実績

株式会社クレアが取得するISO9001:2015認証書（適用範囲：スマートフォン部品の輸入および修理）

2026年5月時点で、当社は累計レビュー数424件・平均評価4.8（5点満点）をいただいております。また、訪日外国人観光客の即日修理ニーズに対応するため、9言語対応体制を整備し、年間約2,000件の海外からのお客様にご利用いただいております。

■ 今後の展望

当社は今後も、独立系修理事業者として透明性の高い情報発信を継続するとともに、CMW500を用いた品質検証データの活用範囲を拡大し、修理業界全体の品質基準向上に資する取り組みを進めてまいります。あわせて、訪日外国人観光客への即日修理サービスなど、地域経済・観光産業に資する社会的役割も担ってまい

ります。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

スマートドクタープロ 大阪心斎橋本店 広報担当 古賀・石川

- TEL：06-6227-8324

- Email：info@iphone-doctor.net

- 取材対応：CMW500の測定風景の撮影・取材対応可能（事前ご連絡をお願いいたします）