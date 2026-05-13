武蔵野銀行の新入行員に向けて「プレコンセプションケア」をテーマにした現地セミナーを開催

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、住友生命保険相互会社（本社：大阪府大阪市、取締役 代表執行役社長：高田 幸徳）の不妊治療と仕事の両立支援ソリューション「Whodo 整場（フウドセイバー）」※を介し、株式会社武蔵野銀行（本社：埼玉県さいたま市、取締役頭取：長堀 和正）の新入行員へ向けてセミナー「将来のために正しく知ろう -プレコンセプションケアをはじめよう-」を開催いたしました。

▼本プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-788-3f5c3b2dac858138fde6ad4b8d8764b8.pdf

本セミナーでは、ファミワンの生殖看護認定看護師・不妊カウンセラーの示村英実が登壇し、プレコンセプションケアについてわかりやすく解説しました。セミナーの中では、月経や妊娠のメカニズム・ライフデザインについて触れ、プレコンセプションケアを通して正しい知識を身につけ心と体を整えることで、将来の選択肢が広がり、より納得のいく人生を選んでいけることの重要性をお伝えしました。

また、ライフデザインシートを実際に記入していく場面もあり、自分の現状や生活習慣を見つめ直すきっかけとして、積極的に取り組む様子が見られました。



※住友生命保険相互会社の「Whodo 整場（フウドセイバー）」

https://www.sumitomolife.co.jp/corporative/non-insurance/whodos/

■セミナー概要

【テーマ】 「将来のために正しく知ろう -プレコンセプションケアをはじめよう-」

【開催日時】 2026年4月13日（月） 9:20～10：20

【講 師】 示村 英実 生殖看護認定看護師・不妊カウンセラー（株式会社ファミワン）

■セミナー参加者から寄せられたフィードバック・感想など

参加した新入行員の事後アンケート※では、回答者の94.2%がセミナーについて満足と回答しました。

また、受講前は「（プレコンセプションケアの名称を）知らなかった」と答えていた参加者が、受講後には「大切さを理解した」「大切さを理解し、行動に移してみようと思った」と開催前後の意識変容について確認することができました。

※アンケート結果は、個人が特定されないよう匿名化し、掲載しております

※有効回答 n=103

▼参加者コメント

「入行してすぐのこの時期に今回のような講習を受けることで、今後のライフプランをしっかり立てないといけないと感じた。」

「自分の将来をしっかり描きながら働けるきっかけになる。」

「研修ありがとうございました。私自身よくわからないことが多く、これまで対応に困る場面もあったがその際の参考になりました。」

「動画などわかりやすく教えていただいたため、理解度が高まりました。ありがとうございました。」

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995