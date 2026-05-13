THE PHAGE、第69回日本糖尿病学会年次学術集会に出展・ランチョンセミナーを共催

株式会社ザ・ファージ

株式会社ザ・ファージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：徳永 翔平、以下「当社」）は、2026年5月21日(木)～23日(土)に大阪国際会議場・リーガロイヤルホテル大阪にて開催される「第69回日本糖尿病学会年次学術集会」（テーマ：IMAGINE いのち輝く 糖尿病の医療・医学を共に目指して）に学会展示ブース出展およびランチョンセミナーの開催を通じて参画することをお知らせします。

■ 参画の背景

日本において約1,000万人が罹患するとされる2型糖尿病において、HbA1c管理の最適化だけでなく、食後高血糖を抑制するための行動変容支援が治療の重要な柱として注目されています。しかしながら、外来診療の時間的制約の中で患者の食生活を可視化し、継続的な行動変容を促すことは依然として大きな課題です。

当社が提供するグルコースフライト(R)︎は、CGM（持続血糖測定器）データと食事記録を一体的に可視化し、管理栄養士との面談・AI活用によって食後血糖改善と行動変容を支援するプラットフォームです。同学会への出展・セミナー開催を通じて、医療機関への実装事例と科学的エビデンスを広く発信します。

■ ランチョンセミナーの開催概要

日 時：2026年5月23日(土) 12:00～12:50

会 場：大阪国際会議場3F イベントホール S-9

席 数：500席

セミナー終盤には約15分間のパネルディスカッションを予定しています。各講演で示される臨床知見やAI・数理解析の可能性を、日々の診療現場でどのように活用できるかについて議論し、臨床医の先生方が明日からの診療にも活かせる実践的な示唆としてお届けします。

■ 学会展示ブースの出展概要

会 場：大阪国際会議場3F イベントホール S-9

アクセス：グランキューブ大阪（大阪国際会議場）(https://www.gco.co.jp/visitor/access/)

■ 学会ミニセミナーの出展概要

ブースでは、実際に導入している医療機関のユースケースを中心に、クリニック・病院における具体的な運用イメージを医師・医療スタッフに向けて直接提供します。トライアル申込・導入相談も随時受け付けます。

※なお、各セッションの内容・登壇者・時間は予定であり、都合により直前に変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 「グルコースフライト(R)︎（glucose flight）」について

当社が提供する健康管理サービスアプリケーション「グルコースフライト(R)︎」は、CGMと連携して利用することで、食事内容と摂取量に対する食後血糖値の変動要因を測定・データ化することが可能となります。さらに、疾患リスクを抑えるための食事・運動提案を自動生成する機能も備えています。

従来、ヘルスケア・医療分野では糖尿病患者への指導・治療支援が画一的になりやすい側面がありましたが、食後血糖値の変動データを活用することで、患者一人ひとりに合わせた個別化支援・治療の可能性を広げます。

当社は、血糖値データの分析によって得られたノウハウを、その他の生体データ解析にも応用することで、生活習慣病全般の発症・重症化を防ぎ、健やかで豊かな社会の実現を目指します。

■ 会社概要

会社名：株式会社ザ・ファージ（THE PHAGE, Inc.）

代表者：徳永 翔平

設 立：2021年7月15日

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目16-8 VEIL SHIBUYA 2F

事業内容：食後血糖管理プラットフォーム「グルコースフライト(R)︎」の開発・提供／日本初の血糖基盤モデルを活用したデジタルヘルスソリューションの展開／医療機関・保険会社・行政との共同研究・研究開発支援

URL：https://thephage.life/

■ 本件に関するお問い合わせ先

広報担当宛 ： info@thephage.life