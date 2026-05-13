漫画『ど根性ガエル』IPを活用した地域共創プロジェクト「ど根性ヤマナシ」始動

株式会社ど根性カンパニー

株式会社ど根性カンパニー（所在地：東京都新宿区、代表取締役：吉沢やすみ）は、2026年5月より山梨県を舞台にした地域共創プロジェクト「ど根性ヤマナシ」を本格的に始動いたします。

富士山をあしらった「ど根性ヤマナシ」プロジェクトロゴ

1970年に週刊少年ジャンプにて連載開始、累計300万部以上を誇る名作漫画『ど根性ガエル』。シャツに張り付いたカエルのピョン吉と少年・ひろしの友情を描いた本作は、テレビアニメやドラマ、CMにも展開され、連載開始から50年以上が経った今なお、全年代で約8割*の認知率を誇る作品です。（*2023年8月／自社調べ／インターネット調査／n=500）

その『ど根性ガエル』のIPを活用し、山梨の魅力発信と地域共創に貢献することを目的とした本プロジェクト。山梨に関わる各地域や事業者と手を組み、ピョン吉たちとともに、山梨全体を盛り上げていきます。

プロジェクトにかける想い。

山梨で過ごした青春の日々こそが、私の創作の原点です。

若い頃、ひたすら描き続けた漫画が『ど根性ガエル』となり、ピョン吉は多くの皆さまに支えられながら全国へと羽ばたいていきました。

そのピョン吉とともに、あらためて笑顔と勇気を故郷山梨へ届けたいと思います。

山梨がこれからも、希望と活気にあふれる場所であり続けますように。

『ど根性ガエル』原作者

山梨県山梨市出身 吉沢やすみ

第一弾は、早川町から。

豊かな自然に恵まれた早川町において、まずは早川町教育委員会と連携し、山村留学のPR活動をともに推進してまいります。都市から離れ、大自然の中で学び・育つ子どもたちの挑戦を、『ど根性ガエル』が全力で応援します。取り組みの詳細は順次発表予定です。

山梨全域へ、広げていきます。

ど根性カンパニーは、『ど根性ガエル』IPの持つ「あきらめない力」と「親しみやすさ」を武器に、山梨の地域と長く・深く関わり続けていくことを目指します。

今後は早川町を皮切りに、山梨県内の各地域へと活動を広げていく予定です。山梨全体が『ど根性ガエル』とともに盛り上がる未来を目指し、パートナーとなる自治体・企業・団体との連携を順次進めてまいります。

「ど根性ヤマナシ」、パートナー募集中です。

「うちの地域でもやってみたい」「一緒に何かできないか」-- そんなご相談を、山梨県内の自治体・企業・団体の皆さまから広く募集しています。

観光・飲食・宿泊・物販・イベントなど、業種や規模は問いません。『ど根性ガエル』と一緒に、あなたの地域・事業を盛り上げる方法を一緒に考えます。

本プロジェクトにご興味のある方は、お気軽にご相談ください。甲府在住の担当者が、直接お伺いいたします。

特設サイト・お問い合わせはコチラから :https://dokonjo.jp/yamanashi

◆ 会社概要

社名：株式会社ど根性カンパニー

代表取締役：吉沢やすみ

設立：2017年2月

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 ルックハイツ新宿803

事業内容：漫画『ど根性ガエル』のIP管理・運営

本プロジェクト特設サイト：https://dokonjo.jp/yamanashi

会社HP：https://dokonjo.jp

EC：https://shop.dokonjo.jp(https://shop.dokonjo.jp/)